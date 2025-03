Commodity Wrap - Petrolio, Oro, Argento, Mais (18.03.2025)

Petrolio: L'aumento delle tensioni in Medio Oriente, a seguito dei bombardamenti statunitensi sulle posizioni degli Houthi in Yemen, ha portato a un aumento dei prezzi all'inizio della nuova settimana.

Donald Trump ha indicato che l'Iran sarà ritenuto responsabile per eventuali attacchi degli Houthi.

Israele sta conducendo attacchi nella Striscia di Gaza a seguito del crollo dei colloqui di pace.

Una conversazione tra Trump e Putin riguardo una cessazione del fuoco in Ucraina è prevista per martedì 18 marzo.

Si prevede ancora che l'OPEC+ aumenterà la produzione a partire dal 1° aprile, il che potrebbe portare a un eccesso di offerta più tardi nel corso dell'anno. La produzione mensile dovrebbe aumentare di 138.000 barili al giorno.

Goldman Sachs ha ridotto le sue previsioni sul prezzo del petrolio per il 2025, indicando che il Brent sarà a 71 dollari USA e il WTI a 67 dollari USA al barile. La previsione precedente per il WTI era di 72 dollari USA al barile.

Goldman Sachs indica che la domanda di petrolio quest'anno crescerà solo di 0,9 milioni di barili al giorno.

Macquarie Group prevede che i prezzi del Brent saranno in media di 68 dollari USA al barile nel 2025. La compagnia indica che potrebbero esserci cali dei prezzi sotto i 60 dollari USA, ma saranno di breve durata. Non si prevedono cali intorno ai 40 dollari USA al barile.

La Cina sta limitando gli acquisti di petrolio russo a causa delle recenti sanzioni statunitensi contro la Russia, che colpiscono principalmente le flotte fantasma e alcune compagnie petrolifere russe.

Donald Trump ha minacciato la Russia che le sanzioni potrebbero essere inasprite se non mostreranno disponibilità a stabilire una cessazione del fuoco con l'Ucraina.

Il mercato spera ancora in una cessazione del fuoco in Ucraina, il che limita potenziali aumenti futuri del mercato petrolifero. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le scorte di petrolio e prodotti petroliferi negli Stati Uniti si sono avvicinate ai livelli dell'anno scorso, il che potrebbe indicare una domanda limitata a breve termine o un'offerta eccessiva. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB I prezzi del petrolio stanno rimbalzando, principalmente a causa di motivi geopolitici. Tuttavia, vale la pena notare che il crack spread, come indicatore anticipatore, è rimasto a un livello elevato sin quasi dall'inizio dell'anno, suggerendo prezzi più alti nel prossimo futuro. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Il WTI crude ha superato il livello di 68 USD per barile e si sta avvicinando a testare la media delle ultime 25 sedute, che è rimasta al di sopra del prezzo attuale dalla fine di gennaio. Il confine superiore del canale di tendenza al ribasso è leggermente più in alto. Fonte: xStation5 Oro: L'oro continua a salire ed è uno degli asset con le migliori performance di quest'anno. Dall'inizio dell'anno, l'oro ha guadagnato oltre il 15%.

L'oro non solo ha superato il livello di 3.000 USD, ma ha anche raggiunto i 3.020 USD per oncia.

I ritorni più alti nel mercato delle materie prime quest'anno si vedono solo nell'argento e nel caffè.

Secondo Heraeus, una compagnia che opera nel settore dei metalli preziosi, la domanda delle banche centrali a gennaio è diminuita del 60% rispetto all'anno precedente, scendendo a 18,5 milioni di tonnellate, il livello più basso di acquisto mensile da gennaio 2021.

Macquarie Group indica che vede possibilità che i prezzi dell'oro raggiungano i 3.500 USD per oncia nel secondo trimestre di quest'anno. Marcus Garvey, invece, prevede un prezzo medio nei primi tre trimestri di 3.150 USD per oncia. Goldman Sachs prevede un prezzo di 3.100 USD entro la fine dell'anno.

ANZ prevede un prezzo di 3.100 USD entro 3 mesi e 3.200 USD entro 6 mesi.

La Bolivia intende aumentare gli acquisti di oro per le sue riserve quest'anno. Bank of America indica che il più grande acquirente di oro tra le banche centrali lo scorso anno, la Banca Nazionale di Polonia, potrebbe ridurre significativamente gli acquisti quest'anno poiché si avvicina a una quota del 20% di oro nelle sue riserve. BofA indica che la NBP potrebbe acquistare altre 50 tonnellate di oro quest'anno. A gennaio, la NBP ha acquistato 3,1 tonnellate di oro, secondo quanto riportato. L'oro è la terza materia prima con le migliori performance quest'anno. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Uno dei fattori di crescita nel mercato dell'oro è l'aumento dell'attività dei fondi ETF, che, con brevi pause, stanno acquistando oro quest'anno. Fonte: Bloomberg Finance LP Argento: L'aumento dei prezzi dell'argento quest'anno è maggiore rispetto all'aumento dei prezzi dell'oro.

Il Silver Institute indica un altro anno di significativo deficit nel mercato dell'argento, sebbene gli aumenti dei prezzi provochino una crescita dell'offerta. Si prevede che il deficit sia visibile per il quinto anno consecutivo.

Si prevede che la domanda nel 2025 raggiunga 1,2 miliardi di once, simile al 2024. La crescita dovrebbe provenire dai settori industriale e degli investimenti, ma sarà inferiore nei settori della gioielleria e della produzione di argenteria.

Si prevede che l'offerta di argento aumenti del 3% a 1,05 miliardi di once, raggiungendo il livello più alto degli ultimi 11 anni. Si prevede che ciò sia legato a un aumento del 2% nella produzione mineraria, che raggiungerà 844 milioni di once, e un aumento del 5% nel recupero dell'argento, che arriverà a 200 milioni di once.

L'argento attualmente viene scambiato sopra i 34 USD per oncia e si trova al suo livello più alto da ottobre 2024. Tuttavia, guardando le candele settimanali, il prezzo ha chiuso la scorsa settimana al livello più alto dal 2012.

Stiamo osservando un aumento significativo delle posizioni nette sull'argento, sebbene sia ancora lontano dai livelli di eccessivo ipercomprato.

ANZ indica che il rapporto oro/argento, fissato a 90, è vicino ai picchi storici. ANZ prevede un prezzo di 34-36 USD per oncia nel breve periodo.

Si prevede un ulteriore aumento dei prezzi dell'argento se le tariffe su Canada e Messico rimarranno al 25%. Gli Stati Uniti importano il 70% del loro argento da questi due paesi. Continuiamo a osservare un significativo aumento delle scorte di argento su COMEX. Il numero di posizioni lunghe sta crescendo e il numero di posizioni corte sta diminuendo. Teoricamente, possiamo osservare i primi segni di condizioni di ipercomprato, sebbene siamo ancora lontani da numeri estremamente elevati di posizioni nette o da posizioni lunghe estremamente alte. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Il rapporto oro/argento è intorno a 90, rimanendo vicino ai picchi storici (escluso il 2020). Ciò significa che c'è ancora un notevole potenziale per i prezzi dell'argento. Supponendo un prezzo di 3.000 USD per l'oro e una diminuzione del rapporto a 80 (media mobile su 10 anni), il prezzo dell'argento dovrebbe essere intorno ai 37,5 USD per oncia. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB In termini di variazione del prezzo, l'argento sta ottenendo le migliori performance degli ultimi 5 anni, ma è evidente che il prezzo può crescere anche del 50-60% durante un anno. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Mais: Le prospettive meteorologiche in Brasile stanno migliorando rispetto alle condizioni attualmente molto secche. Si prevede un aumento delle precipitazioni dalla fine di marzo fino ad aprile, il che sarà cruciale per i raccolti di mais. La situazione meteorologica negli Stati Uniti, dal punto di vista del mais e del grano, appare negativa. L'umidità del suolo rimane bassa, un fattore chiave in vista delle prossime semine. Le esportazioni di mais dagli Stati Uniti stanno procedendo a un ritmo più veloce rispetto agli ultimi 5 anni. Le tariffe commerciali su Messico e Canada potrebbero portare a misure di ritorsione mirate al mercato dei cereali. Il Messico è il maggiore destinatario del mais americano. Alla fine di marzo, avremo un altro rapporto sulle prospettive di semina, che potrebbe essere cruciale dal punto di vista del mais e della soia. Le esportazioni di mais negli Stati Uniti stanno procedendo al ritmo più forte degli ultimi 5 anni. Fonte: Bloomberg Finance LP La struttura a termine del mais si è appiattita significativamente, il che potrebbe indicare una domanda a breve termine più bassa o aspettative di un maggiore offerta nel prossimo futuro. Fonte: Bloomberg Finance LP La riduzione delle posizioni lunghe nel mercato del mais continua. D'altra parte, il numero di posizioni corte non sta aumentando, come è accaduto nel 2023, ad esempio. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB A livello globale, osserviamo scorte finali di mais molto basse. D'altra parte, le scorte finali sono ancora circa 2 volte superiori rispetto a 10 anni fa.

