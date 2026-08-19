Calendario economico: tutti gli occhi puntati sui verbali della Fed 📖

Cosa sta guidando i mercati oggi? Geopolitica e dazi: le tensioni commerciali si sono leggermente allentate dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso per tre giorni l’introduzione di dazi del 50% sui beni provenienti dal Canada, annunciando che è stato raggiunto un “accordo”. Nel frattempo, i prezzi del petrolio continuano a salire a causa delle tensioni in corso e dell’incertezza sulla libera navigazione delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz.

le tensioni commerciali si sono leggermente allentate dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso per tre giorni l’introduzione di dazi del 50% sui beni provenienti dal Canada, annunciando che è stato raggiunto un “accordo”. Nel frattempo, i prezzi del petrolio continuano a salire a causa delle tensioni in corso e dell’incertezza sulla libera navigazione delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz. In attesa della Fed: dopo tre sedute consecutive di ribassi per l’indice S&P 500, innescati da un sell-off globale sul mercato obbligazionario, l’attenzione degli investitori si sposta ora sulla pubblicazione dei verbali della riunione del FOMC di luglio, prevista per oggi.

dopo tre sedute consecutive di ribassi per l’indice S&P 500, innescati da un sell-off globale sul mercato obbligazionario, l’attenzione degli investitori si sposta ora sulla pubblicazione dei verbali della riunione del FOMC di luglio, prevista per oggi. Inflazione nel Regno Unito: alle 08:00 è stato pubblicato il dato sull’inflazione CPI del Regno Unito relativo a luglio, pari al 2,9% su base annua, in linea con le attese del consensus. L’inflazione core si è invece attestata al 2,6% su base annua, leggermente al di sopra delle aspettative del 2,5%. La situazione sui mercati questa mattina (alle 09:00): Indici azionari: gli scambi sui mercati europei e statunitensi questa mattina sono caratterizzati da cautela e bassa volatilità. Il DE40 tedesco è in rialzo dello 0,08%, il UK100 britannico guadagna lo 0,05%, mentre il W20 polacco cede lo 0,23%. Negli Stati Uniti, i futures sul US500 e sul US100 sono in lieve calo, rispettivamente dello 0,02% e dello 0,09%. In Asia, i ribassi sono stati generalizzati, con il JP225 giapponese in calo dello 0,57%, sulla scia della pressione globale sul settore tecnologico.

gli scambi sui mercati europei e statunitensi questa mattina sono caratterizzati da cautela e bassa volatilità. Il tedesco è in rialzo dello 0,08%, il britannico guadagna lo 0,05%, mentre il polacco cede lo 0,23%. Negli Stati Uniti, i futures sul e sul sono in lieve calo, rispettivamente dello 0,02% e dello 0,09%. In Asia, i ribassi sono stati generalizzati, con il giapponese in calo dello 0,57%, sulla scia della pressione globale sul settore tecnologico. Materie prime e valute: questa mattina l’oro (GOLD) guadagna lo 0,30%, beneficiando del lieve calo dei rendimenti dei titoli di Stato statunitensi. Anche i prezzi del petrolio sono in rialzo: il contratto OIL.WTI guadagna lo 0,30%. Il dollaro statunitense rimane debole nei confronti delle principali valute; il cambio EURUSD è in rialzo dello 0,22%, mentre il GBPUSD guadagna lo 0,16%. Gli appuntamenti principali di oggi: 11:00 – Eurozona, indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) su base annua per luglio

– Eurozona, indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) su base annua per luglio Target: prima dell’apertura dei mercati statunitensi, l’attenzione sarà rivolta ai risultati finanziari di Target, le cui azioni sono salite di oltre il 55% dall’inizio dell’anno.

prima dell’apertura dei mercati statunitensi, l’attenzione sarà rivolta ai risultati finanziari di Target, le cui azioni sono salite di oltre il 55% dall’inizio dell’anno. 16:30 – Stati Uniti, variazione delle scorte di petrolio greggio e benzina

– Stati Uniti, variazione delle scorte di petrolio greggio e benzina 20:00 – Stati Uniti, verbali della riunione del FOMC

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