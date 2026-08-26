Calendario economico 🗽 Wall Street col fiato sospeso: riflettori puntati sui dati PCE USA e sui conti di Nvidia

Il calendario di oggi è relativamente ricco, con le principali pubblicazioni concentrate nel pomeriggio, poco prima dell’apertura di Wall Street. L’attenzione sarà rivolta soprattutto all’indicatore sull’inflazione preferito dalla Fed per il mese di luglio, insieme ai nuovi dati sul reddito e sui consumi delle famiglie statunitensi. Questi dati potrebbero provocare un forte aumento della volatilità su EURUSD e, ancora una volta, sul mercato obbligazionario. Allo stesso tempo, Nvidia chiuderà simbolicamente la stagione degli utili statunitensi con la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre dell’anno fiscale 2027, corrispondente al secondo trimestre del 2026, dopo la chiusura dei mercati USA di oggi. La pubblicazione rappresenterà uno dei test più importanti per il più ampio rally legato all’intelligenza artificiale. Il mercato si aspetta ricavi per circa 93-95 miliardi di dollari, che implicherebbero una crescita di quasi il 96% su base annua, mentre il consenso sull’EPS si attesta intorno a 2,05-2,10 dollari. I principali elementi da monitorare saranno i ricavi del segmento Data Center, il ritmo di crescita della piattaforma Blackwell e le previsioni della società per il prossimo trimestre. Gli investitori guarderanno con attenzione anche ai margini lordi, rimasti vicini al livello molto elevato del 78% negli ultimi trimestri. Un calo significativo potrebbe indicare una maggiore pressione competitiva o un indebolimento del potere di determinazione dei prezzi. Le aspettative su Nvidia sono già così elevate che il semplice raggiungimento delle stime di consenso potrebbe non essere sufficiente a sostenere il trend rialzista del titolo. La conference call sui risultati sarà importante tanto quanto i numeri principali, poiché i commenti del management potrebbero fornire indicazioni importanti sul ritmo futuro della spesa dei grandi operatori cloud e sul fatto che la domanda di infrastrutture per l’AI, così come la loro espansione, stia continuando a crescere a un ritmo sufficientemente sostenuto. Calendario macroeconomico 10:00 CET – Svizzera: Indice ZEW sulle aspettative, precedente: 10

– Svizzera: Indice ZEW sulle aspettative, precedente: 10 14:00 CET – USA: Richieste di mutui MBA, precedente: -0,4%

– USA: Richieste di mutui MBA, precedente: -0,4% 15:30 CET – USA: Indice dei prezzi PCE su base annua, previsione: 3,6%; precedente: 3,7%

– USA: Indice dei prezzi PCE su base annua, previsione: 3,6%; precedente: 3,7% 15:30 CET – USA: Indice dei prezzi PCE su base mensile, previsione: 0,1%; precedente: -0,1%

– USA: Indice dei prezzi PCE su base mensile, previsione: 0,1%; precedente: -0,1% 15:30 CET – USA: Core PCE su base annua, previsione: 3,3%; precedente: 3,3%

– USA: Core PCE su base annua, previsione: 3,3%; precedente: 3,3% 15:30 CET – USA: Core PCE su base mensile, previsione: 0,2%; precedente: 0,1%

– USA: Core PCE su base mensile, previsione: 0,2%; precedente: 0,1% 15:30 CET – USA: Core PCE, lettura preliminare, previsione: 3,4%; precedente: 3,4%

– USA: Core PCE, lettura preliminare, previsione: 3,4%; precedente: 3,4% 15:30 CET – USA: Ordini di beni durevoli, precedente: 0,5%

– USA: Ordini di beni durevoli, precedente: 0,5% 15:30 CET – USA: Ordini di beni durevoli core, previsione: 0,6%; precedente: 0,7%

– USA: Ordini di beni durevoli core, previsione: 0,6%; precedente: 0,7% 15:30 CET – USA: Spesa al consumo su base mensile, previsione: 0,1%; precedente: 0,3%

– USA: Spesa al consumo su base mensile, previsione: 0,1%; precedente: 0,3% 15:30 CET – USA: Reddito personale su base mensile, previsione: 0,2%; precedente: 0,2%

– USA: Reddito personale su base mensile, previsione: 0,2%; precedente: 0,2% 15:30 CET – USA: Consumi personali reali su base mensile, previsione: 0,0%; precedente: 0,4%

– USA: Consumi personali reali su base mensile, previsione: 0,0%; precedente: 0,4% 15:30 CET – USA: PIL su base trimestrale, seconda stima, precedente: 1,5%

– USA: PIL su base trimestrale, seconda stima, precedente: 1,5% 15:30 CET – USA: Indice dei prezzi del PIL, previsione: 6,2%; precedente: 6,2%

– USA: Indice dei prezzi del PIL, previsione: 6,2%; precedente: 6,2% 15:30 CET – USA: Deflatore del PIL, lettura preliminare, precedente: 6,3%

– USA: Deflatore del PIL, lettura preliminare, precedente: 6,3% 17:30 CET – USA: Scorte di greggio EIA, previsione: +1,58 milioni di barili; precedente: +4,405 milioni

– USA: Scorte di greggio EIA, previsione: +1,58 milioni di barili; precedente: +4,405 milioni 17:30 CET – USA: Scorte di benzina EIA, previsione: -1,1 milioni di barili; precedente: +0,688 milioni

– USA: Scorte di benzina EIA, previsione: -1,1 milioni di barili; precedente: +0,688 milioni 17:30 CET – USA: Scorte di distillati EIA, previsione: -1,9 milioni di barili; precedente: -1,530 milioni

– USA: Scorte di distillati EIA, previsione: -1,9 milioni di barili; precedente: -1,530 milioni 17:30 CET – USA: Scorte di greggio a Cushing, nessuna previsione; precedente: -1,314 milioni di barili

– USA: Scorte di greggio a Cushing, nessuna previsione; precedente: -1,314 milioni di barili 18:45 CET – USA: Intervento di Thomas Barkin della Fed

– USA: Intervento di Thomas Barkin della Fed Nvidia: pubblicazione dei risultati del secondo trimestre dell’anno fiscale 2027 dopo la chiusura dei mercati statunitensi Grafico EURUSD (intervallo D1) Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

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