Cessate il Fuoco, Crollo Petrolio

Oggi Powell Quando la tecnica prevale, non esistono notizie che possono determinare la tendenza principale del mercato, infatti il petrolio ha perfettamente rispettato il suo trend negativo in essere oramai da anni. Inoltre arriva la notizia del "cessate il fuoco" nella notte, notizia che ovviamente porta ad ulteriori ribassi del petrolio e ad un proseguimento della dinamica rialzista che abbiamo visto in essere giá dalla serata di ieri. Oggi si attende Powell nel pomeriggio nel suo semiannual monetary policy report to the congress che proseguirá anche nella giornata di domani.



PETROLIO IN CROLLO



Un ribasso complessivo da massimo a minimo di circa il -15% in poco piú di 24 ore di negoziazione, un vero e proprio crollo totale controintuitivo, quando una netta maggioranza di analisti parlava di un forte proseguimento del rialzo del prezzo del petrolio, allarmismi circa la possibilitá di rivedere un forte rialzo dell'inflazione nel corso dei prossimi mesi, ed ecco che arriva il cessate il fuoco nella notte che ristabilisce l'ordine. Ordine che non troviamo comunque sui mercati con un petrolio in forte calo e un mercato azionario che sta provando a salire in uno scenario che sembra essere tornato risk-on anche se per poco. Qui sotto il grafico del petrolio, il cui trend é stato oggetto di analisi nella giornata di ieri e che ha visto proprio il rispetto totale della dinamica tecnica, anche con troppa veemenza considerando il ribasso complessivo. Ricordiamo che dal punto di vista macroeconomico il petrolio é legato principalmente alla produttivitá globale e proprio di recente gli Usa hanno abbassato le stime di crescita del Pil per il 2025 e aumentato le stime sulla disoccupazione, pertanto il trend ribassista rimane tale anche da un punto di vista fondamentale.





AZIONARIO LONG PRIMA DI POWELL



Azionario estremamente rialzista nella giornata di ieri, con notizie che si sono susseguite dal fronte medio-orientale che hanno di fatto mosso i mercati in una sola direzione, quella rialzista che si era giá formata nel corso della mattinata europea e nel pomeriggio in Usa. Al momento i mercati si trovano peró in una condizione tecnica delicata e questo rialzo potrebbe essere l'ultimo respiro prima di un forte storno al quale potremmo assistere nel corso delle prossime giornate. Infatti la volatilitá prezzata dal Vix rimane ancora alta rispetto alle quotazioni che vediamo, inoltre il Buffett Indicator segna un 200% che rappresenta una vera e propria anomalia dal punto di vista statistico. Attenzione quindi ad oggi pomeriggio e a quello che potrebbe dire Powell nella conferenza di questa sera.

