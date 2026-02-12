Market Wrap: stagnazione nel Regno Unito, i dazi pesano sui giganti e le criptovalute si stabilizzano

Macroeconomia e Valute Il Regno Unito a un bivio: La crescita del PIL del Q4 è stata solo dello 0,1% su base trimestrale, unita a un calo del PIL pro capite, confermando un reale rallentamento economico. Questo aumenta la pressione sulla Bank of England (BoE) affinché consideri tagli dei tassi più aggressivi. Sterlina: resilienza vs vulnerabilità: Nonostante i dati deboli, la GBP è in rialzo dello 0,1% contro il Dollaro USA oggi (superata solo da CHF e NZD tra le valute G10). Tuttavia, l’elevato deficit commerciale lascia la sterlina esposta a ulteriori debolezze se il vantaggio dei rendimenti UK su USD ed EUR dovesse ridursi. Forint sotto pressione: EUR/HUF +0,4%. La valuta ungherese soffre a causa del calo dell’inflazione (che aumenta la probabilità di tagli dei tassi) e della disputa in corso tra Ungheria e UE, che minaccia il rilascio di fondi cruciali dell’Unione. Materie prime e Metalli Preziosi Petrolio influenzato dalla geopolitica: WTI scende sotto i 65$ al barile, pur in un contesto di tensioni elevate. Secondo le fonti, il Primo Ministro israeliano sta facendo pressioni su Donald Trump per smantellare il programma missilistico balistico iraniano, mentre Trump sembra preferire un accordo nucleare rapido piuttosto che un’ulteriore escalation. Ritracciamento nei metalli: Dopo il forte rally della sessione precedente, stiamo osservando una correzione moderata. L’oro scambia sotto i 5.100$, l’argento resta sopra gli 83$ e il platino mantiene livelli poco sopra i 2.100$. Aumento dell’offerta di argento: Negli Stati Uniti si registra un aumento significativo delle vendite di argento ai rottamai. Questo potrebbe incrementare i volumi di riciclo e contribuire a ridurre il deficit globale di offerta. Stagione degli utili e notizie corporate Unilever (-3%): Nonostante le vendite sottostanti siano cresciute del 4,2% su base annua, meglio delle attese, il fatturato totale (€12,6 miliardi) ha deluso le stime, causando un calo del 3% nella prima ora di contrattazioni. Mercedes-Benz (-2%): Il produttore auto ha riportato un calo impressionante del 57% negli utili annuali, principalmente a causa dei costi legati ai dazi, stimati a 1,2 miliardi di dollari. L’utile operativo 2025 si è attestato a €5,8 miliardi, al di sotto delle previsioni di €6,6 miliardi. Flessione del settore tech: Cisco è crollata del 7% nel trading post-mercato dopo risultati trimestrali deludenti.

Robinhood ha perso quasi il 9% ieri, poiché i ricavi legati alle crypto non hanno soddisfatto le aspettative. Watchlist: L’attenzione si sposta su Applied Materials e Arista Networks, entrambe in reporting dopo la chiusura di oggi. Criptovalute e politica Bitcoin stabile: Dopo la forte svendita di ieri, BTC si mantiene sopra i 67.000$. Ethereum (ETH) rimbalza dopo il recente calo sotto la soglia psicologica dei 2.000$. La disputa su Powell: Scott Bessent ha indicato che, a seguito di consulenze legali, l’indagine sullo status di Jerome Powell sarà probabilmente gestita dal Senate Banking Committee e non dal Dipartimento di Giustizia.

