Calendario economico: PPI USA, richieste di sussidi di disoccupazione e interventi della Fed offriranno ulteriori spunti dopo un dato CPI senza sorprese (13.08.2026)

I dati di ieri sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense non hanno suscitato negli investitori tanto interesse quanto ci si sarebbe potuti aspettare, soprattutto dopo il report NFP di venerdì, che non è risultato in linea con il tono restrittivo adottato dalla Fed. In assenza di sorprese sul fronte del CPI, i prossimi dati macroeconomici potrebbero attirare maggiormente l'attenzione degli investitori, alla ricerca di indicazioni più chiare sulla politica monetaria statunitense. L'inflazione rimane sotto osservazione, ma oggi i riflettori si spostano sui prezzi alla produzione (PPI), dai quali potrebbero emergere segnali riguardo al trasferimento dei maggiori costi energetici ai prezzi di specifici settori. Negli Stati Uniti saranno inoltre pubblicati i dati sulle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione e sullo stoccaggio di gas naturale. Principali dati dalla sessione asiatica e dalla mattinata Giappone: l'inflazione misurata dall'indice dei prezzi alla produzione (PPI) di luglio ha registrato un rallentamento significativo. Su base annua, l'indice è sceso al 7,2% (rispetto al 7,4% atteso e al precedente 7,3%), mentre su base mensile è aumentato appena dello 0,1% (contro il consenso dello 0,6%).

l'inflazione misurata dall'indice dei prezzi alla produzione (PPI) di luglio ha registrato un rallentamento significativo. Su base annua, l'indice è sceso al 7,2% (rispetto al 7,4% atteso e al precedente 7,3%), mentre su base mensile è aumentato appena dello 0,1% (contro il consenso dello 0,6%). Regno Unito: i dati pubblicati in mattinata hanno fornito segnali contrastanti sull'economia britannica. Il PIL mensile di giugno è cresciuto inaspettatamente dello 0,3% su base mensile (previsione: -0,1%), mentre nel secondo trimestre il PIL ha mantenuto un ritmo di crescita dello 0,4% su base trimestrale (1,2% su base annua). D'altra parte, il settore industriale ha deluso le aspettative: la produzione industriale è diminuita dello 0,2% su base mensile (-0,2% su base annua), mentre la produzione manifatturiera ha registrato una contrazione dello 0,5% su base mensile. Il deficit commerciale si è ampliato a 23,01 miliardi di sterline. Calendario macroeconomico (tutti gli orari sono CET) 08:00 Regno Unito – PIL (m/m) (giugno). Effettivo: 0,3% | Consenso: -0,1% | Precedente: 0,0%

– PIL (m/m) (giugno). Effettivo: 0,3% | Consenso: -0,1% | Precedente: 0,0% 08:00 Regno Unito – PIL destagionalizzato (q/q) (Q2). Effettivo: 0,4% | Consenso: 0,4% | Precedente: 0,6%

– PIL destagionalizzato (q/q) (Q2). Effettivo: 0,4% | Consenso: 0,4% | Precedente: 0,6% 08:00 Regno Unito – PIL destagionalizzato (y/y) (Q2). Effettivo: 1,2% | Consenso: 1,1% | Precedente: 0,9%

– PIL destagionalizzato (y/y) (Q2). Effettivo: 1,2% | Consenso: 1,1% | Precedente: 0,9% 08:00 Regno Unito – Produzione industriale (m/m) (giugno). Effettivo: -0,2% | Consenso: 0,1% | Precedente: -0,7%

– Produzione industriale (m/m) (giugno). Effettivo: -0,2% | Consenso: 0,1% | Precedente: -0,7% 08:00 Regno Unito – Produzione manifatturiera (m/m) (giugno). Effettivo: -0,5% | Consenso: -0,3% | Precedente: -0,2%

– Produzione manifatturiera (m/m) (giugno). Effettivo: -0,5% | Consenso: -0,3% | Precedente: -0,2% 08:00 Regno Unito – Bilancia commerciale (giugno). Effettivo: -23,01 mld £ | Consenso: -20,4 mld £ | Precedente: -21,08 mld £

– Bilancia commerciale (giugno). Effettivo: -23,01 mld £ | Consenso: -20,4 mld £ | Precedente: -21,08 mld £ 09:30 Polonia – PIL destagionalizzato (q/q) (Q2, stima preliminare). Consenso: 1,0% | Precedente: 0,6%

– PIL destagionalizzato (q/q) (Q2, stima preliminare). Consenso: 1,0% | Precedente: 0,6% 09:30 Polonia – PIL non destagionalizzato (y/y) (Q2, stima preliminare). Consenso: 3,8% | Precedente: 3,5%

– PIL non destagionalizzato (y/y) (Q2, stima preliminare). Consenso: 3,8% | Precedente: 3,5% 09:30 Polonia – Inflazione CPI (y/y) (luglio). Consenso: 3,0% | Precedente: 2,5%

– Inflazione CPI (y/y) (luglio). Consenso: 3,0% | Precedente: 2,5% 09:30 Polonia – Inflazione CPI (m/m) (luglio). Consenso: 0,8% | Precedente: -0,5%

– Inflazione CPI (m/m) (luglio). Consenso: 0,8% | Precedente: -0,5% 11:00 Eurozona – Produzione industriale destagionalizzata (m/m) (giugno). Consenso: 0,0% | Precedente: -0,2%

– Produzione industriale destagionalizzata (m/m) (giugno). Consenso: 0,0% | Precedente: -0,2% 14:00 Polonia – Saldo delle partite correnti (giugno). Consenso: -850 mln € | Precedente: -1.071 mln €

– Saldo delle partite correnti (giugno). Consenso: -850 mln € | Precedente: -1.071 mln € 14:15 Stati Uniti – Intervento di Beth Hammack, membro del FOMC

– Intervento di Beth Hammack, membro del FOMC 14:30 Stati Uniti – Inflazione PPI (y/y) (luglio). Consenso: 4,9% | Precedente: 5,5%

– Inflazione PPI (y/y) (luglio). Consenso: 4,9% | Precedente: 5,5% 14:30 Stati Uniti – Inflazione PPI (m/m) (luglio). Consenso: 0,2% | Precedente: -0,3%

– Inflazione PPI (m/m) (luglio). Consenso: 0,2% | Precedente: -0,3% 14:30 Stati Uniti – Inflazione Core PPI (y/y) (luglio). Consenso: 4,2% | Precedente: 4,7%

– Inflazione Core PPI (y/y) (luglio). Consenso: 4,2% | Precedente: 4,7% 14:30 Stati Uniti – Inflazione Core PPI (m/m) (luglio). Consenso: 0,3% | Precedente: 0,2%

– Inflazione Core PPI (m/m) (luglio). Consenso: 0,3% | Precedente: 0,2% 14:30 Stati Uniti – Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione. Consenso: 202.000 | Precedente: 199.000

– Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione. Consenso: 202.000 | Precedente: 199.000 14:40 Stati Uniti – Intervento di Thomas Barkin, membro del FOMC

– Intervento di Thomas Barkin, membro del FOMC 16:30 Stati Uniti – Variazione delle scorte di gas naturale EIA. Consenso: 31 Bcf | Precedente: 33 Bcf Principali trimestrali JD.com (prima dell'apertura dei mercati) – pubblicazione importante per valutare lo stato dei consumi in Cina.

– pubblicazione importante per valutare lo stato dei consumi in Cina. Applied Materials (dopo la chiusura dei mercati) – importante fornitore di apparecchiature per semiconduttori; il report fornirà indicazioni sulla domanda di un'ulteriore espansione delle infrastrutture tecnologiche.

– importante fornitore di apparecchiature per semiconduttori; il report fornirà indicazioni sulla domanda di un'ulteriore espansione delle infrastrutture tecnologiche. Nu Holdings (prima dell'apertura dei mercati)

Globant (dopo la chiusura dei mercati) 3 mercati da monitorare oggi GBP/USD (FX) – La sterlina reagisce oggi a due importanti fattori. Dopo il dato sul PIL mensile del Regno Unito di giugno, superiore alle attese (0,3% m/m), nel pomeriggio sarà il dollaro statunitense a essere messo alla prova. Alle 14:30 saranno pubblicati i dati sull'inflazione alla produzione statunitense (PPI) di luglio e il report settimanale sul mercato del lavoro (Claims), che contribuiranno a determinare la direzione della coppia fino alla fine della giornata. WIG20 / EUR/PLN (Polonia) – Una mattinata importante per il mercato domestico. Alle 9:30 CET, Statistics Poland (GUS) pubblicherà la stima preliminare del PIL del secondo trimestre (attesa un'accelerazione al 3,8% su base annua) e il dato sull'inflazione CPI di luglio (consenso: 3,0% su base annua). Questi dati, insieme alla pubblicazione dei risultati finanziari di PKO, la maggiore banca polacca per capitalizzazione di mercato, determineranno il sentiment sull'intero settore bancario polacco. Nasdaq 100 / futures US100 (indici azionari) – Dopo il sollievo e l'ottimismo di ieri, alimentati dai risultati delle società attive nelle infrastrutture per l'IA, l'attenzione si sposta sul dato statunitense sull'inflazione PPI (14:30). L'atteso calo del tasso annuo al 4,9% (dal 5,5%), insieme agli interventi dei membri della Fed (Hammack e Barkin), offrirà agli investitori nuovi elementi per valutare il futuro percorso dei tassi della Fed.

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