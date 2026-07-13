Calendario economico: la settimana decisiva per Warsh (13.07.2026)

📅 Settimana decisiva per la Fed: inflazione USA e audizione di Warsh sotto i riflettori I prossimi giorni porteranno una grande quantità di dati rilevanti per i membri del FOMC (il comitato della Federal Reserve che decide la politica monetaria). Entro venerdì potremmo avere un quadro molto più chiaro per capire se il comitato inizierà a prendere in considerazione un possibile rialzo dei tassi già nella riunione del 29 luglio. Naturalmente, l'evento più atteso sarà la relazione semestrale del presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, davanti al Congresso degli Stati Uniti. 🗓️ Il calendario della settimana Si parte martedì. L'audizione sarà preceduta dalla pubblicazione della relazione della Federal Reserve, prevista intorno alle 19:30 (ora italiana). Alle 21:00 inizierà la lettura della relazione da parte di Kevin Warsh davanti alla Camera dei Rappresentanti, seguita dalla tradizionale sessione di domande dei parlamentari. Il giorno successivo, mercoledì alle 21:00, il presidente della Fed comparirà davanti al Senato. Sempre martedì, alle 19:30, verrà pubblicato anche quello che potrebbe essere il dato macroeconomico più importante del mese: l'inflazione CPI statunitense di giugno. Il calendario proseguirà con: Mercoledì 19:30: inflazione alla produzione (PPI);

inflazione alla produzione (PPI); Giovedì 14:30: vendite al dettaglio USA;

vendite al dettaglio USA; Venerdì 15:15: produzione industriale USA. Al termine della settimana gli investitori avranno quindi un quadro piuttosto completo dello stato dell'economia americana. 🌍 Principali appuntamenti macroeconomici La settimana inizia comunque con un calendario relativamente leggero. Oggi saranno pubblicati pochi dati macroeconomici e l'attenzione sarà rivolta soprattutto agli interventi di alcuni membri della Federal Reserve, tra cui Christopher Waller e Michelle Bowman. 🇳🇿 Nuova Zelanda L'indice PMI dei servizi è salito a giugno al livello più alto dell'anno. La componente dei nuovi ordini ha mostrato il maggiore miglioramento (53 punti), mentre vendite, occupazione e scorte rimangono ancora in territorio di contrazione. 📆 Calendario macroeconomico (ora italiana) Lunedì 🇺🇸 Intervento del membro della Fed Christopher Waller

🕠 Ore 23:30 Martedì 🇦🇺 Indice di fiducia delle imprese NAB (giugno)

🕟 Ore 04:30 Precedente: -14 🇯🇵 Produzione industriale (maggio)

🕢 Ore 07:30 Consenso: +0,5% m/m

Precedente: +0,5% m/m 🇨🇭 Inflazione PPI (giugno)

🕤 Ore 09:30 Precedente: -1,8% 🇺🇸 Inflazione CPI USA (giugno)

🕢 Ore 19:30 🇺🇸 Relazione della Federal Reserve

🕢 Ore 19:30 🇺🇸 Audizione del presidente della Fed Kevin Warsh alla Camera dei Rappresentanti

🕘 Ore 21:00 📊 Trimestrali societarie Inizia la stagione delle trimestrali. Dopo la chiusura di Wall Street saranno pubblicati i risultati di: BitMine Immersion Technologies (BMNR)

Richtech Robotics (RR)

American Resources Corporation (AREC) 👀 Tre mercati da monitorare 🛢️ Petrolio I prezzi delle principali materie prime energetiche sono saliti di circa il 5%, tornando vicino ai massimi locali. Le prossime dichiarazioni provenienti da Teheran e Washington potrebbero innescare ulteriori rotazioni di capitale sui mercati. 📉 Nasdaq 100 (US100) Dopo il forte calo dei listini asiatici, gli investitori attendono l'apertura di Wall Street. Al momento, i future indicano un avvio di seduta in territorio negativo per i principali indici statunitensi. 💱 EUR/NOK Con l'inizio di luglio la corona norvegese ha ripreso a rafforzarsi. Il principale fattore di supporto resta il rialzo dei prezzi delle materie prime energetiche, in particolare del petrolio.

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