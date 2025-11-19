Tutti gli occhi puntati su Nvidia

La sessione di mercoledì sarà all’insegna dell’attesa. Al termine della giornata verranno pubblicati i dati cruciali del meeting FOMC e, dopo la chiusura, Nvidia comunicherà i propri risultati. Il mercato americano è in rialzo all’apertura, segnalando che, nonostante i forti ribassi delle ultime due settimane, gli investitori ripongono grandi speranze nei risultati del colosso dei semiconduttori e dell’intelligenza artificiale. I futures sul NASDAQ100 sono in aumento di oltre l’1,5%. Il mercato si aspetta che Nvidia superi le stime per la dodicesima volta consecutiva. Tuttavia, questo potrebbe non essere sufficiente, poiché negli ultimi trimestri si sono già verificati episodi in cui l’azienda ha perso alcuni punti percentuali della propria enorme capitalizzazione a causa di un singolo indicatore sceso al di sotto delle elevate aspettative. Non c’è dubbio che una delusione — facile da provocare — potrebbe innescare una nuova ondata di vendite. Dati macroeconomici:

Nel segmento dei dati macroeconomici, è stato pubblicato il saldo della bilancia commerciale degli Stati Uniti. Il deficit commerciale americano è sceso a 59 miliardi, contro i 61 miliardi attesi e i 78 miliardi precedenti. Si osserva una graduale ma significativa riduzione del deficit, aumentato radicalmente all’inizio dell’attuale mandato di Donald Trump. È possibile aspettarsi una maggiore pressione inflazionistica a causa dell’esaurimento delle scorte di materie prime e prodotti più economici accumulati prima dell’introduzione dei dazi. Sono stati inoltre pubblicati i dati sulle scorte di petrolio, diminuite più del previsto (-3,43 milioni contro i -1,9 stimati), mentre le scorte di benzina sono sorprendentemente aumentate, a fronte di un calo atteso di 1 milione di barili. US500 (D1) Fonte: xStation5 Il grafico mostra un tentativo moderatamente riuscito di negare la formazione della figura di testa e spalle, mentre la candela sul timeframe D1 forma un bullish engulfing. Per annullare completamente la figura H&S, i compratori devono superare e mantenere il livello di ritracciamento FIBO 38.2, con resistenza in area 6700 e in corrispondenza della media mobile EMA50. Inoltre, l’RSI (14) in zona di ipervenduto (45) favorirà i compratori. Se i venditori vogliono mantenere l’iniziativa recente, il prezzo deve rimanere sotto il livello FIBO 50, permettendo la continuazione del movimento ribassista verso la forte zona di resistenza in area FIBO 61.8, dove si trovano anche la linea di trend di lungo periodo e la media mobile EMA100. Company News: Nvidia (NVDA.US) – La società pubblicherà i risultati dopo la chiusura della sessione. Prima della pubblicazione, il titolo guadagna il 3%. DoorDash (DASH.US) – Il servizio di consegne alimentari sale di circa il 3% dopo aver ricevuto una raccomandazione positiva da una società d’investimento. Alphabet (GOOGL.US) – L’azienda ha rilasciato il nuovo modello di AI, Gemini 3. Il mercato e gli analisti sono molto colpiti dalle sue capacità. Le azioni salgono fino al 6%. Constellation Energy Corp. (CEG.US) – Il fornitore di energia sale oltre il 3% dopo aver ricevuto l’approvazione e i finanziamenti dal governo statunitense per riavviare la discussa centrale nucleare di “Three Mile Island”. MP Materials (MP.US) – La società che estrae e lavora terre rare guadagna oltre il 4% dopo una raccomandazione positiva da parte di una banca d’investimento. Anglogold (AU.US) – Le aziende minerarie aurifere registrano aumenti nelle valutazioni grazie alle nuove prospettive di crescita e alle aspettative sui prezzi dell’oro per il prossimo anno. Il titolo avanza oltre il 2%. Unity Games (U.US) – Il produttore e distributore di software per la realizzazione di videogiochi avvia una collaborazione con Epic Games; il titolo sale di oltre l’8%. Lowe’s (LOW.US) – Il mercato vede prospettive favorevoli per l’azienda dopo gli ultimi risultati. Il titolo è in rialzo di oltre il 6%.

