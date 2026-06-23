Calendario economico - Indicatori PMI preliminari e risultati FedEx all'ombra del calo dei mercati

I mercati azionari globali restano oggi sotto pressione, ma non a causa dei dati macroeconomici; piuttosto, per la crescente incertezza legata all’aumento del debito delle società tecnologiche, principalmente per finanziare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, i prezzi del petrolio restano su livelli contenuti, segnalando timori di un indebolimento della domanda globale. Gli investitori hanno già prezzato i dati “hard” della sessione asiatica, ma ora l’attenzione del mercato si concentra sui PMI preliminari dell’Eurozona e degli Stati Uniti. Queste pubblicazioni determineranno la direzione degli strumenti più volatili, verificando la reale entità di un potenziale rallentamento economico. A fine giornata, la volatilità sul mercato delle materie prime potrebbe essere amplificata dal report API sulle scorte di carburanti, mentre subito dopo la chiusura di Wall Street FedEx presenterà i propri risultati finanziari, fungendo da uno dei principali barometri del commercio globale 📊. Principali pubblicazioni dalla sessione asiatica Giappone: Gli indicatori PMI mattutini hanno segnalato un miglioramento. L’indice manifatturiero è salito a 54,9 contro una previsione di 54,5 e rispetto al livello precedente invariato. Australia: I dati PMI preliminari confermano un quadro misto: da un lato miglioramento del settore manifatturiero a 51,2 da 50,7, dall’altro il settore servizi resta sotto la soglia dei 50 punti (pur mostrando un lieve miglioramento). Calendario macroeconomico (ora CET) 08:15 Francia – PMI Manifatturiero. Consenso: 50. Precedente: 49,7.

08:15 Francia – PMI Servizi. Consenso: 45,5. Precedente: 44,3.

08:30 Germania – PMI Manifatturiero. Consenso: 50,5. Precedente: 50,1.

08:30 Germania – PMI Servizi. Consenso: 49. Precedente: 48,1.

09:00 Eurozona – PMI Composito. Consenso: 49,1. Precedente: 48,5.

09:30 Regno Unito – PMI Servizi. Consenso: 50,1. Precedente: 49,3.

15:45 USA – PMI Manifatturiero. Consenso: 54,6. Precedente: 55,1.

15:45 USA – PMI Servizi. Consenso: 51,1. Precedente: 50,7.

21:30 USA – Report scorte petrolifere API. Precedente: -8,3 milioni di barili. Risultati societari FedEx (Wall Street) – pubblicazione dopo la sessione. Report del quarto trimestre fiscale. Si tratta di un classico assoluto e di un vero “litmus test” per lo stato globale di consumi e commercio. Da notare che è il primo report dopo lo spin-off ad alto profilo del segmento FedEx Freight, ora società pubblica indipendente. Il mercato cercherà indicazioni su riduzione dei costi e outlook per la seconda metà dell’anno. Mercati da monitorare EUR/USD: La coppia principale sarà estremamente sensibile nelle prossime ore alle discrepanze tra i PMI preliminari dell’Eurozona (in particolare Germania) e quelli statunitensi. WTI Oil: I prezzi delle materie prime restano su livelli bassi e potrebbero reagire con maggiore volatilità al report API notturno. Un eventuale aumento inatteso delle scorte potrebbe accentuare ulteriormente la pressione ribassista. US500 (S&P 500): Il benchmark USA è sotto pressione da vendite sin dal mattino. La chiusura finale sarà fortemente influenzata dai dati economici pomeridiani statunitensi e dai risultati di FedEx pubblicati in serata.

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