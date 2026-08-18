Calendario macroeconomico: il mercato immobiliare USA al centro dell'attenzione degli investitori (18.08.2026)

L'inizio della sessione di martedì è caratterizzato dal rialzo dei prezzi del petrolio, da un dollaro ancora debole e dall'attesa per nuovi dati dagli Stati Uniti. Il calendario di oggi non è particolarmente ricco, ma include diverse pubblicazioni importanti dagli USA relative al mercato immobiliare e ai prezzi del commercio internazionale. Dopo l'ultima serie di dati più deboli, i report odierni sul mercato immobiliare mostreranno se anche questo comparto ha registrato un deterioramento, in un contesto di inflazione elevata e timori legati a possibili rialzi dei tassi. Principali pubblicazioni dalla sessione asiatica 🌏 L'indice di fiducia dei consumatori di Westpac in Australia si è attestato al 6,0% , segnando un forte rimbalzo rispetto al periodo precedente.

, segnando un forte rimbalzo rispetto al periodo precedente. I rappresentanti della Reserve Bank of Australia hanno mantenuto un tono hawkish, offrendo un supporto di breve periodo alla valuta locale prima dell'apertura dei mercati europei.

hanno mantenuto un tono hawkish, offrendo un supporto di breve periodo alla valuta locale prima dell'apertura dei mercati europei. I mercati asiatici hanno risentito di una maggiore pressione in vendita, come reazione ritardata ai dati deludenti pubblicati lunedì sulla dinamica della crescita del PIL giapponese. Calendario macroeconomico 📊 09:00 Regno Unito – Tasso di disoccupazione. Consensus: 4,8%. Precedente: 4,9%.

– Tasso di disoccupazione. Consensus: 4,8%. Precedente: 4,9%. 12:00 Germania – Indice ZEW di agosto. Consensus: 30; precedente: 26,3.

– Indice ZEW di agosto. Consensus: 30; precedente: 26,3. 15:30 USA – Permessi di costruzione. Consensus: 1,37 milioni. Precedente: 1,37 milioni.

– Permessi di costruzione. Consensus: 1,37 milioni. Precedente: 1,37 milioni. 15:30 USA – Nuovi cantieri residenziali. Consensus: 1,35 milioni. Precedente: 1,42 milioni.

– Nuovi cantieri residenziali. Consensus: 1,35 milioni. Precedente: 1,42 milioni. 15:30 USA – Indice dei prezzi all'importazione. Consensus: 0,1%. Precedente: 0,3%.

– Indice dei prezzi all'importazione. Consensus: 0,1%. Precedente: 0,3%. 16:00 USA – Indice delle vendite di abitazioni in corso. Consensus: 0,1%. Precedente: -5,4%. Principali risultati societari attesi da Wall Street e dall'Europa 💼 The Home Depot (prima dell'apertura)

Amer Sports (prima dell'apertura)

Keysight Technologies (dopo la chiusura)

Toll Brothers (dopo la chiusura) I mercati da monitorare oggi 📈 Dollaro australiano (AUD/USD). Il miglioramento della fiducia dei consumatori in Australia offre supporto alla valuta, ma un eventuale rafforzamento del dollaro USA nel pomeriggio potrebbe creare una significativa pressione in vendita sulla coppia. È inoltre importante considerare i segnali contrastanti provenienti dai mercati globali: il rialzo del rame e la debolezza della Cina.

Il miglioramento della fiducia dei consumatori in Australia offre supporto alla valuta, ma un eventuale rafforzamento del dollaro USA nel pomeriggio potrebbe creare una significativa pressione in vendita sulla coppia. È inoltre importante considerare i segnali contrastanti provenienti dai mercati globali: il rialzo del rame e la debolezza della Cina. US Dollar Index (DXY). I prossimi dati dal settore immobiliare saranno analizzati attentamente per valutarne il potenziale impatto sulle future decisioni della Federal Reserve e potrebbero generare impulsi di volatilità nel breve periodo. Si avvicina inoltre il simposio economico di Jackson Hole.

I prossimi dati dal settore immobiliare saranno analizzati attentamente per valutarne il potenziale impatto sulle future decisioni della Federal Reserve e potrebbero generare impulsi di volatilità nel breve periodo. Si avvicina inoltre il simposio economico di Jackson Hole. Settore delle costruzioni e dello sviluppo immobiliare. La pubblicazione dei risultati trimestrali di grandi operatori del settore, come The Home Depot e Toll Brothers, insieme ai dati macroeconomici sui permessi di costruzione, potrebbe determinare forti movimenti sui titoli di queste società dopo la chiusura dei mercati di New York.

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