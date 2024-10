💥CHN.cash in rialzo del 4,4%

⚡Chinese indices rally as PBoC further stimulus measures; new stocks-oriented programs📈 Basato sull'Hang Seng China Enterprises Index (Indice HSCEI), il contratto CHN.cash sta guadagnando quasi il 4,4% oggi, supportato da commenti provenienti da una conferenza stampa a Pechino. La Banca Popolare Cinese, dopo nove mesi deludenti del 2024, sembra più determinata a rilanciare il mercato azionario domestico e l'economia. L'Hang Seng Index era in una stagnazione problematica dall'inizio della primavera e aveva ampiamente annullato i guadagni di gennaio e febbraio. Tuttavia, l'ottimismo è tornato e il CHN.cash è vicino ai massimi di quest'anno, avendo registrato quattro sessioni consecutive in rialzo. La Banca Popolare Cinese (PBoC) deciderà di ridurre i tassi per risvegliare la crescita economica interna, che è rallentata gravemente negli ultimi mesi, prevedendo un consumo più basso e pessimismo nel mercato azionario; il governatore della Banca Popolare Cinese, il signor Gongsheng, ha annunciato in una conferenza stampa che "nel prossimo futuro" il tasso di riserva sarà ridotto di 0,5 punti percentuali in Cina per fornire ulteriore liquidità al mercato finanziario (circa 1 trilione di yuan). Anche il tasso di reverse repo settimanale scenderà . Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile La banca abbasserà anche il tasso di interesse sui mutui esistenti e unificherà i rapporti per i contributi degli acconti sui mutui. Questa misura dovrebbe prevenire un deterioramento nel settore immobiliare. Ben 77 aziende su 82 quotate sull'Hang Seng sono aumentate; i guadagni di oggi sono stati dominati dal settore finanziario e dalle azioni dei developer; tuttavia, anche le aziende tecnologiche e di e-commerce come Alibaba (BABA.US), Pinduoduo (PDD.US) e la catena di ristoranti Yum China (YUM.US) - disponibili come ADR statunitensi - sono aumentate. "Stimolo per il mercato azionario cinese"

La Cina istituirà una struttura di swap che permetterà a broker, fondi di investimento e assicuratori di utilizzare il finanziamento della banca centrale. La dimensione iniziale del programma sarà limitata a 500 miliardi di yuan (oltre 70 miliardi di dollari), ma potrebbe essere ampliata in futuro, secondo un commento della PBoC. I regolatori della borsa inizieranno una procedura per rivedere fusioni e acquisizioni (M&A) tra le aziende quotate, richiedendo a quelle che scambiano sotto il valore di libro di presentare piani per aumentare la capitalizzazione e costruire valore per gli azionisti; Wu Qing, presidente della China Securities Regulatory Commission, ha commentato la questione. Sarà inoltre istituito un programma di prestiti speciale per fornire alle aziende quotate e ai principali azionisti accesso a prestiti bancari per il riacquisto di azioni e per aumentare le partecipazioni nelle aziende. I gestori patrimoniali con sede a Shanghai hanno indicato che i cali dei tassi della Fed permetteranno al paese di allentare ulteriormente la politica monetaria, ed è molto probabile che Pechino implementi ulteriori programmi. Ricorda che questo non è il primo pacchetto di stimolo (anche se è positivo che questa volta tutte le misure siano state annunciate in una sola conferenza). I programmi precedenti hanno incluso l'acquisto diretto da parte dello stato di azioni bancarie e fondi negoziati in borsa (ETF), oltre ad un allentamento delle restrizioni sugli acquisti di case nelle principali aree metropolitane. CHN.cash (intervallo D1)

Dopo aver superato tutte le medie di momentum chiave e i ritracciamenti di Fibonacci dell'onda rialzista dall'inizio dell'anno, l'indice si avvicina alla principale resistenza a livello di 6800 - 7000 punti, dove si trovano le precedenti reazioni di prezzo e la linea di minor resistenza. Source: xStation5 Impulso al credito in Cina (blu) e prezzi del rame (verde). Fonte: Bloomberg Finance L.P.

