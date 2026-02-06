Calendario economico: mercato del lavoro canadese e indice del Michigan (06/02/2026)

La giornata odierna non presenta pubblicazioni macroeconomiche di particolare rilievo, offrendo ai mercati una breve pausa dopo un avvio di settimana intenso. Gli investitori si concentreranno principalmente su alcuni dati chiave. In Canada verrà diffuso il report sul mercato del lavoro, negli Stati Uniti l’indice preliminare dell’Università del Michigan; inoltre, l’attenzione sarà rivolta all’attività del settore petrolifero e ai dati sul credito al consumo. I risultati di queste pubblicazioni potrebbero influenzare lievemente il sentiment di mercato, ma nel complesso la giornata è attesa relativamente tranquilla. Calendario di oggi (CET): 08:00 Germania – Commercio estero (dicembre) Bilancia commerciale: attuale 17,1 mld EUR (stima 14,1; precedente 13,6)

Esportazioni destagionalizzate (m/m): attuale +4% (stima +1%; precedente +2,5%)

Importazioni destagionalizzate (m/m): attuale +1,4% (stima +0,2%; precedente +0,7%) 08:00 Germania – Produzione industriale (dicembre) Produzione destagionalizzata (m/m): attuale -1,9% (stima -0,3%; precedente +0,2%)

Produzione corretta per i giorni lavorativi (a/a): attuale -0,6% (precedente +0,5%) 08:00 Svezia – Inflazione dei consumatori (gennaio) CPI (m/m): attuale +0,1% (stima +0,4%; precedente 0,0%)

CPI core (a/a): attuale +0,4% (stima +0,6%; precedente +0,3%) 08:00 Norvegia – Produzione industriale (m/m, dicembre) Attuale -0,1% (precedente +2%) 08:30 Ungheria – Produzione industriale preliminare (dicembre) Destagionalizzata (m/m): -2%

Non destagionalizzata (a/a): -5,4%

Corretta per i giorni lavorativi (a/a): -5,4% 08:45 Francia – Bilancia commerciale destagionalizzata (dicembre) -4,1 mld EUR 09:00 Svizzera – Tasso di disoccupazione (gennaio) 3% 09:00 Repubblica Ceca – Produzione industriale (a/a, dicembre) +3,2% 09:00 Repubblica Ceca – Bilancia commerciale (dicembre) 10 mld CZK 09:00 Spagna – Produzione industriale corretta per i giorni lavorativi (a/a, dicembre) +4,5% 12:00 Cile – Inflazione CPI (m/m, gennaio) +0,4% 14:00 Polonia – Verbali della riunione MPC (gennaio) 14:30 Canada – Mercato del lavoro (gennaio) Tasso di disoccupazione: 6,8%

Variazione occupazione totale: +7,1 mila

Variazione occupazione full-time: +50,2 mila

Variazione occupazione part-time: -42 mila 16:00 USA – Indice preliminare Università del Michigan (febbraio) Indice: 55,2

Aspettative di inflazione a breve termine: 4%

Aspettative di inflazione a lungo termine: 3,3% 16:00 Canada – PMI Ivey destagionalizzato (gennaio) 49,9 18:00 USA – Intervento del membro della Fed Philip Jefferson 19:00 USA – Numero di piattaforme petrolifere attive (settimanale) 412 21:00 USA – Credito al consumo (dicembre) 8,5 mld USD

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.