Grafico del giorno: EURUSD dopo la riunione della Fed

La seduta di venerdì sull'EUR/USD è incentrata sulla continua valutazione da parte del mercato della riunione della Federal Reserve di mercoledì e degli ultimi dati macroeconomici provenienti dagli Stati Uniti. Gli investitori ritengono sempre più probabile che la Fed non abbia fretta di procedere con ulteriori rialzi dei tassi, anche se i dati recenti continuano a mostrare un'economia statunitense relativamente resiliente. La decisione della Fed di mercoledì non ha portato alcuna modifica ai tassi di interesse, ma è stata soprattutto la comunicazione della banca centrale a catturare l'attenzione dei mercati. Kevin Warsh ha sottolineato che la Fed deve mantenere un approccio prudente e non può dichiarare troppo presto la vittoria sull'inflazione. Allo stesso tempo, l'assenza di segnali chiari a favore di ulteriori strette monetarie è stata interpretata dagli investitori come una conferma del fatto che l'attuale ciclo di rialzi potrebbe essere vicino alla conclusione. Prima della riunione, il mercato prezzava la possibilità di altri due rialzi dei tassi entro la fine dell'anno. Oggi questo scenario appare molto meno probabile, eliminando uno dei principali fattori di supporto per il dollaro statunitense. Un altro elemento che ha influenzato la valuta americana è rappresentato dai dati macroeconomici pubblicati ieri. La crescita del PIL degli Stati Uniti sta rallentando, l'inflazione PCE continua a diminuire gradualmente pur rimanendo elevata, mentre il mercato del lavoro mostra ancora una notevole solidità. La pubblicazione odierna dei dati sull'inflazione nell'Eurozona rappresenterà un ulteriore segnale importante per le future decisioni della Banca Centrale Europea (BCE). Attualmente l'EUR/USD si trova tra due narrative contrapposte. Da un lato, le minori aspettative di ulteriori rialzi dei tassi da parte della Fed esercitano pressione sul dollaro. Dall'altro, l'economia statunitense continua a mostrare una buona tenuta, consentendo alla banca centrale di mantenere un orientamento monetario restrittivo. Sul fronte europeo, invece, il mercato attende conferme che l'inflazione continui a rallentare e che la BCE possa avere maggiore margine per avviare un graduale allentamento della politica monetaria. Fonte: xStation5 Fattori che stanno influenzando attualmente EUR/USD La Fed si avvicina alla fine del ciclo di rialzi L'evento più importante per il mercato valutario negli ultimi giorni è stata la riunione della Federal Reserve. La decisione di lasciare invariati i tassi di interesse era ampiamente attesa, motivo per cui l'attenzione principale si è concentrata sulla comunicazione della banca centrale. Kevin Warsh non ha rafforzato le aspettative di ulteriori rialzi dei tassi. La Fed continua a sottolineare la necessità di mantenere un approccio prudente nella lotta contro l'inflazione, ma allo stesso tempo non sta indicando che ulteriori aumenti del costo del denaro rappresentino attualmente lo scenario di base. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto alla situazione precedente alla riunione. In precedenza, il mercato prezzava la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi, considerando l'inflazione ancora elevata e la notevole resilienza dell'economia statunitense. Queste aspettative sono ora diminuite in modo evidente. Per il dollaro, ciò significa la perdita di parte del sostegno derivante dalla prospettiva di ulteriori aumenti dei tassi di interesse. Tuttavia, questo non implica automaticamente l'inizio di una fase di indebolimento prolungato della valuta statunitense. La Fed continuerà a reagire ai dati in arrivo e un'inflazione persistente lascia aperta la possibilità di mantenere i tassi elevati più a lungo. I dati USA indicano un rallentamento, ma l'economia resta resiliente Gli ultimi dati macroeconomici delineano un quadro sempre più complesso dell'economia statunitense. La crescita del PIL sta gradualmente rallentando, riflettendo l'impatto dei precedenti rialzi dei tassi e delle condizioni finanziarie più restrittive. Un rallentamento dell'attività economica riduce il margine per ulteriori strette monetarie. Allo stesso tempo, l'inflazione PCE, uno degli indicatori più importanti per la Federal Reserve, rimane al di sopra dei livelli considerati coerenti con l'obiettivo della banca centrale. Tuttavia, la direzione del trend resta positiva, con le pressioni sui prezzi che stanno gradualmente diminuendo. Il principale elemento a favore della cautela da parte della Fed rimane il mercato del lavoro. Nonostante i tassi di interesse elevati, le condizioni occupazionali restano relativamente solide e i consumi negli Stati Uniti continuano a mostrare una buona resilienza. Per il dollaro si tratta quindi di un quadro contrastante. Una crescita più debole e un'inflazione in calo non sostengono l'ipotesi di un nuovo ciclo di rialzi dei tassi, ma la solidità dell'economia consente alla Fed di mantenere i tassi elevati per un periodo prolungato. L'inflazione nell'Eurozona come test importante per la BCE Sul fronte euro, l'evento chiave rimane la pubblicazione odierna dei dati sull'inflazione CPI dell'Eurozona. Il mercato non si concentrerà soltanto sul livello dell'inflazione, ma anche sulla velocità del rallentamento dei prezzi. Per la BCE, la domanda principale è se l'inflazione stia diminuendo abbastanza rapidamente da consentire alla banca centrale di iniziare un futuro allentamento della politica monetaria. Se i dati mostreranno che l'inflazione rimane persistente, soprattutto nel settore dei servizi, ciò potrebbe ridurre le aspettative di rapidi tagli dei tassi in Europa. Uno scenario simile offrirebbe sostegno all'euro. Al contrario, un calo dell'inflazione più marcato aumenterebbe le aspettative secondo cui la BCE avrebbe maggiore spazio per ridurre i tassi di interesse. In questo caso, il vantaggio legato al differenziale dei tassi potrebbe tornare a favore del dollaro. I rendimenti obbligazionari restano fondamentali per il dollaro Nonostante il cambiamento nelle aspettative riguardo alla Fed, i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi restano un fattore estremamente importante per il mercato valutario. Un calo dell'inflazione, da solo, non implica necessariamente un indebolimento duraturo del dollaro. Se la Fed manterrà i tassi di interesse su livelli elevati per un periodo più lungo, gli asset denominati in dollari potrebbero continuare a risultare interessanti per gli investitori. Per questo motivo, il mercato non guarda soltanto ai dati economici, ma anche al modo in cui le banche centrali reagiscono a tali sviluppi. Il punto chiave sarà capire quanto rapidamente cambieranno le aspettative sui futuri percorsi di politica monetaria della Fed e della BCE. EUR/USD attende il prossimo catalizzatore La situazione attuale sull'EUR/USD riflette lo scontro tra due scenari differenti. La Fed ha segnalato che lo spazio per ulteriori rialzi dei tassi sta diventando limitato, un elemento negativo per il dollaro. Allo stesso tempo, l'economia statunitense rimane relativamente resiliente e il mercato del lavoro non fornisce ancora un forte argomento a favore di rapidi tagli dei tassi. Per l'euro, i dati sull'inflazione e le future decisioni della BCE continueranno a essere fondamentali. Se l'inflazione europea dovesse diminuire più lentamente rispetto alle aspettative del mercato, l'euro potrebbe ricevere sostegno. Se invece il processo di disinflazione dovesse accelerare, la pressione sulla valuta comune potrebbe aumentare. L'EUR/USD rimane quindi principalmente un riflesso delle differenze nelle aspettative sulla politica monetaria. Per il mercato, il tema centrale non è più soltanto il livello attuale dell'inflazione, ma quale banca centrale avrà maggiore margine per mantenere un orientamento restrittivo più a lungo. Punti chiave La Fed ha lasciato invariati i tassi di interesse e la mancanza di un segnale chiaro a favore di ulteriori strette ha ridotto le aspettative di nuovi rialzi.

Il mercato ha significativamente ridimensionato la possibilità di ulteriori aumenti dei tassi negli Stati Uniti.

I dati USA indicano un rallentamento della crescita economica e un graduale calo dell'inflazione, ma il mercato del lavoro rimane solido.

I dati sull'inflazione CPI dell'Eurozona pubblicati oggi rappresenteranno un segnale importante per le future decisioni della BCE.

La direzione dell'EUR/USD dipenderà in larga misura dal fatto che la Fed modifichi il proprio approccio più rapidamente o che la BCE sia costretta a mantenere i tassi elevati più a lungo.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.