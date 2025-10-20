Calendario Macro: un inizio tranquillo per una settimana ricca di eventi

Punti chiave Sono stati pubblicati dati contrastanti dalla Cina riguardo agli investimenti fissi e al PIL.

Il calendario economico di lunedì è leggero.

Questa settimana è attesa una serie di importanti pubblicazioni, tra cui spiccano l’inflazione CPI degli Stati Uniti e i risultati trimestrali delle principali aziende americane.

Il calendario di oggi non è particolarmente ricco, poiché la maggior parte dei dati principali è stata pubblicata durante la sessione asiatica. I dati provenienti dalla Cina sono risultati contrastanti: la crescita annuale del PIL è rallentata al ritmo più basso dell’anno, mentre la produzione industriale è aumentata più del previsto. Tuttavia, gli investimenti hanno registrato un forte calo. Questa settimana si preannuncia molto interessante, con l’avvicinarsi della decisione della Fed. In particolare, venerdì verrà pubblicato il tanto atteso (anche se leggermente posticipato) dato sull’inflazione CPI negli Stati Uniti, che offrirà una visione più ampia della situazione economica americana. Inoltre, la settimana sarà caratterizzata da numerose trimestrali di rilievo dei giganti tecnologici statunitensi, tra cui Netflix, Tesla, Amazon, IBM e Intel. 📅 Calendario di oggi (ora CET):

10:00 – Zona Euro: Conto corrente (Previsione: €22,5 miliardi; Precedente: €27,7 miliardi)

14:30 – Canada: Inflazione PPI (Precedente: +4,5% a/a)

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.