Calendario economico: ordini di beni durevoli, discorsi dei banchieri della Fed e della BoC

La sessione di martedì sui mercati finanziari inizia con ribassi nei principali contratti futures basati sugli indici europei, suggerendo che la giornata in Europa potrebbe partire in territorio negativo. L'euro è attualmente la valuta con le migliori performance, mentre il dollaro neozelandese (NZD) registra nuovi ribassi. Gli investitori reagiscono alle minute della RBA e attendono i dati statunitensi sugli ordini di beni durevoli. Gli eventi odierni includono: ordini di beni durevoli USA (luglio), indice di fiducia dei consumatori del Conference Board (agosto), previsione del PIL della Fed di Atlanta, minute della Riksbank, decisione della NBH (Ungheria), colloqui sul programma nucleare iraniano, discorsi di membri della Fed e della BoE, aste di titoli di Stato in Italia e negli USA.

Calendario dettagliato della giornata (orari CET):

14:30 CET, Stati Uniti – Ordini di beni durevoli (luglio):

• Beni non difesa ex aeronautica: previsione +0,3% m/m; precedente -0,7% m/m

• Beni durevoli esclusi difesa: previsione -3,8% m/m; precedente -9,3% m/m

• Ordini core beni durevoli: previsione +0,2% m/m; precedente +0,2% m/m

• Ordini beni durevoli: previsione -9,4% m/m; precedente -9,4% m/m

15:00 CET, Stati Uniti – Indice S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (giugno): precedente +0,4% m/m

15:00 CET, Stati Uniti – House Price Index (giugno): precedente 434,4

15:00 CET, Stati Uniti – S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (giugno): previsione +2,1% a/a; precedente +2,8% a/a

15:00 CET, Stati Uniti – House Price Index (giugno): precedente +2,8% a/a

15:00 CET, Stati Uniti – House Price Index (giugno): previsione -0,1% m/m; precedente -0,2% m/m

15:00 CET, Stati Uniti – S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (giugno): precedente -0,3% m/m

16:00 CET, Stati Uniti – Richmond Manufacturing Shipments (agosto): precedente -18

16:00 CET, Stati Uniti – Richmond Manufacturing Index (agosto): previsione -11; precedente -20

16:00 CET, Stati Uniti – Indice di fiducia dei consumatori CB (agosto): previsione 96,4; precedente 97,2

16:00 CET, Stati Uniti – Richmond Services Index (agosto): precedente 2

17:30 CET, Stati Uniti – Dati PIL: Atlanta Fed GDPNow (Q3): previsione 2,3%; precedente 2,3%

18:00 CET, Regno Unito – Intervento di Mann (BoE MPC)

19:00 CET, Stati Uniti – Asta Treasury a 2 anni: precedente 3,920%

20:30 CET, Canada – Intervento del Governatore BoC Macklem

22:30 CET, Stati Uniti – Dati EIA: scorte settimanali di greggio API: precedente -2,400M

22:30 CET, Stati Uniti – Massa monetaria M2 (luglio): precedente 22,02T m/m

