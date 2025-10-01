Calendario economico: PMI, ISM e ADP oscurati dalla chiusura del governo (01.10.2025)

Ottobre inizia con un enigma politico negli Stati Uniti. La maggior parte delle agenzie federali ha sospeso le proprie attività dopo che il Senato ha respinto il disegno di legge sul bilancio dei Democratici, mentre la proposta dei Repubblicani è rimasta bloccata in Congresso. Di conseguenza, il governo statunitense si trova senza un bilancio e non si intravede alcun consenso, mentre entrambe le parti continuano a incolparsi a vicenda per la paralisi dello Stato. Lo shutdown interesserà principalmente licenziamenti temporanei e/o permanenti di dipendenti federali, ma per i mercati il punto cruciale è il rinvio del report NFP di venerdì, che secondo quanto dichiarato dal BLS non sarà pubblicato durante lo shutdown. La mancanza di questi dati fondamentali sul mercato del lavoro dovrebbe non solo mettere sotto pressione i mercati azionari, ma anche complicare i preparativi della Fed per la prossima decisione sui tassi d’interesse. A complicare ulteriormente il quadro politico oggi ci sono una serie di importanti dati macroeconomici su entrambi i lati dell’Atlantico. Nell’Eurozona saranno pubblicati i dati preliminari sull’inflazione, che dovrebbe salire dal 2% al 2,2% (fonte: Bloomberg), giustificando così la fine del ciclo della BCE. Vedremo anche ulteriori dati sui PMI manifatturieri, il report ISM manifatturiero dagli Stati Uniti e un’anteprima dell’NFP sotto forma del report ADP sull’occupazione. Considerando lo shutdown del BLS, la volatilità attorno alla pubblicazione dell’ADP potrebbe aumentare più del normale in caso di sorprese. Oltre ai dati macro “duri”, i mercati seguiranno anche i discorsi dei banchieri centrali (BCE, Bundesbank, BoC, BoE), il report EIA e la riunione OPEC negli Stati Uniti, particolarmente rilevante per la volatilità del mercato del petrolio. Calendario economico di oggi (orari CET): 08:00 CET, Regno Unito – Nationwide HPI per settembre:

atteso 2,2% YoY; previsione 1,8% YoY; precedente 2,1% YoY

09:00 CET, Polonia – PMI manifatturiero settembre:

effettivo 48; previsione 46,4; precedente 46,6

09:15 CET, Spagna – PMI manifatturiero settembre:

previsione 53,8; precedente 54,3

09:30 CET, Eurozona – Discorso di Elderson (BCE)

09:30 CET, Svizzera – PMI settembre:

previsione 47,9; precedente 49,0

09:50 CET, Francia – PMI manifatturiero settembre:

previsione 48,1; precedente 50,4

09:55 CET, Eurozona – Discorso di de Guindos (BCE)

09:55 CET, Germania – PMI manifatturiero settembre:

previsione 48,5; precedente 49,8

10:00 CET, Eurozona – PMI settembre:

previsione 49,5; precedente 50,7

11:00 CET, Germania – Discorso di Mauderer (Bundesbank)

11:00 CET, Eurozona – Dati preliminari inflazione settembre:

CPI annuale: previsione 2,2% YoY; precedente 2,0% YoY

CPI mensile: precedente 0,1% MoM

HICP core annuale: precedente 2,3% YoY

HICP core mensile: precedente 0,3% MoM

Core CPI: previsione 2,3% YoY; precedente 2,3% YoY

11:30 CET, Germania – Asta Bund decennali: precedente 2,250%

11:55 CET, Regno Unito – Discorso MPC BoE, membro Mann

12:00 CET, Stati Uniti – Riunione OPEC

13:00 CET, Germania – Discorso Presidente Bundesbank Nagel

14:15 CET, Stati Uniti – ADP Employment Change settembre:

previsione 52K; precedente 54K

15:45 CET, Stati Uniti – PMI manifatturiero settembre:

previsione 52,0; precedente 53,0

16:00 CET, Stati Uniti – ISM settembre:

Manufacturing PMI: previsione 62,7; precedente 63,7

Manufacturing PMI: previsione 49,0; precedente 48,7

New Orders Index: precedente 51,4

Employment Index: precedente 43,8

16:00 CET, Stati Uniti – Dati spesa in costruzioni agosto:

previsione -0,1% MoM; precedente -0,1% MoM

16:30 CET, Stati Uniti – Report EIA:

variazioni scorte petrolio e distillati, capacità raffinerie, produzione benzina e riserve varie

19:00 CET, Stati Uniti – Atlanta Fed GDPNow (Q3): previsione 3,9%; precedente 3,9%

20:05 CET, Canada – Discorso BoC Senior Deputy Governor Rogers

