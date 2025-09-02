Calendario economico: inflazione nella zona euro, ISM manifatturiero statunitense (02.09.2025)

Settembre è iniziato inaspettatamente con il ritorno delle tensioni commerciali e delle turbolenze legate alla decisione della corte d’appello federale, che ha confermato la sentenza secondo cui i dazi reciproci di Donald Trump sono illegali. Il caso sarà ora deferito alla Corte Suprema. Sebbene la sospensione dei dazi possa tradursi in potenziali risparmi per gli esportatori, l’incertezza stessa potrebbe rallentare l’attività di alcune imprese, in attesa di chiarezza prima di avviare progetti significativi. Oggi, tuttavia, importanti dati macroeconomici attireranno l’attenzione degli investitori, con potenziale impatto sulla volatilità degli indici USA ed europei, nonché sull’EURUSD. In Europa, sono attesi i dati sull’inflazione dell’Eurozona, che dovrebbero rafforzare la decisione della BCE di fermare ulteriori allentamenti. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Negli Stati Uniti, verranno pubblicati i rapporti ISM e PMI manifatturieri, con l’indice occupazionale che giocherà un ruolo chiave in vista dei prossimi dati sul mercato del lavoro. Anche il mercato petrolifero potrebbe mostrare volatilità a seguito del discorso di Trump previsto per oggi, soprattutto se toccherà il tema dell’Ucraina o delle sanzioni agli acquirenti di petrolio russo. Calendario economico di oggi (ora italiana – CET): 09:00 CET, Spagna – Dati mercato del lavoro di agosto:

Variazione tasso di disoccupazione: previsione 14,2K; precedente -1,4K

11:00 CET, Eurozona – Dati inflazione di agosto:

HICP esclusi energia & alimentari: precedente -0,1% m/m

HICP esclusi energia & alimentari: precedente 2,4% a/a

CPI: precedente 0,0% m/m

CPI: previsione 2,1% a/a; precedente 2,0% a/a

Core CPI: precedente -0,2% m/m

Core CPI: previsione 2,2% a/a; precedente 2,3% a/a

13:30 CET, Eurozona – Discorso di Elderson (BCE)

15:45 CET, Stati Uniti – PMI manifatturiero di agosto:

Previsione 53,3; precedente 49,8

16:00 CET, Stati Uniti – Dati ISM di agosto:

ISM Manufacturing Index: previsione 65,1; precedente 64,8

ISM Manufacturing Index: previsione 49,0; precedente 48,0

ISM Manufacturing New Orders Index: precedente 47,1

ISM Manufacturing Employment Index: precedente 43,4

16:00 CET, Stati Uniti – Dati inflazione di luglio:

Spesa per costruzioni: previsione -0,1% m/m; precedente -0,4% m/m

16:00 CET, Germania – Discorso del Presidente della Bundesbank Nagel

16:00 CET, Stati Uniti – Vendite totali di veicoli di agosto:

Precedente 16,40M

19:00 CET, Stati Uniti – Dati PIL:

Modello Atlanta Fed GDPNow (Q3): previsione 3,5%; precedente 3,5%

19:00 CET, Stati Uniti – Asta di titoli di Stato a 52 mesi:

Precedente 3,760%

20:00 CET, Stati Uniti – Discorso del Presidente Donald Trump

