Grafico del giorno: US100 (20.11.2025)

Nvidia ha pubblicato un altro report eccezionale, superando le aspettative con 57 miliardi di USD di ricavi nel terzo trimestre (+62% a/a) e fornendo una guidance estremamente solida di 65 miliardi di USD per il quarto trimestre. Il management ha affrontato tutti i principali argomenti ribassisti — dai vincoli di offerta alla tenuta della domanda — sottolineando la fattibilità di 500 miliardi di USD di ricavi combinati da Blackwell + Rubin entro il 2026. Il tono ottimistico e le vendite record nel segmento data center hanno generato una forte reazione positiva nei mercati azionari globali legati all’AI.
I risultati hanno immediatamente migliorato il sentiment di mercato. L’US100 (Nasdaq 100) è rimbalzato di circa il 2,00%, recuperando parte dei recenti cali mentre le azioni AI e semiconduttori avanzavano in parallelo. Le stesse azioni Nvidia sono balzate del 5–5,5% nel pre-market, raggiungendo 196 USD per azione. Anche AMD, Broadcom e Intel hanno registrato rialzi; i produttori asiatici di chip, come Samsung e Foxconn, avevano già messo a segno forti aumenti in precedenza durante la giornata. Il miglioramento dell’appetito per il rischio si è riflesso anche in un rimbalzo di breve periodo nel mercato delle criptovalute.
Nvidia è stata il principale catalizzatore per i mercati, ma l’attenzione degli investitori nel breve termine si sta ora spostando verso i prossimi dati macroeconomici. Il mercato attende il report NFP che sarà pubblicato più tardi oggi, e che potrebbe influenzare la decisione sui tassi della Fed di dicembre. Per ora, tuttavia, i risultati di Nvidia hanno chiaramente rafforzato il sentiment, attenuando i timori di una “bolla AI” e favorendo una ripresa diffusa.
