Calendario economico: tutti gli occhi puntati sulla Fed (17.09.2025)

Il calendario economico di oggi appare fitto, ma per gran parte del mercato conta un solo evento: la decisione sui tassi d’interesse della Fed. I mercati hanno già prezzato da settimane un taglio di 25 punti base, quindi l’attenzione sarà tutta sulla conferenza stampa di Jerome Powell, che orienterà le aspettative degli investitori su ulteriori mosse di allentamento monetario negli Stati Uniti. Curiosamente, un taglio inatteso da 50 punti base potrebbe paradossalmente risultare “hawkish”, soprattutto se accompagnato dal linguaggio di Powell che lo inquadrasse come un singolo aggiustamento “precauzionale” per bilanciare rischi e incertezze. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Non sarà però solo la Fed al centro della scena. Oggi si attende anche la decisione sui tassi della Bank of Canada, alle prese con un’inflazione moderata e un mercato del lavoro insolitamente debole. La volatilità finora contenuta su valute e azioni potrebbe inoltre aumentare con i dati sull’inflazione dell’Eurozona e con quelli sul settore immobiliare americano. Sul fronte delle materie prime, il report dell’EIA promette di muovere i mercati energetici. 📅 Calendario economico di oggi (CET): 08:00 – Regno Unito: inflazione di agosto CPI: attuale 3,8% a/a; stima 3,8%; precedente 3,8% CPI: attuale 0,3% m/m; stima 0,3%; precedente 0,1%

09:30 – Eurozona: discorso della Presidente BCE Lagarde

11:00 – Eurozona: inflazione di agosto CPI: stima 2,1% a/a; precedente 2,0% CPI: stima 0,2% m/m; precedente 0,0% Core CPI: stima 2,3% a/a; precedente 2,3% Core CPI: stima 0,3% m/m; precedente -0,2% HICP ex-energia e cibo: stima 2,3% a/a; precedente 2,4% HICP ex-energia e cibo: stima 0,3% m/m; precedente -0,1%

14:30 – USA: dati edilizi agosto Housing starts: precedente +5,2% m/m Building permits: precedente -2,2% m/m

14:30 – Canada: acquisti di titoli esteri (luglio) – precedente 9,040 mld

15:45 – Canada: comunicato BoC

15:45 – Canada: decisione tassi (stima 2,50%; precedente 2,75%)

16:30 – Canada: conferenza stampa BoC

16:30 – USA: report EIA Scorte di benzina: precedente +1,458 mln Scorte olio da riscaldamento: precedente +0,266 mln Utilizzo raffinerie (sett. su sett.): precedente +0,6% Lavorazione greggio nelle raffinerie (sett. su sett.): precedente -0,051 mln Import greggio: precedente +0,668 mln Scorte greggio: stima +1,400 mln; precedente +3,939 mln Produzione distillati: precedente -0,024 mln Scorte settimanali distillati: precedente +4,715 mln Produzione benzina: precedente -0,285 mln Scorte Cushing: precedente -0,365 mln

17:30 – USA: dati PIL Atlanta Fed Nowcast (Q3): stima 3,4%; precedente 3,4%

19:00 – Germania: discorso del presidente Bundesbank Nagel

20:00 – USA: proiezioni economiche FOMC

20:00 – USA: comunicato FOMC

20:00 – USA: decisione sui tassi (dicembre: stima 4,25%; precedente 4,50%)

20:30 – USA: conferenza stampa Jerome Powell

