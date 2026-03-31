Cauto ottimismo in Europa, inflazione in aumento ma al di sotto delle aspettative

I mercati europei registrano una performance moderatamente positiva in vista dell’apertura della sessione statunitense. Quasi tutti i principali indici mostrano guadagni visibili, intorno all’1%. WIG20 in Polonia e FTSE MIB in Italia guidano la performance, con i futures in rialzo rispettivamente dell’1,8% e dell’1,3%. FTSE 100 , DAX e CAC 40 riducono i guadagni dei futures intorno all’1%. Svizzera e Paesi Bassi restano relativamente indietro, con gli indici principali in aumento dello 0,8–0,9%.

in Polonia e in Italia guidano la performance, con i futures in rialzo rispettivamente dell’1,8% e dell’1,3%. , e riducono i guadagni dei futures intorno all’1%. Svizzera e Paesi Bassi restano relativamente indietro, con gli indici principali in aumento dello 0,8–0,9%. Il pan-europeo STOXX 600 sale di circa lo 0,6%.

sale di circa lo 0,6%. Il mercato riceve segnali contrastanti da Donald Trump riguardo alla natura di un eventuale ulteriore impegno in Medio Oriente. Il presidente dichiara di essere pronto a porre fine all’operazione senza riaprire prima lo Stretto di Hormuz, mentre unità aggiuntive vengono contemporaneamente dispiegate nella regione. Gli investitori concentrati sulle prospettive economiche europee hanno ricevuto una serie di dati macroeconomici dall’Europa: Le vendite al dettaglio in Germania sono calate dello 0,6% a febbraio, deludendo le aspettative per un aumento dello 0,2%. Il tasso di disoccupazione tedesco è rimasto stabile al 6,3%.

sono calate dello 0,6% a febbraio, deludendo le aspettative per un aumento dello 0,2%. Il tasso di disoccupazione tedesco è rimasto stabile al 6,3%. I dati finali sull’inflazione in Francia mostrano un aumento moderato all’1,7% su base annua. La spesa dei consumatori francesi è diminuita sensibilmente dell’1,4%.

mostrano un aumento moderato all’1,7% su base annua. La spesa dei consumatori francesi è diminuita sensibilmente dell’1,4%. La crescita economica del Regno Unito si è allineata alle aspettative, all’1% su base annua.

si è allineata alle aspettative, all’1% su base annua. L’inflazione nella Eurozona è leggermente inferiore alle previsioni e sale al 2,5%.

è leggermente inferiore alle previsioni e sale al 2,5%. Sul fronte delle singole società:

UBS sale di oltre il 3% dopo un report del Financial Times secondo cui i legislatori svizzeri prevedono di allentare alcune normative finanziarie.

sale di oltre il 3% dopo un report del secondo cui i legislatori svizzeri prevedono di allentare alcune normative finanziarie. Unilever , il conglomerato alimentare, ha annunciato trattative avanzate per acquisire McCormick ; le azioni salgono di circa l’1%.

, il conglomerato alimentare, ha annunciato trattative avanzate per acquisire ; le azioni salgono di circa l’1%. Givaudan ha ricevuto una raccomandazione negativa da una banca d’investimento; gli analisti evidenziano condizioni deboli nel mercato del lusso, anche a causa delle tensioni in Medio Oriente.

ha ricevuto una raccomandazione negativa da una banca d’investimento; gli analisti evidenziano condizioni deboli nel mercato del lusso, anche a causa delle tensioni in Medio Oriente. Gli analisti di Goldman Sachs hanno tagliato la previsione di crescita del PIL della Eurozona allo 0,7% (dal 1,4%), citando i prezzi dell’energia come fattore principale.

hanno tagliato la previsione di crescita del allo 0,7% (dal 1,4%), citando i prezzi dell’energia come fattore principale. Pandora , il produttore danese di gioielli, aprirà un centro di distribuzione in Canada per bypassare i dazi statunitensi.

, il produttore danese di gioielli, aprirà un centro di distribuzione in per bypassare i dazi statunitensi. Nei mercati valutari (FX), la sterlina è la valuta che si rafforza di più, guadagnando circa lo 0,2% contro le principali valute. Il franco svizzero si indebolisce, scendendo di circa lo 0,2% rispetto alle valute principali.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.