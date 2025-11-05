PMI dei servizi europei leggermente superiori alle aspettative a ottobre. EURUSD in leggero rialzo

Punti chiave

Tutti i principali PMI dei servizi europei—Italia, Francia, Germania e Eurozona—sono risultati leggermente superiori alle aspettative di mercato.

Francia e Italia hanno registrato la crescita più forte, mentre l’Eurozona nel suo complesso continua a espandersi in modo moderato.



Oggi sono stati pubblicati una serie di importanti PMI dei servizi in Europa: 09:45 Italia – Services PMI (ottobre): 54 (previsto 53; precedente 52,5)

Il settore dei servizi in Italia ha continuato a espandersi a ottobre, con il PMI leggermente superiore alle attese a 54. Si tratta di un miglioramento rispetto al 52,5 di settembre, segnalando una crescita stabile e un momentum positivo nell’industria dei servizi italiana. 09:50 Francia – Financial Services PMI (ottobre): 48 (previsto 47,1; precedente 48,5)

Il settore dei servizi finanziari in Francia è ancora in contrazione, ma il PMI di 48 è leggermente migliore delle aspettative. Il rallentamento della contrazione indica una decelerazione del calo, sebbene sia leggermente inferiore al 48,5 di settembre. 09:55 Germania – Financial Services PMI (ottobre): 54,6 (previsto 54,5; precedente 51,5)

Il settore dei servizi finanziari in Germania ha mostrato una forte crescita a ottobre, con il PMI superiore alle attese a 54,6, in netto aumento rispetto al 51,5 di settembre. Questo indica una solida accelerazione dell’attività, riflettendo una domanda robusta e fiducia complessiva nel settore. 10:00 Eurozona – Financial Services PMI (ottobre): 53 (previsto 52,6; precedente 51,3)

Il settore dei servizi finanziari dell’Eurozona si è espanso a un ritmo leggermente superiore alle aspettative, con il PMI salito a 53. Si tratta di un miglioramento rispetto al 51,3 di settembre e mette in evidenza una crescita moderata ma costante in tutta la regione. I dati relativamente forti provenienti dall’Europa sostengono l’euro, e l’EUR/USD si sta rafforzando in risposta ai positivi risultati dei PMI.

Fonte: xStation5

