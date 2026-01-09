L'EURUSD continua a scendere nonostante i solidi dati sulle vendite al dettaglio nell'Eurozona📉

La coppia EUR/USD ha in gran parte ignorato i dati sulle vendite al dettaglio dell’Eurozona migliori delle attese e sta registrando un’ulteriore sessione di cali. Le vendite al dettaglio dell’Eurozona a novembre sono aumentate del 2,3% su base annua, rispetto all’1,6% atteso e all’1,5% precedente. Su base mensile, la crescita è salita di 0,1 punti percentuali al 0,2%, contro lo 0,1% previsto e lo 0,0% precedente. I volumi rimangono in territorio di contrazione, ma il ritmo del calo si sta gradualmente attenuando.

Recentemente, il tasso di cambio è scivolato sotto la EMA a 50 periodi (linea arancione) e, se il trend ribassista dovesse persistere, la coppia potrebbe testare l’area intorno alla EMA a 200 periodi (EMA200) vicino a 1,157. In passato, questo livello è stato rispettato due volte come zona di supporto.

Fonte: xStation5