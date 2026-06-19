Calendario economico: La chiusura di Wall Street per il Juneteenth comporta condizioni di liquidità ridotta (19.06.2026)

La sessione odierna sarà caratterizzata da una liquidità limitata a causa della chiusura dei mercati statunitensi per la festività nazionale del Juneteenth. Gli altri mercati stanno invece operando in un clima di forte pessimismo, mentre gli investitori assimilano le recenti tensioni diplomatiche tra Iran e Stati Uniti, oltre al proseguimento degli attacchi israeliani in Libano. La volatilità dovrebbe quindi rimanere contenuta nel corso della giornata, anche se la scarsa liquidità potrebbe provocare movimenti di prezzo più bruschi a fronte di volumi di scambio ridotti. L’attenzione resterà concentrata soprattutto sul mercato valutario (Forex), dove il rafforzamento del dollaro continua a esercitare pressione sui metalli preziosi, mentre lo yen rimane sotto osservazione per il rischio di un possibile intervento delle autorità giapponesi. Principali dati pubblicati nella sessione asiatica Giappone L’inflazione CPI di maggio si è attestata all’1,5% su base annua, leggermente sopra il dato precedente (1,4% a/a). L’inflazione core è rimasta stabile all’1,4% a/a per il secondo mese consecutivo, in linea con le aspettative del mercato. I verbali della riunione di aprile della Banca del Giappone (BoJ) non hanno fornito indicazioni particolarmente rilevanti o novità di rilievo. Nuova Zelanda La bilancia commerciale di maggio ha deluso le aspettative degli analisti. L’avanzo commerciale si è attestato a 800 milioni di dollari neozelandesi (NZD), contro un consenso di 875 milioni e una lettura precedente di 1,598 miliardi di NZD. Cina, Stati Uniti e Svezia La sessione asiatica e la mattinata europea si stanno svolgendo in condizioni di liquidità ridotta: In Cina si celebra il Dragon Boat Festival .

. In Svezia si osserva la festività del Midsummer's Eve .

. Negli Stati Uniti Wall Street resta chiusa per il Juneteenth. Calendario macroeconomico (orari CET) 08:00 – Regno Unito Vendite al dettaglio (a/a) Effettivo: 3,2%

Consenso: 1,9%

Precedente: 0,1% Vendite al dettaglio (m/m) Effettivo: 1,2%

Consenso: 0,5%

Precedente: -1,0% 08:00 – Germania Indice dei prezzi alla produzione (PPI) (a/a) Effettivo: 2,2%

Consenso: 2,5%

Precedente: 1,7% Indice dei prezzi alla produzione (PPI) (m/m) Effettivo: 0,3%

Consenso: 0,7%

Precedente: 1,2% 09:10 – Eurozona Discorso di Philip Lane, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. 09:30 – Polonia Produzione industriale (a/a) Consenso: 2,5%

Precedente: 3,1% 12:30 – Eurozona Discorso di Frank Elderson, membro del Comitato esecutivo della BCE. 14:30 – Canada Vendite al dettaglio (m/m) Consenso: 0,6%

Precedente: 0,9% Vendite al dettaglio escluse automobili (m/m) Consenso: 0,7%

Precedente: 1,4% 3 mercati da monitorare oggi GBPCHF La sterlina britannica sarà sotto i riflettori dopo la pubblicazione dei dati sulle vendite al dettaglio di maggio nel Regno Unito. Un dato nettamente superiore alle attese, unito alla diminuzione delle pressioni politiche interne dopo le recenti elezioni suppletive, rende oggi la sterlina la valuta più forte d’Europa. USDCAD Alle 14:30 verranno pubblicati i dati sulle vendite al dettaglio canadesi di aprile. Con un calendario macroeconomico statunitense completamente vuoto, trader valutari e operatori delle materie prime concentreranno tutta la loro attenzione sullo stato di salute dei consumatori canadesi. Brent Crude (Petrolio Brent) Gli attacchi israeliani in Libano e il rinvio della visita del vicepresidente statunitense in Svizzera — dove era prevista la firma di un Memorandum d’Intesa tra Iran e Stati Uniti — stanno alimentando lo scetticismo riguardo alle prospettive di pace. Di conseguenza, il prezzo del Brent è tornato sopra gli 80 dollari al barile, registrando un rialzo di circa +1,3%.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.