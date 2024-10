Calendario economico: Il rapporto IPC statunitense di settembre sotto i riflettori del mercato 🗽

I futures sugli indici europei indicano un'apertura in rialzo, sostenuta dal rimbalzo del mercato azionario cinese.

I contratti sugli indici statunitensi sono in aumento, dopo che l'S&P 500 ha raggiunto ieri un massimo storico, per la 44ª volta quest'anno.

L'inflazione CPI negli Stati Uniti per settembre (alle 14:30 CET) è al centro dell'attenzione di Wall Street; il mercato spera in un valore del 2,3% su base annua (la lettura più bassa dal 2021).

Gli investitori attendono il più importante rapporto macro della settimana, l'inflazione CPI dagli Stati Uniti. Nei dati, si cercherà conferma del fatto che, sebbene i recenti dati macro siano stati superiori alle previsioni, l'inflazione stia effettivamente scendendo e la Fed abbia ragione nel dire che la traiettoria discendente continuerà fino a raggiungere il target del 2%. D'altra parte, un aumento a sorpresa al di sopra delle previsioni potrebbe preoccupare Wall Street e suggerire che la Fed dovrà davvero abbandonare la sua narrativa ultra accomodante, mantenuta fino a poco tempo fa. Una lettura in linea con o inferiore alle previsioni potrebbe indebolire il dollaro e sostenere il momentum rialzista a Wall Street, che si sta avvicinando ai massimi storici. Il mercato si aspetta anche un aumento molto modesto delle richieste di disoccupazione. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I mercati azionari sono stati sostenuti oggi dallo stimolo in Cina, dove la Banca Popolare Cinese ha annunciato l'acquisto di obbligazioni come un altro modo per stimolare la domanda, aprendo al contempo linee di swap per istituzioni finanziarie, assicuratori e fondi comuni. Un altro fattore pro-crescita che ha impattato oggi i mercati azionari è la performance molto forte del più grande produttore di semiconduttori al mondo, la taiwanese TSMC (TSM.US). Grazie ai chip per l'AI, le vendite di settembre sono aumentate del 39% su base annua e per l'intero terzo trimestre del 13% su base trimestrale, superando la fascia alta delle previsioni aziendali, che prevedevano una crescita trimestrale dell'8-12%. Calendario economico 8:00 CET : inflazione CPI dalla Norvegia: 3% su base annua contro una previsione del 3,2% e un precedente del 2,3% (0,3% su base mensile contro una previsione dello 0,5% e un precedente di -0,9%).

: inflazione CPI dalla Norvegia: 3% su base annua contro una previsione del 3,2% e un precedente del 2,3% (0,3% su base mensile contro una previsione dello 0,5% e un precedente di -0,9%). 10:00 CET : produzione industriale dall'Italia: previsione 0,2% su base mensile contro un precedente di -0,9%.

: produzione industriale dall'Italia: previsione 0,2% su base mensile contro un precedente di -0,9%. 14:30 CET : inflazione CPI dagli Stati Uniti: previsione 2,3% su base annua contro un precedente del 2,5% (previsione 0,1% su base mensile contro un precedente dello 0,2%).

: inflazione CPI dagli Stati Uniti: previsione 2,3% su base annua contro un precedente del 2,5% (previsione 0,1% su base mensile contro un precedente dello 0,2%). Inflazione core CPI : previsione 3,2% su base annua contro un precedente del 3,2% (previsione 0,2% su base mensile contro un precedente dello 0,3%).

: previsione 3,2% su base annua contro un precedente del 3,2% (previsione 0,2% su base mensile contro un precedente dello 0,3%). 14:30 CET : richieste di sussidi di disoccupazione dagli Stati Uniti: previsione 230k contro un precedente di 226k.

: richieste di sussidi di disoccupazione dagli Stati Uniti: previsione 230k contro un precedente di 226k. Richieste di disoccupazione continuative : 1,83 milioni contro 1,826 milioni precedenti.

: 1,83 milioni contro 1,826 milioni precedenti. 16:30 CET : variazione delle scorte di gas degli Stati Uniti secondo l'EIA: 76 miliardi di piedi cubi (bcf) contro 55 bcf precedenti.

: variazione delle scorte di gas degli Stati Uniti secondo l'EIA: 76 miliardi di piedi cubi (bcf) contro 55 bcf precedenti. Discorsi dei banchieri centrali

15:15 CET : intervento di Cook della Fed.

: intervento di Cook della Fed. 16:30 CET : intervento di Barkin della Fed.

: intervento di Barkin della Fed. 17:00 CET: intervento di Williams della Fed.

