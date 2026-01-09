L'indice US100 sale dopo il calo dei dati NFP 💡

Stati Uniti: Non-Farm Payrolls (NFP) di dicembre

Dato effettivo: 50 mila vs 70 mila attesi vs 64 mila precedenti Tasso di disoccupazione USA: 4,4% (atteso 4,5%, precedente 4,6%)

Salari orari medi: +0,3% m/m vs +0,3% atteso

Salari orari medi: +3,8% a/a vs +3,6% atteso

La crescita dell’occupazione è proseguita nei servizi di ristorazione, nella sanità e nell’assistenza sociale; il commercio al dettaglio ha invece perso posti di lavoro.

Revisioni negative: ottobre rivisto al ribasso di 68.000 unità, da -105.000 a -173.000; novembre rivisto al ribasso di 8.000 unità, da +64.000 a +56.000. Avvii di nuove abitazioni USA di ottobre: 1,246 milioni vs 1,325 milioni attesi I dati sul mercato del lavoro di dicembre delineano un quadro non particolarmente negativo. L’informazione più rilevante sembra essere il tasso di disoccupazione, che ha chiuso l’anno al 4,4% (proiezione Fed di dicembre: 4,5%). Inoltre, il dato di novembre è stato rivisto al ribasso dal 4,6% al 4,5%. Dopo la pubblicazione del calo del tasso di disoccupazione, i trader hanno aumentato le scommesse su una pausa nei tagli dei tassi della Fed. Questo spiega la reazione positiva ma limitata dell’US100 e il contestuale arretramento del dollaro USA. Perché questi dati sono importanti? I dati Non-Farm Payrolls (NFP) mostrano il numero di nuovi posti di lavoro creati negli Stati Uniti al di fuori del settore agricolo, coprendo la maggior parte dell’economia, e rappresentano uno degli indicatori chiave dello stato di salute del mercato del lavoro. Un aumento dell’occupazione segnala un’economia solida, mentre un calo può indicare un rallentamento. Il report influenza direttamente le decisioni della Federal Reserve sui tassi di interesse: un mercato del lavoro forte aumenta le pressioni inflazionistiche, mentre uno più debole lascia maggiore margine di manovra alla politica monetaria. Gli NFP incidono inoltre sui mercati finanziari, inclusi il tasso di cambio del dollaro, il mercato obbligazionario e quello azionario, che reagiscono in base allo scostamento dei dati rispetto alle attese. In sintesi, il report rappresenta un vero e proprio “termometro economico”, utile a investitori e decisori politici per valutare forza e direzione dell’economia. I future sui Treasury scendono leggermente, mentre il premio sui tagli dei tassi della Fed per quest’anno si riduce dopo che il report sull’occupazione di dicembre ha mostrato un dato principale inferiore al consenso, con il tasso di disoccupazione in calo al 4,4% e i salari orari medi risultati superiori alle stime. Nonostante ciò, l’US100 è in rialzo e sta testando la soglia dei 25.800 punti. Fonte: xStation

