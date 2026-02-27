Calendario economico: inflazione europea e indice dei prezzi alla produzione statunitense sotto i riflettori

Oggi sono in pubblicazione importanti dati macroeconomici da Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti e Canada. L’attenzione è rivolta in particolare a inflazione e PIL. Queste rilevazioni offrono indicazioni sullo stato di salute delle economie, sulle dinamiche dei prezzi e dei consumi e sull’evoluzione del ciclo economico nelle principali aree di Europa e Nord America.

In Francia e Spagna il focus è sulle letture preliminari dell’inflazione, oltre che sugli indici PPI e HICP, che riflettono le pressioni sui prezzi nell’economia. In Germania sono attesi dati su prezzi all’importazione, inflazione al consumo e mercato del lavoro. Negli Stati Uniti, investitori e analisti monitoreranno l’inflazione alla produzione (PPI), gli indici PMI e la spesa per investimenti in costruzioni. Inoltre, il Canada pubblica i dati sul PIL sia trimestrale sia mensile, utili per valutare il momentum della crescita.

Di seguito il calendario macro di oggi (orari in CET – ora italiana):

08:00 – Svezia

Vendite al dettaglio n.s.a. (m/m) gennaio (attuale 0,1%; precedente -0,6%)

Vendite al dettaglio n.s.a. (a/a) gennaio (attuale 4,1%; precedente 2,3%)

08:00 – Germania

Prezzi all’importazione (m/m) gennaio (attuale 1,1%; consenso 0,6%)

Prezzi all’importazione (a/a) gennaio (attuale -2,3%; precedente -2,3%)

08:00 – Norvegia

Vendite al dettaglio ex auto s.a. (m/m) gennaio (attuale 1,1%; precedente -0,7%)

08:00 – Svezia

Bilancia commerciale (SEK) gennaio (attuale 6,3 mld; precedente 5,8 mld)

08:00 – Turchia

Tasso di disoccupazione gennaio 8,1%; precedente 7,8%

08:30 – Ungheria

Inflazione alla produzione gennaio PPI (m/m) -0,4% PPI (a/a) -3,4%



08:30 – Ungheria

Tasso di disoccupazione gennaio 4,4%

08:45 – Francia

Inflazione al consumo preliminare febbraio CPI (m/m) (consenso 0,5%; precedente -0,3%) HICP (m/m) (consenso 0,5%; precedente -0,4%) CPI (a/a) (consenso 0,8%; precedente 0,3%) HICP (a/a) (consenso 0,7%; precedente 0,4%)



08:45 – Francia

Inflazione alla produzione gennaio PPI (m/m) (precedente 0,2%) PPI (a/a) (precedente -2%)



08:45 – Francia

PIL destagionalizzato finale (q/q) Q4 (consenso 0,2%; precedente 0,5%)

08:45 – Francia

Spesa per consumi (m/m) gennaio (0,3%; precedente -0,6%)

09:00 – Spagna

Inflazione al consumo preliminare febbraio CPI (m/m) (precedente -0,4%) HICP (m/m) (precedente -0,8%) CPI (a/a) (consenso 2,2%; precedente 2,3%) HICP (a/a) (consenso 2,3%; precedente 2,4%)



09:00 – Svizzera

Prodotto Interno Lordo Q4 PIL s.a. (q/q) 0,2%; precedente -0,5% PIL n.s.a. (a/a) 0,5%



09:00 – Polonia

Indicatore del mercato del lavoro BIEC febbraio 77,5

09:55 – Germania

Tasso di disoccupazione s.a. febbraio 6,3%; precedente 6,3%

13:00 – Cile

Produzione industriale (a/a) gennaio 0,1%

Tasso di disoccupazione gennaio 8%; precedente 8%

14:00 – Germania

Inflazione al consumo preliminare febbraio CPI (m/m) 0,5%; precedente 0,1% HICP (m/m) 0,5%; precedente -0,1% CPI (a/a) 2%; precedente 2,1% HICP (a/a) 2,1%; precedente 2,1%



14:30 – Canada

PIL Q4 PIL annualizzato 0,0%; precedente 2,6% PIL (q/q) 0,6%

PIL mensile (m/m) dicembre 0,1%; precedente 0,0%

14:30 – Stati Uniti

Inflazione alla produzione gennaio PPI (m/m) 0,3%; precedente 0,5% Core PPI (m/m) 0,3%; precedente 0,7% PPI (a/a) 2,6%; precedente 3% Core PPI (a/a) 3%; precedente 3,3%



15:45 – Stati Uniti

Chicago PMI febbraio 52,8; precedente 54

16:00 – Stati Uniti

Spesa per investimenti in costruzioni (m/m) Novembre (precedente 0,5%) Dicembre (consenso 0,2%)



19:00 – Stati Uniti