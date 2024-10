CHN guadagna l'1,4% 📈

🏛️China Considers Major Economic Stimulus Package Amid Growth Concerns CHN.cash ha recuperato le perdite, salendo di oltre il 2% dopo la notizia che Pechino potrebbe considerare un pacchetto di stimolo fiscale sostanziale di $1,4 trilioni (10 trilioni di yuan). Un'ulteriore espansione potrebbe essere possibile se Trump vincesse la presidenza degli Stati Uniti. Punti chiave: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Pechino valuta un massiccio piano di stimolo fiscale da $1,4 trilioni (10 trilioni di yuan) per affrontare le sfide economiche.

Il pacchetto include 6 trilioni di yuan per la risoluzione del debito locale e 4 trilioni di yuan per acquisti di terreni/proprietà .

Possibile espansione dello stimolo se Trump vincesse la presidenza degli Stati Uniti, con approvazione prevista per la riunione legislativa di novembre. La Cina si sta preparando alla sua più significativa intervento economico dalla pandemia, segnando un cambiamento nell'approccio di Pechino nella gestione del rallentamento economico. Il pacchetto completo, riportato da Reuters, rappresenta più dell'8% del PIL della Cina e mira ad affrontare diverse sfide che il secondo maggior economia del mondo sta affrontando. Gli stimoli previsti sarebbero implementati nel corso di diversi anni, con particolare attenzione alla risoluzione dei problemi di debito delle amministrazioni locali e alla stabilizzazione del settore immobiliare in difficoltà . Il tempismo e l'entità di questa iniziativa riflettono la crescente preoccupazione tra i decisori cinesi riguardo alla traiettoria economica. Il vice-ministro delle Finanze, Liao Min, ha sottolineato l'impegno del governo a rafforzare gli aggiustamenti contro ciclici, mentre gli economisti prevedono che le misure aiuteranno a raggiungere l'obiettivo di crescita annuale della Cina intorno al 5%. Dati recenti che mostrano un calo del 3,5% nei profitti industriali durante i primi tre trimestri del 2024 evidenziano l'urgenza di questi interventi. Questo movimento strategico avviene in mezzo a tensioni economiche internazionali più ampie, in particolare con gli Stati Uniti, e dimostra la determinazione della Cina a mantenere la stabilità economica attraverso un intervento fiscale significativo. L'approvazione finale del pacchetto è attesa alla prossima riunione del Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo all'inizio di novembre. Per CHN.cash, la resistenza è a 7677, mentre il supporto si mantiene vicino ai recenti minimi a 7097. L'RSI si sta avvicinando alla zona di ipervenduto, mostrando una divergenza rialzista, mentre il MACD si sta restringendo, segnalando un possibile crossover rialzista in arrivo. Fonte: xStation  Â

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.