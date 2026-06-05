Calendario economico: il rapporto NFP sul mercato del lavoro statunitense al centro dell'attenzione

🌍 Focus dei mercati: dati sul lavoro USA Oggi i mercati finanziari globali sono concentrati sulla pubblicazione dei principali dati sul mercato del lavoro statunitense relativi a maggio, in particolare sul report Non-Farm Payrolls (NFP). Questi dati forniranno indicazioni cruciali sulla solidità dell’economia americana e sulle pressioni salariali, entrambi fattori determinanti per le future decisioni della Federal Reserve in materia di tassi d’interesse. Un rapporto più debole delle attese potrebbe rafforzare le aspettative di un allentamento della politica monetaria da parte della Fed, esercitando potenzialmente pressioni al ribasso sul dollaro statunitense. Al contrario, dati occupazionali più solidi potrebbero sostenere il biglietto verde, riducendo le aspettative di tagli dei tassi nel breve termine. Gli strumenti che potrebbero registrare la maggiore volatilità durante la seduta odierna includono le coppie valutarie legate al dollaro USA (in particolare EUR/USD), i principali indici azionari statunitensi come S&P 500 e NASDAQ, oltre all’oro. 🌏 Principali dati dalla sessione asiatica 🇯🇵 Giappone La spesa delle famiglie è diminuita dello 0,5% su base annua ad aprile, facendo meglio delle aspettative di mercato che indicavano un calo dell’1,4%. Il dato migliora inoltre rispetto alla precedente rilevazione pari a -2,9%. 🇮🇳 India La banca centrale ha lasciato invariato il tasso d’interesse di riferimento al 5,25%, in linea con le attese degli analisti. 📅 Principali eventi macroeconomici della giornata 08:45 | Francia Produzione industriale (aprile): previsione -0,2% m/m, precedente +1,0%

Bilancia commerciale (aprile) 09:00 | Repubblica Ceca Vendite al dettaglio (aprile): previsione +3,6% a/a, precedente +4,9% 09:00 | Turchia Inflazione CPI (maggio): previsione +32,5% a/a

Inflazione PPI (maggio) 11:00 | Eurozona PIL finale del 1° trimestre: previsione +0,1% t/t e +0,8% a/a 11:00 | Italia Vendite al dettaglio (aprile): previsione +0,2% m/m, precedente +0,8% 14:00 | Polonia Verbali della riunione di maggio del Consiglio di Politica Monetaria 14:00 | India PIL del 4° trimestre: previsione +7,3% a/a, precedente +7,8% 🇺🇸 Stati Uniti – Rapporto sul mercato del lavoro (14:30) Tasso di disoccupazione: previsione 4,3%, precedente 4,3%

Non-Farm Payrolls (NFP): previsione +85 mila posti di lavoro, precedente +115 mila

Retribuzioni orarie medie: +0,3% m/m (previsione) +3,4% a/a (previsione)

🇨🇦 Canada (14:30) Variazione dell’occupazione: previsione +10,1 mila, precedente -17,7 mila

Tasso di disoccupazione: previsione 6,9%, precedente 6,9% 16:00 | Canada Indice PMI Ivey: previsione 54,7 19:00 | Stati Uniti Conteggio delle piattaforme petrolifere Baker Hughes: previsione 432 20:00 | Regno Unito Intervento del Governatore della Bank of England, Andrew Bailey 21:00 | Stati Uniti Credito al consumo (aprile): previsione 17,1 miliardi di dollari 📊 Calendario delle trimestrali Il calendario delle trimestrali è vuoto per venerdì 5 giugno 2026, poiché la maggior parte delle principali società statunitensi ed europee ha ormai completato la stagione delle comunicazioni finanziarie trimestrali. 👀 Mercati da monitorare EUR/USD La coppia valutaria più scambiata al mondo potrebbe reagire in modo significativo a eventuali sorprese nei dati NFP e nel tasso di disoccupazione, determinando la direzione di breve termine del dollaro statunitense. S&P 500 / NASDAQ Composite I mercati azionari americani restano particolarmente sensibili all’andamento dell’occupazione e dei salari, dati i loro effetti sulle aspettative di inflazione e sulla politica monetaria della Federal Reserve. Oro (XAU/USD) Il metallo prezioso continua a essere strettamente legato ai movimenti dei rendimenti dei Treasury statunitensi e al posizionamento degli investitori dopo la pubblicazione dei principali dati macroeconomici USA.

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