Il petrolio scende sotto il peso delle scorte

I prezzi del petrolio stanno registrando un netto calo durante la sessione di giovedì, proseguendo il movimento di ieri, a causa di diversi fattori, tra cui il forte aumento delle scorte statunitensi, i progressi teorici nei negoziati di pace relativi allo Stretto di Hormuz e i timori per un rallentamento della domanda globale. La riduzione del premio per il rischio geopolitico, insieme al calo delle posizioni long sui contratti e alla forza del dollaro, ha spinto i prezzi del petrolio al di sotto degli 88 dollari al barile per il Brent e degli 82 dollari al barile per il WTI. Oltre al report del DOE sullo stato delle scorte, di recente sono state pubblicate diverse analisi importanti da parte di istituzioni legate al mercato petrolifero. Produzione di petrolio nell'OPEC e nell'OPEC+ Il report di luglio del cartello indica una parziale ripresa della produzione in Medio Oriente, in concomitanza con l'attenuazione delle tensioni nella regione: Risultati OPEC+: i Paesi interessati dall'accordo hanno aumentato la produzione a luglio di 1,37 milioni di barili al giorno, portandola a 28,92 milioni di barili al giorno. Nonostante l'aumento, il gruppo rimane fino a 6,91 milioni di barili al giorno al di sotto delle quote stabilite. Nell'intero gruppo DoC, che il report dell'OPEC include ancora gli Emirati Arabi Uniti, la produzione è salita a 37,655 milioni di barili al giorno, con un aumento di 1,42 milioni di barili al giorno.

i Paesi interessati dall'accordo hanno aumentato la produzione a luglio di 1,37 milioni di barili al giorno, portandola a 28,92 milioni di barili al giorno. Nonostante l'aumento, il gruppo rimane fino a 6,91 milioni di barili al giorno al di sotto delle quote stabilite. Nell'intero gruppo DoC, che il report dell'OPEC include ancora gli Emirati Arabi Uniti, la produzione è salita a 37,655 milioni di barili al giorno, con un aumento di 1,42 milioni di barili al giorno. Principali produttori: l'aumento è stato trainato da Arabia Saudita (+590.000 barili al giorno, a 7,35 milioni), Iraq (+665.000 barili al giorno, a 2,62 milioni) e Kuwait (+393.000 barili al giorno, a 1,85 milioni).

l'aumento è stato trainato da Arabia Saudita (+590.000 barili al giorno, a 7,35 milioni), Iraq (+665.000 barili al giorno, a 2,62 milioni) e Kuwait (+393.000 barili al giorno, a 1,85 milioni). Situazione dell'Iran: l'Iran ha prodotto 2,478 milioni di barili al giorno a luglio (+26.000 barili al giorno su base mensile). Sebbene si tratti del secondo mese consecutivo di aumento, la produzione rimane circa 700.000 barili al giorno al di sotto dei livelli prebellici (~3,2 milioni di barili al giorno). Sebbene la produzione rimanga stabile, i dati di luglio mostrano un chiaro aumento delle esportazioni, salite a quasi 1 milione di barili al giorno.

l'Iran ha prodotto 2,478 milioni di barili al giorno a luglio (+26.000 barili al giorno su base mensile). Sebbene si tratti del secondo mese consecutivo di aumento, la produzione rimane circa 700.000 barili al giorno al di sotto dei livelli prebellici (~3,2 milioni di barili al giorno). Sebbene la produzione rimanga stabile, i dati di luglio mostrano un chiaro aumento delle esportazioni, salite a quasi 1 milione di barili al giorno. Situazione degli Emirati Arabi Uniti: dopo aver lasciato l'alleanza a maggio, gli Emirati Arabi Uniti hanno mantenuto la produzione intorno a 3,78–3,8 milioni di barili al giorno, raggiungendo livelli di circa 400.000 barili al giorno superiori rispetto all'inizio del conflitto. Dal punto di vista dell'ultimo trimestre del 2025, la produzione attuale è inferiore di circa 5–6 milioni di barili al giorno. Questo, combinato con una contrazione della domanda che ha già superato i 3 milioni di barili al giorno, significa che il deficit globale rimane contenuto. Tuttavia, va ricordato che il deficit è fortemente limitato dal rilascio coordinato sul mercato di scorte e riserve. Fonte: OPEC Report mensili di IEA ed EIA Le agenzie energetiche presentano prospettive differenti sull'equilibrio tra domanda e offerta nei prossimi trimestri: Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA): ha rivisto ulteriormente al ribasso le stime sulla domanda globale di petrolio nel 2026, prevedendo una contrazione di 1,6 milioni di barili al giorno (rispetto alla precedente stima di -1,0 milioni di barili al giorno), a causa degli elevati prezzi dei carburanti e delle interruzioni logistiche. Nonostante ciò, la IEA prevede un deficit di mercato di 1,8 milioni di barili al giorno nel terzo trimestre, a causa del blocco dello Stretto di Hormuz. Il report prevede una forte ripresa nel 2027, con una crescita della domanda di 2,4 milioni di barili al giorno e dell'offerta di 8,3 milioni di barili al giorno.

ha rivisto ulteriormente al ribasso le stime sulla domanda globale di petrolio nel 2026, prevedendo una contrazione di 1,6 milioni di barili al giorno (rispetto alla precedente stima di -1,0 milioni di barili al giorno), a causa degli elevati prezzi dei carburanti e delle interruzioni logistiche. Nonostante ciò, la IEA prevede un deficit di mercato di 1,8 milioni di barili al giorno nel terzo trimestre, a causa del blocco dello Stretto di Hormuz. Il report prevede una forte ripresa nel 2027, con una crescita della domanda di 2,4 milioni di barili al giorno e dell'offerta di 8,3 milioni di barili al giorno. Previsioni EIA (report STEO): la U.S. Energy Information Administration prevede un prezzo medio del Brent nel 2026 di 87 dollari al barile (rispetto ai 69 dollari al barile previsti per il 2025 e il 2027), con una produzione statunitense stabile a 13,8 milioni di barili al giorno. I prezzi medi del petrolio Brent quest'anno dovrebbero raggiungere gli 87 dollari al barile, un livello sostanzialmente in linea con le quotazioni attuali. Per il prossimo anno è atteso un forte calo. Fonte: EIA L'EIA prevede che il deficit del mercato petrolifero persista nel quarto trimestre, ma questa previsione presuppone, naturalmente, almeno una parziale riapertura dello Stretto di Hormuz. Fonte: EIA Report DOE sulle scorte: forte aumento delle scorte statunitensi I dati settimanali del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti hanno mostrato il più grande aumento delle scorte commerciali di greggio da gennaio 2023, un dato che potrebbe rappresentare una sorpresa significativa considerata l'attuale situazione del mercato. L'aumento è legato a uno squilibrio tra importazioni ed esportazioni: Scorte commerciali di greggio: sono aumentate di 17,42 milioni di barili, discostandosi nettamente dalle aspettative del mercato, che prevedevano un calo di circa 1,4 milioni di barili.

sono aumentate di 17,42 milioni di barili, discostandosi nettamente dalle aspettative del mercato, che prevedevano un calo di circa 1,4 milioni di barili. Aumento delle importazioni e calo delle esportazioni: le importazioni statunitensi di petrolio sono aumentate di oltre 1 milione di barili al giorno, raggiungendo il livello più alto da novembre 2024, grazie al ritorno del petrolio saudita, alle consegne dal Canada e all'aumento delle importazioni dal Venezuela, salite ai livelli più elevati degli ultimi 9 anni. Allo stesso tempo, le esportazioni statunitensi di greggio sono diminuite nettamente.

le importazioni statunitensi di petrolio sono aumentate di oltre 1 milione di barili al giorno, raggiungendo il livello più alto da novembre 2024, grazie al ritorno del petrolio saudita, alle consegne dal Canada e all'aumento delle importazioni dal Venezuela, salite ai livelli più elevati degli ultimi 9 anni. Allo stesso tempo, le esportazioni statunitensi di greggio sono diminuite nettamente. Scorte di prodotti raffinati: le scorte di benzina sono diminuite di 0,97 milioni di barili, meno rispetto al calo atteso di 1,6 milioni di barili. Le scorte di distillati sono diminuite solo marginalmente, di 10.000 barili.

le scorte di benzina sono diminuite di 0,97 milioni di barili, meno rispetto al calo atteso di 1,6 milioni di barili. Le scorte di distillati sono diminuite solo marginalmente, di 10.000 barili. Concentrazione sulla costa: ben 14,7 milioni di barili dell'aumento complessivo si sono registrati nella regione della Costa del Golfo.

ben 14,7 milioni di barili dell'aumento complessivo si sono registrati nella regione della Costa del Golfo. Strategic Petroleum Reserve (SPR): sono stati rilasciati altri 6,1 milioni di barili dalle riserve, portando per la prima volta dagli anni '80 il livello complessivo delle riserve strategiche statunitensi al di sotto della soglia dei 300 milioni di barili. Le scorte commerciali statunitensi sono aumentate significativamente, raggiungendo livelli in linea con la media degli ultimi 5 anni. Se questa situazione dovesse protrarsi nelle prossime settimane, i timori legati ai livelli delle scorte si attenuerebbero chiaramente. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Il rilascio coordinato delle riserve strategiche a livello globale ha portato le riserve statunitensi al di sotto dei 300 milioni di barili per la prima volta dagli anni '80. Teoricamente, le riserve scenderanno fino a circa 240 milioni di barili. Al ritmo attuale di riduzione, ciò garantirebbe circa 10–12 settimane di ulteriore stabilizzazione del mercato petrolifero, almeno negli Stati Uniti. L'IEA ha espresso la propria disponibilità a procedere con un ulteriore rilascio di scorte sul mercato a livello globale. Fonte: Bloomberg Finance LP Situazione dei prezzi Il prezzo prosegue il calo iniziato ieri, sebbene i movimenti siano meno dinamici. Il livello dei 90 dollari al barile rimane una resistenza molto forte, poco al di sopra del ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. L'assenza di un'escalation della situazione geopolitica globale potrebbe portare a un tentativo di test degli 85 dollari al barile. D'altra parte, una rottura della trendline ribassista potrebbe portare inizialmente a un test dell'area 92–95 dollari, seguito da un possibile movimento verso il livello dei 98–100 dollari al barile.



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