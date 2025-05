Commodity wrap - Petrolio, gas, platino, cotone (27.05.2025)

Petrolio:

Il petrolio greggio resta sotto pressione a causa delle continue incertezze legate alla situazione del commercio globale.

Prima del weekend, Donald Trump ha minacciato di imporre dazi del 50% sui prodotti provenienti dall’Unione Europea, ma dopo un confronto con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ha posticipato l’applicazione dei dazi maggiori al 9 luglio.

La Cina nutre dubbi sulla crescita del commercio con gli Stati Uniti, poiché si aspetta che i dazi rimangano più alti rispetto a prima del secondo mandato di Trump. Nonostante un accordo per ridurre le tariffe, il numero di navi che trasportano prodotti cinesi verso gli USA continua a diminuire.

Si prevede che l’OPEC+ deciderà nuovamente entro la fine del mese un ulteriore aumento della produzione da luglio, superiore a 400.000 barili al giorno. L’OPEC+ ha programmato un aumento della produzione di 411.000 barili al giorno a maggio e poi a giugno. In precedenza, l’aumento previsto era di circa 130.000 barili al giorno.

Le scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti hanno registrato un aumento, sebbene il trend rimanga lieve. Stagionalmente, ci si aspetta generalmente un calo delle scorte in questo periodo dell’anno. Tuttavia, lo scorso anno il calo è iniziato solo a giugno.

Fonte: Bloomberg Finance LP

Il prezzo del petrolio greggio appare attualmente basso, giudicando dalla sua deviazione rispetto alla media annuale. Sta negoziando a circa due deviazioni standard al di sotto di questa media, un indicatore storicamente forte di sottovalutazione a breve termine. Osservando la media a cinque anni, la sottovalutazione più significativa si verifica tipicamente a quattro deviazioni standard sotto la media.

Fonte: Bloomberg Finance L.P

Il numero di navi e il loro tonnellaggio in viaggio dalla Cina agli Stati Uniti continuano a diminuire, nonostante un accordo per ridurre i dazi estremamente elevati.

Fonte: Bloomberg Finance LP

Il WTI resta in fase di consolidamento, mantenendosi sopra la fascia di 60-61 dollari al barile.

Fonte: xStation

Gas naturale:

I prezzi del gas naturale restano elevati dopo il recente ribasso, nonostante una combinazione di domanda limitata e offerta abbondante.

Il prezzo si mantiene attualmente sopra la zona di gap del ribasso, compresa tra 3,35 e 3,6 USD/MMBTU.

Le scorte sono tornate sopra la media quinquennale. Inoltre, le previsioni di incremento delle scorte per la settimana passata e quella in corso superano i 100 bcf.

La stagionalità suggerisce che il gas naturale dovrebbe iniziare a riprendersi solo verso fine giugno o inizio luglio.

Negli Stati Uniti, le condizioni meteorologiche restano moderate nella maggior parte degli stati. Nella parte occidentale del paese fa leggermente più freddo del solito, contribuendo a una riduzione della domanda per la produzione di energia elettrica.

La domanda di gas naturale rimane significativamente inferiore all'offerta, un fattore che sta determinando un aumento delle scorte di oltre 110 miliardi di piedi cubi (bcf) a settimana. Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Le scorte di gas naturale sono tornate al di sopra della media quinquennale, principalmente a causa della domanda limitata. Fonte: Bloomberg Finance LP

La stagionalità suggerisce un periodo di consolidamento per il gas naturale nel breve termine, con un rimbalzo più significativo atteso tra circa un mese.

Fonte: Bloomberg Finance LP

Platino:

Il platino ha registrato la sua maggiore crescita settimanale dal 2021, con un aumento superiore al 10%, trainato principalmente da una forte crescita della domanda dalla Cina.

La Cina ha aumentato significativamente le importazioni di platino, soprattutto per l’uso nella gioielleria. Questo aumento è dovuto al prezzo più basso e alla minore volatilità del platino rispetto all’oro.

Solo ad aprile, la Cina ha importato 11,5 milioni di tonnellate di platino, il livello più alto dell’ultimo anno.

Secondo il World Platinum Investment Council (WPIC), il mercato del platino dovrebbe registrare un deficit di 1 milione di once quest’anno. Questo squilibrio tra domanda e offerta è previsto persistere per il prossimo decennio, indicando una carenza strutturale a lungo termine.

Il numero di venditori di gioielli in platino a Shenzhen (importante polo della gioielleria in Cina) è triplicato nell’ultimo mese. I rivenditori stanno ora sperimentando tempi di attesa quasi doppi per i prodotti finiti rispetto a un mese fa.

I dati WPIC mostrano inoltre che le importazioni cinesi di platino sotto forma di lingotti e monete sono raddoppiate nel primo trimestre di quest’anno, superando la domanda del Nord America.

Le posizioni speculative sul platino stanno iniziando a riprendersi, sebbene questo mercato manchi ancora di liquidità significativa.

Fonte: Bloomberg Finance LP

Gli Exchange-Traded Fund (ETF) hanno acquistato una quantità significativa di platino la scorsa settimana, sebbene il ritmo di accumulo sia ancora lontano dalle dinamiche osservate nel 2020, 2023 o 2024. Fonte: Bloomberg Finance LP

Il prezzo del platino è salito a livelli non visti da un anno, raggiungendo quasi i 1100 dollari l’oncia. Ciò colloca il prezzo del platino a circa un terzo rispetto a quello dell’oro. È importante notare che la correlazione tra i prezzi di oro e platino non è stata molto forte negli ultimi anni. Ad esempio, nel 2020, dopo che l’oro ha raggiunto il massimo storico in agosto, nonostante un trend discendente dell’oro, i prezzi del platino hanno iniziato un significativo rialzo da ottobre 2020 a febbraio 2021. Pertanto, in caso di pressione sull’oro, non è impossibile che il platino avvii un trend rialzista di medio termine. Questo suggerisce che il platino potrebbe agire come asset di diversificazione o investimento alternativo nei periodi di debolezza dell’oro.

Fonte: xStation

Cotone:

I prezzi del cotone restano su livelli bassi, oscillando leggermente sopra i 65 centesimi per libbra. Questo livello è considerato il limite inferiore di un intervallo di consolidamento che si estende fino a 69 centesimi per libbra, intervallo in vigore dall’inizio di gennaio.

La stagionalità suggerisce possibili cali nelle prime due settimane di giugno.

L’ultimo rapporto USDA ha fornito le prime proiezioni per la stagione cotone 2025/2026, indicando che i livelli globali di inventario dovrebbero mantenersi intorno a 78 milioni di balle, vicino a un massimo degli ultimi 10 anni.

Il rapporto ha evidenziato una produzione inferiore nella stagione corrente rispetto al 2024/2025 e una domanda leggermente superiore. La stagione 2025/2026 dovrebbe portare a un deficit minimo dopo il forte eccesso di offerta dello scorso anno.

La diminuzione della produzione sarà principalmente osservata in paesi come Cina, Australia e India, mentre si prevede un aumento in Brasile, Pakistan e Stati Uniti.

La domanda è prevista in aumento, ma non significativamente nei due principali player globali, India e Cina, che insieme rappresentano il 50% della domanda globale.

Dopo un forte calo delle posizioni corte nelle ultime settimane, le posizioni corte degli speculatori hanno iniziato a riprendersi. Tuttavia, le posizioni nette non si sono avvicinate significativamente alla neutralità e restano negative. Le posizioni long sono rimaste relativamente stabili da oltre un anno.

Le previsioni di pioggia rimangono vicine ai livelli standard nelle principali regioni produttrici di cotone degli Stati Uniti, quindi non dovrebbero portare a una riduzione delle semine.

Attualmente, il 40% della superficie programmata negli Stati Uniti è stata seminata, con un aumento del 12% rispetto alla settimana precedente e del 3% sopra la media quadriennale.

Le posizioni corte sul cotone hanno ripreso ad aumentare, il che limita il potenziale di un rimbalzo dei prezzi nel breve termine. Fonte: Bloomberg Finance LP

I prezzi del cotone si stanno consolidando da gennaio di quest'anno, con un prezzo che attualmente oscilla tra i 65 e i 69 centesimi per libbra. La stagionalità suggerisce potenziali cali nel breve termine. A causa degli effetti di sostituzione, i prezzi del petrolio greggio saranno un fattore significativo nel prezzo del cotone. Se i prezzi del petrolio continuano a scendere, è possibile che il cotone possa uscire dalla sua attuale zona di consolidamento e andare al ribasso. Tuttavia, si prevede che il prezzo alla fine rimbalzerà dall'intervallo di 62-63 centesimi per libbra. Fonte: xStation