Riepilogo di mercato: azionario europeo ai massimi da tre settimane! Apple in calo nel pre-market USA!

📈 Azioni e Indici L'Europa resta in territorio positivo: i rialzi continuano a dominare i mercati europei. I futures sullo Stoxx 50 sono in aumento dello 0,5%, raggiungendo il livello più alto delle ultime tre settimane. Tra i principali listini si distinguono Italia (ITA40: +0,6%), Spagna (SPA35: +0,5%) e Francia (FRA40: +0,55%). I futures sul DAX tedesco (DE40) salgono dello 0,3%. Amazon forte, Apple più debole: nelle contrattazioni pre-market statunitensi, il titolo Amazon guadagna il 12% dopo risultati finanziari molto solidi. Apple, invece, perde il 7% a causa delle preoccupazioni degli investitori legate alla valutazione elevata del titolo (rapporto P/E pari a 41x) e alle difficoltà nella catena di approvvigionamento, in particolare nel segmento dei chip di memoria. Rally dei semiconduttori asiatici: dopo una precedente ondata di vendite, i titoli di SK Hynix e Samsung Electronics sono balzati di oltre il 20% in Corea del Sud, sostenuti dal miglioramento del sentiment verso il settore dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Il Giappone (JP225) ha guadagnato lo 0,40%. Fusioni, acquisizioni ed eventi societari: il retailer britannico Sainsbury’s sta vendendo il marchio Argos per 120 milioni di sterline. Le azioni di HSBC quotate a Hong Kong hanno raggiunto nuovi massimi storici dopo la vendita delle attività australiane. 📊 Macroeconomia Decisione della Banca del Giappone (BoJ): i tassi di interesse giapponesi sono rimasti invariati all'1,00%, così come il piano di acquisto di obbligazioni previsto per agosto. Tuttavia, il governatore Kazuo Ueda ha adottato un tono più restrittivo, sottolineando che l'inflazione core si sta avvicinando al target del 2% e che la BoJ potrebbe accelerare il ritmo dei rialzi dei tassi qualora le condizioni finanziarie rimanessero eccessivamente accomodanti. Inflazione CPI dell'Eurozona: il dato preliminare sull'inflazione CPI dell'Eurozona a luglio ha mostrato un aumento al 2,9% su base annua, in linea con le attese e in rialzo rispetto al precedente 2,8%. L'inflazione core si è attestata al 2,5% su base annua, contro il 2,4% previsto. L'inflazione più elevata in Francia (+2,4% a/a contro il +2,1% atteso), insieme ai commenti dei membri della BCE Robert Holzmann e Robert Kocher, conferma che le decisioni sui tassi in autunno saranno completamente dipendenti dai dati. Dettaglio dell'inflazione: i prezzi dell'energia sono stati la principale fonte di pressione inflazionistica in Europa, con il tasso di crescita annuo accelerato al 10% rispetto all'8,5% del mese precedente. L'inflazione relativa ad alimentari, alcol e tabacco è rallentata dall'1,5% all'1,2%. L'inflazione dei servizi rimane invece persistente, salendo al 3,3% dal precedente 3,2%. Mercato del lavoro tedesco: il tasso di disoccupazione in Germania è aumentato leggermente più del previsto a luglio, raggiungendo il 6,4% rispetto al precedente 6,3%, segnalando un lieve rallentamento dell'economia tedesca. Commenti sullo yen: il ministro delle Finanze giapponese Katayama ha evitato di commentare le speculazioni su un possibile intervento sul mercato valutario dopo il recente calo del cambio USD/JPY. 💱 Mercato valutario Il dollaro statunitense si rafforza dopo tre giorni consecutivi di ribassi, causati da una narrativa meno aggressiva della Fed e da una relativa de-escalation del conflitto in Medio Oriente. Il recupero più significativo si osserva contro il franco svizzero (USD/CHF: +0,5%), lo yen (USD/JPY: +0,3%) e l'euro (EUR/USD: -0,2%), che si è indebolito dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione. USD/JPY (+0,3%): lo yen ha registrato una forte volatilità a causa delle speculazioni su un possibile "intervento silenzioso" da parte delle autorità giapponesi e sudcoreane. Su base settimanale, il cambio USD/JPY è in calo del 2,59%, mentre il mercato attende ulteriori mosse da parte della BoJ e nuovi sviluppi geopolitici. USD/PLN (-0,33%): lo zloty polacco si rafforza contro il dollaro. Il principale sviluppo sul mercato polacco riguarda l'annuncio secondo cui Alimentation Couche-Tard intende acquisire il gruppo Żabka al prezzo di 32 PLN per azione. 🛢️ Materie prime Petrolio: i prezzi del petrolio (OIL +1,15% e OIL.WTI +0,95%) stanno recuperando dopo le perdite iniziali della mattinata, in seguito agli attacchi iraniani contro strutture strategiche statunitensi in Kuwait. Nel frattempo, la Cina ha annunciato aumenti dei prezzi dei carburanti a partire dal 1° agosto. Rame: il prezzo del rame (COPPER +0,1%) è in rialzo a causa delle interruzioni dell'offerta in Cile provocate da forti tempeste. Metalli preziosi: oro (GOLD: -1,2%) e argento (SILVER: -1,60%) arretrano mentre l'indice del dollaro statunitense recupera terreno (USDIDX: +0,25%). 🪙 Crypto Ethereum (-1,6%) registra una riduzione della volatilità, scesa appena al 2%, mentre gli investitori attendono un nuovo catalizzatore in grado di determinare il prossimo trend. Sentiment sulle altcoin: il mercato rimane debole, con Bitcoin in calo dell'1,2%. I ribassi settimanali più marcati sono stati registrati da Cosmos (-8,93% nell'ultima settimana) e Apecoin (-14,90% nell'ultima settimana). 🗺️ Geopolitica Tensioni in Medio Oriente: l'Iran ha condotto attacchi contro obiettivi strategici statunitensi in Kuwait e Bahrain in risposta agli attacchi con droni. La Cina ha chiesto alle autorità kuwaitiane di proteggere i propri cittadini e le strutture diplomatiche. Negoziati di pace: un rappresentante di Hamas ha dichiarato che il gruppo avrebbe accettato in via preliminare il piano di pace graduale proposto da Donald Trump ("Board of Peace"), che prevede il disarmo dell'organizzazione in cambio del ritiro delle forze israeliane da Gaza. Crisi migratoria: circa 49.000 migranti hanno attraversato illegalmente il confine verso l'enclave spagnola di Ceuta, spingendo il governo di Madrid a dispiegare truppe nella regione. 🔍 Sviluppi principali da monitorare RAME: le notizie relative alle interruzioni nelle miniere cilene causate dalle forti tempeste potrebbero rappresentare un catalizzatore per ulteriori rialzi. USD/JPY: le indiscrezioni su un intervento coordinato sul mercato valutario da parte di Giappone e Corea del Sud potrebbero mantenere elevata la volatilità sul cambio. ORO: una rapida escalation degli eventi in Medio Oriente potrebbe favorire un veloce ritorno dei capitali verso i tradizionali asset rifugio.

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