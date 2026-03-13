Tensione sul Dollaro

- UsdJpy pericolosamente verso i 160
- EurUsd nuovi minimi, verso i livelli di luglio e agosto 2025
- Tassi di interesse al rialzo in Europa?
- UsdJpy pericolosamente verso i 160
- EurUsd nuovi minimi, verso i livelli di luglio e agosto 2025
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Tensione sul Forex con il dollaro che si trova in una situazione tecnica molto delicata considerando l'andamento di UsdJpy, vero e proprio portagonista del mercato. EurUsd e GbpUsd si muovono di conseguenza e scendono di nuovo. Oggi i Jolts, il Pil Usa e l'indice dei prezzi Pce.
UsdJpy verso i 160
Quella di UsdJpy é la situazione piú delicata in assoluto, il cambio sfiora i 160 portandosi a 159,69, una condizione che potrebbe portare la BoJ ad intervenire qualora dovessimo vedere ulteriori accelerazioni al rialzo del prezzo. Cosí come successo nella storia recente, potremmo assistere a fenomeni di squeeze importanti sul cambio, come ad esempio nel 2024 quando il cambio fece delle forti accelerazioni al rialzo nell'aprile del 2024 per poi scendere rovinosamente nei giorni successivi, oppure fare come nel luglio dello stesso anno quando la discesa fu forte ma molto piú pulita a livello tecnico con movimenti piú "lenti" su base giornaliera. In sostanza, la situazione é poco sostenibile a lungo termine e la BoJ potrebbe essere pronta ad un intervento, magari giá dalla prossima settimana potremmo vedere qualcosa di interessante visto che ci sará la riunione di politica monetaria il 19 marzo.
EurUsd nuovi minimi
Forte calo di Eurusd che scende sotto 1,15 portandosi cosí a fare nuovi minimi su base settimanale e mensile vicino ai minimi visti tra luglio e agosto del 2025. Questa situazione non é buona, l'euro aveva preso forza nel corso del 2025 per invertire e ora si ritrova ad affrontare dei ribassi che almeno a livello tecnico risultano effettivamente pericolosi. Il dollaro troppo forte non é un buon fattore per l'economia in quanto va ad aumentare il prezzo delle materie prime in termini reali e in questo momento i problemi energetici per l'Europa, almeno in prospettiva, sono evidenti visto il conflitto in Iran e le conseguenze sui prezzi di petrolio e soprattutto gas. Il cambio di rotta eventuale di UsdJpy potrebbe essere utile anche ad EurUsd per cercare di invertire questa situazione tecnica che al momento risulta assolutamente deleteria.
Azionario pessimo
Nikkei registra nella notte un calo di oltre il -1%, calo assolutamente in linea con quanto stiamo vedendo sulle dinamiche settimanali. La dinamica dei prezzi dell'azionario, almeno nel lungo periodo, sembra compromessa e questo potrebbe portare ad una conferma della volatilitá per le prossime settimane e di conseguenza una dinamica ribassista che potrebbe durare molto tempo. Al contrario i mercati Usa sembrano cercare di reggere l'urto ribassista nel breve anche se la dinamica di lungo risulta compromessa anche su questi indici. Male anche l'Europa che risulta anch'essa incastrata in questa dinamica ribassista, compromettendo la dinamica di lungo termine verso una potenziale inversione al ribasso.
La questione "Aumento dei Tassi"
Ci si aspetta che la Bce possa alzare i tassi nel corso dei prossimi mesi per via dell'aumento oramai scontato dell'inflazione. Attenzione, non si dia per scontato ció che ancora deve accadere in quanto la situazione attuale é ben diversa da quella del 2022 in termini di inflazione e politica monetaria. In questo momento l'inflazione é a ridosso di livelli target, l'economia ancora tiene ma non necessita di essere raffreddata. Un rialzo del prezzo dell'energia andrebbe a compromettere famiglie e imprese che vedrebbero l'aumento dei costi come un freno, sia ai consumi che alla produttivitá, pertanto lo shock esogeno derivante dall'aumento dell'energia avrebbe come effetto "positivo" l'aumento dell'inflazione e dall'altro un rallentamento economico. In questa possibile condizione un aumento del costo del denaro sarebbe assolutamente deleterio e rappresenterebbe il colpo di grazia per l'economia europea.
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