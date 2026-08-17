Calendario economico: un lunedì con pochi dati potrebbe favorire i rialzisti. Dati su New York e sul mercato immobiliare (17/08/2026)

La nuova settimana inizia all’insegna di una relativa calma a Wall Street. In calendario non sono previsti importanti dati macroeconomici, né sono attese pubblicazioni dei risultati da parte delle principali società. Tuttavia, il mercato continua a essere influenzato dalla serie di dati statunitensi diffusi venerdì, che hanno nuovamente ridotto le aspettative di rialzi dei tassi di interesse da parte della Fed. Se a fine della scorsa settimana gli investitori avevano reagito con cautela al calo delle vendite al dettaglio e ai primi segnali di debolezza dei consumatori statunitensi, l’euforia osservata in Asia suggerisce un ritorno del mercato rialzista. Principali dati dalla sessione asiatica e dalla mattinata Giappone (PIL): I dati preliminari sul PIL del secondo trimestre hanno deluso le aspettative di chi sostiene un’accelerazione dei rialzi dei tassi da parte della Bank of Japan. Il PIL annualizzato è cresciuto solo dell’1,1% (consenso: 2,1%; precedente: 1,9%), mentre il PIL trimestrale destagionalizzato si è attestato a +0,3% su base trimestrale (rispetto al +0,5% previsto). Il principale fattore alla base del risultato è stata la debolezza dei consumi interni.

I dati preliminari sul PIL del secondo trimestre hanno deluso le aspettative di chi sostiene un’accelerazione dei rialzi dei tassi da parte della Bank of Japan. Il PIL annualizzato è cresciuto solo dell’1,1% (consenso: 2,1%; precedente: 1,9%), mentre il PIL trimestrale destagionalizzato si è attestato a +0,3% su base trimestrale (rispetto al +0,5% previsto). Il principale fattore alla base del risultato è stata la debolezza dei consumi interni. Giappone (Produzione industriale): Un elemento positivo per il Giappone è arrivato dai dati sulla produzione industriale di giugno, che hanno superato significativamente le aspettative del mercato. Il dato destagionalizzato è aumentato dell’1,9% su base mensile (consenso: +1,3%), mentre su base annua è rimbalzato al 4,9% (previsione: +4,2%; precedente: -2,1%). USDJPY si allontana nuovamente dalla soglia psicologica di 160. Fonte: xStation5 Calendario macroeconomico 11:30 CET – Area euro: Intervento di Philip Lane, membro del Comitato esecutivo della BCE

Intervento di Philip Lane, membro del Comitato esecutivo della BCE 14:30 CET – USA: Indice NY Empire State di agosto (consenso: 10,8 | precedente: 15,6)

Indice NY Empire State di agosto (consenso: 10,8 | precedente: 15,6) 16:00 CET – USA: Indice NAHB del mercato immobiliare di agosto (consenso: 33 | precedente: 34)

Indice NAHB del mercato immobiliare di agosto (consenso: 33 | precedente: 34) 22:00 CET – USA: Afflussi netti mensili di capitali di giugno (precedente: 132,2 mld di dollari)

Afflussi netti mensili di capitali di giugno (precedente: 132,2 mld di dollari) 22:00 CET – USA: Afflussi di capitali a lungo termine di giugno (consenso: 151,4 mld di dollari | precedente: 232,7 mld di dollari) Principali risultati societari BHP Group

Fabrinet 3 mercati da monitorare oggi USDJPY (FX): I dati sulla crescita economica giapponese nel secondo trimestre, inferiori alle attese (PIL annualizzato all’1,1% contro il 2,1% previsto), riducono la pressione sulla Bank of Japan affinché proceda rapidamente con una stretta monetaria. Tuttavia, la generale debolezza del dollaro statunitense mantiene il cambio al di sotto della soglia di 160.

I dati sulla crescita economica giapponese nel secondo trimestre, inferiori alle attese (PIL annualizzato all’1,1% contro il 2,1% previsto), riducono la pressione sulla Bank of Japan affinché proceda rapidamente con una stretta monetaria. Tuttavia, la generale debolezza del dollaro statunitense mantiene il cambio al di sotto della soglia di 160. S&P 500 / US500 (Indice azionario): Il future sull’indice statunitense viene scambiato a soli 0,3% dal massimo storico raggiunto la scorsa settimana. Il primo indicatore regionale sulle condizioni dell’economia statunitense sarà l’indice NY Empire State delle 14:30, atteso in calo a 10,8 punti. Un dato significativamente diverso dalle previsioni potrebbe determinare il sentiment di rischio all’apertura di Wall Street.

Il future sull’indice statunitense viene scambiato a soli 0,3% dal massimo storico raggiunto la scorsa settimana. Il primo indicatore regionale sulle condizioni dell’economia statunitense sarà l’indice NY Empire State delle 14:30, atteso in calo a 10,8 punti. Un dato significativamente diverso dalle previsioni potrebbe determinare il sentiment di rischio all’apertura di Wall Street. EURUSD (FX): Il principale cambio valutario sta uscendo dalla fase di consolidamento durata due settimane, raggiungendo i massimi degli ultimi due mesi. In assenza di dati macroeconomici europei di rilievo, gli investitori guarderanno agli interventi dei banchieri centrali e, nel pomeriggio, agli indicatori del mercato immobiliare statunitense, tra cui l’indice NAHB.

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