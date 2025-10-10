Calo del petrolio greggio durante il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza

Venerdì il prezzo del petrolio WTI è sceso di oltre il 2%, attestandosi intorno a $59,90 al barile, il livello più basso da maggio di quest’anno. Il calo è stato principalmente dovuto alla firma di un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, che ha ridotto i rischi geopolitici e il rischio di interruzioni nelle forniture di petrolio dal Medio Oriente. L’accordo prevede, tra l’altro, il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas e il ritiro delle truppe israeliane da Gaza, fattori che hanno rassicurato i mercati.

Nonostante l’allentamento delle tensioni, gli investitori restano cauti a causa delle sfide fondamentali sul mercato. In primo luogo, l’OPEC+ sta aumentando la produzione, sebbene a un ritmo più lento del previsto, alleviando parzialmente i timori di un eccesso di offerta, ma senza eliminarli del tutto.

In secondo luogo, permane l’incertezza sulla domanda, soprattutto in relazione al prolungato shutdown del governo USA, che dura ormai da oltre 10 giorni. Questo rallentamento influisce negativamente sull’economia statunitense e potrebbe ridurre i consumi di carburante nella prossima stagione invernale.

Di conseguenza, il mercato del WTI si trova a bilanciare tra rischio geopolitico ridotto e pressione derivante dall’eccesso di offerta e dal calo della domanda. Se non dovessero emergere nuove tensioni o interruzioni nelle forniture, è probabile un ulteriore calo dei prezzi del petrolio.

Fonte: xStation5