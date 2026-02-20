Calendario economico: PMI europei e dati PCE, PIL, PMI dagli Stati Uniti 🗽

Mentre la prima parte della settimana è stata relativamente tranquilla, il calendario macroeconomico di oggi è particolarmente fitto sia in Europa sia negli Stati Uniti. I mercati inizieranno con l’analisi dei dati PMI delle principali economie europee, prima che l’attenzione si sposti rapidamente su inflazione PCE e PIL statunitensi. Più tardi nella sessione, sono attesi anche i PMI USA e l’indice di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan.

Calendario macro (orari in CET)

08:30 CET: PMI Germania (servizi e manifatturiero)

09:00 CET: PMI Area Euro (servizi e manifatturiero)

09:30 CET: PMI Regno Unito (servizi e manifatturiero)

13:30 CET: Vendite al dettaglio Canada, PPI e PCE

13:30 CET: Inflazione PCE USA

13:30 CET: PIL USA

14:45 CET: PMI USA (servizi e manifatturiero)

15:00 CET: Fiducia dei consumatori e aspettative di inflazione USA (Università del Michigan)

15:00 CET: Vendite di nuove abitazioni USA

15:00 CET: Decisione della Corte Suprema USA sui dazi (provvisorio)

Interventi delle banche centrali

14:45 CET: Bostic (Fed)

17:45 CET: Logan (Fed)

EUR/USD (timeframe D1)

L’EUR/USD estende oggi il proprio ribasso, con la media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA200) che si colloca in area 1,165, livello chiave per la definizione del trend. Questa soglia ha già funzionato da supporto tre volte di recente: due volte a novembre 2025 e una volta a gennaio di quest’anno.

Fonte: xStation5