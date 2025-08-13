CHN.cash guadagna il 2,6% 📈Azioni cinesi in rialzo

Le aziende cinesi (ADRs) sono tra le azioni più performanti sul mercato statunitense oggi, mentre i futures sull’HSCEI Index della Cina (CHN.cash) sono in rialzo di oltre il 2,6%, eguagliando i massimi locali di luglio. Nonostante dati macroeconomici misti dalla Cina e l’assenza di un programma di stimolo “soddisfacente” per sostenere la domanda interna, le azioni cinesi sono diventate un “magnete” per il capitale estero in cerca di esposizione fuori dagli Stati Uniti. I dazi statunitensi più elevati, che dovevano entrare in vigore questa settimana, sono stati posticipati di altri 90 giorni. Le ragioni di queste performance possono includere valutazioni relativamente attraenti, un cambio di politica del capitale verso un maggiore supporto al “valore di mercato” delle aziende, il sostegno governativo al mercato azionario (che rappresenta una “sfida” per i mercati occidentali) e un calo del rischio geopolitico. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Sia la Cina sia gli Stati Uniti cercano di mantenere un percorso diplomatico nonostante le “tensioni”, riducendo anche il rischio di un potenziale delisting delle aziende cinesi dalle borse statunitensi, poiché entrambe le nazioni mostrano la volontà di beneficiare dell’accesso reciproco dei capitali ai mercati liberi (sebbene con alcune restrizioni, a volte significative). Gli Stati Uniti hanno permesso alla Cina l’accesso alle vecchie architetture di chip AI di Nvidia e AMD, il che potrebbe segnalare che alcune tensioni a livello strategico stanno gradualmente venendo bilanciate. D’altra parte, gli USA potrebbero aver concluso che la Cina possiede già tecnologie simili (Huawei), eliminando l’interesse strategico nel bloccare le vendite alle aziende domestiche. Recentemente, Washington ha anche attenuato i commenti su Taiwan, mentre Trump ha rifiutato di incontrare il presidente dell’isola, cercando di evitare un’escalation con Pechino. Sembra che il principale motore di crescita della Cina sarà un impulso creditizio in aumento graduale, con ulteriori programmi di supporto a livello centrale ancora possibili. Inoltre, l’indebolimento del dollaro USA e il crescente ottimismo a Wall Street supportano la domanda sui mercati emergenti, dove le azioni cinesi hanno un peso significativo. Fonte: xStation5 Le azioni Alibaba (BABA.US) sono in rialzo di oltre il 3%, avvicinandosi ai livelli record e rompendo verso l’alto un pattern a triangolo, aprendo potenzialmente la strada a un test della zona dei $140 nel medio termine. Fonte: xStation5

