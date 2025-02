Commodity wrap - Petrolio, Oro, Natgas, Cacao (11.02.2025)

Petrolio: Il mercato ritiene che le sanzioni sul petrolio russo stiano cominciando a fare effetto, con la possibilità di un aumento della domanda da parte di India e Cina per il petrolio arabo o americano.

I principali paesi OPEC hanno aumentato i prezzi per le consegne di marzo verso l'Asia.

L'ultimo rapporto di Politico suggerisce che i paesi dell'UE potrebbero prendere in considerazione il sequestro delle navi che operano all'interno della "flotta ombra" che trasporta petrolio russo.

Si prevede che gli Stati Uniti adottino misure più severe per far rispettare le sanzioni sull'Iran, che attualmente esporta la maggior parte del suo petrolio verso la Cina.

All'inizio del mese, l'OPEC+ ha indicato piani per aumentare la produzione a partire da aprile.



Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'incertezza nel mercato del petrolio sta aumentando, portando a un incremento delle posizioni lunghe. Attualmente, le posizioni lunghe hanno raggiunto il loro livello più alto dal primo trimestre del 2024. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Negli Stati Uniti, l'alto crack spread potrebbe supportare i prezzi del petrolio ai livelli attuali o spingere il Brent verso i 75 dollari al barile. Tuttavia, l'aumento recente delle scorte di greggio negli Stati Uniti contrasta con l'elevato crack spread. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB I prezzi del petrolio sono aumentati di oltre il 3% dall'inizio della settimana a causa di preoccupazioni legate all'offerta. Gli obiettivi potenziali per gli acquirenti sono intorno ai 78 dollari al barile, seguiti dai 79 dollari al barile sulla media mobile a 250 sedute. Fonte: xStation5 Oro: L'oro ha raggiunto nuovi massimi storici durante la sessione asiatica dopo che Trump ha firmato un ordine esecutivo imponendo una tariffa del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio da tutti i paesi. Tuttavia, l'oro ha subito una correzione nella seconda metà della sessione asiatica, scendendo da 2.940 dollari a 2.900 dollari per oncia, probabilmente a causa di realizzi di profitti. L'oro potrebbe reagire ai commenti di Jerome Powell, che potrebbe indicare i piani futuri della Federal Reserve sui tassi di interesse. Sebbene la Fed sembri essere in una fase di attesa, dichiarazioni chiare potrebbero innescare significativi movimenti di mercato. L'oro ha guadagnato anche all'inizio della nuova settimana, dopo la notizia che la People’s Bank of China ha continuato ad acquistare oro per il terzo mese consecutivo. A gennaio, la PBOC ha acquistato 0,16 milioni di once d'oro. Secondo le nuove normative e un programma pilota in Cina, le compagnie di assicurazione saranno autorizzate a destinare l'1% delle loro risorse liquide all'oro. Le stime iniziali suggeriscono che ciò potrebbe tradursi in acquisti di oro per 27,4 miliardi di dollari. Questo significherebbe che, ai prezzi attuali, le compagnie di assicurazione cinesi potrebbero acquistare circa 9,44 milioni di once, quasi 300 tonnellate. La domanda totale di oro nel 2024, esclusi i transazioni OTC, è stata di circa 4.500 tonnellate. La domanda di banche centrali nel 2024 ha superato le 1.000 tonnellate per il terzo anno consecutivo. La domanda di oro da parte delle banche centrali e degli investitori fisici rimane uno dei principali fattori trainanti in mezzo a un aumento della volatilità del mercato e incertezze sulla domanda di gioielleria. L'ultimo rapporto del World Gold Council (WGC) indica che nel 2024, i principali acquirenti di oro tra le banche centrali sono stati Polonia, Turchia e India. Fonte: World Gold Council Despite recent strong gains, gold does not appear overbought based on the 1-year average. However, it is approaching an extreme overbought signal compared to the 5-year average (approximately four standard deviations from the mean). Source: Bloomberg Finance LP, XTB La probabilità di una correzione dell'oro sta aumentando. Le posizioni lunghe e nette hanno raggiunto livelli estremamente elevati, suggerendo una leggera condizione di ipercomprato. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Gas Naturale: I prezzi del gas naturale continuano a salire negli Stati Uniti e in Europa a causa di un'altra tempesta invernale. Le previsioni recenti indicano temperature inferiori alla media per la seconda metà di febbraio. Il prezzo attuale sta testando i 3,5 $/MMBTU, cercando di chiudere il precedente gap negativo. La differenza tra i contratti più vicini è minima. Le previsioni meteorologiche suggeriscono un aumento del consumo di gas nelle prossime settimane, con la possibilità che la stagione di riscaldamento finisca con scorte ben al di sotto dei 2 TCF. Il consumo di gas sta aumentando mentre la produzione sta diminuendo, spingendo i prezzi del gas ai livelli più alti dal 24 gennaio. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Le scorte comparative sono già relativamente basse, segnalando un potenziale inizio di un trend rialzista prolungato nei prossimi mesi. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB La scorsa settimana, ci si aspettava una diminuzione delle scorte di circa 100 Bcf, mentre la riduzione di questa settimana potrebbe raggiungere i 200 Bcf. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB L'attuale rimbalzo sembra più forte di quanto suggerirebbero le medie a lungo termine. Tuttavia, poiché la stagione di riscaldamento finirà tra poche settimane, i prezzi del gas potrebbero diminuire fino a raggiungere livelli più allettanti prima dell'inizio della stagione di ricarica delle scorte. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Nel mercato europeo, gli aumenti dei prezzi sono ancora più forti che negli Stati Uniti. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB L'attuale diminuzione delle scorte è in linea con la media quinquennale, ma negli ultimi anni c'è stata una significativa sovraccapacità, rendendo questa variazione sorprendente per il mercato. C'è una grande probabilità che la stagione di riscaldamento termini con i livelli di stoccaggio sotto i 2 TCF. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Previsioni a breve termine mostrano un brusco calo delle temperature nel Midwest, una regione chiave per il consumo di gas nel riscaldamento. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Cacao: I prezzi elevati del cacao, sostenuti dalle preoccupazioni per i raccolti, stanno creando incertezze anche sulla domanda. Il report finanziario di Hershey ha indicato che i prezzi elevati del cacao stanno costringendo i produttori a ridurre il contenuto di cacao nei prodotti e a sostituirlo con altri ingredienti. Mondelez International ha segnalato una diminuzione della domanda di cacao e dei prodotti derivati, in particolare in Nord America, dove le vendite di cioccolato sono in calo. Un report di gennaio sulla domanda del Q4 ha mostrato che la lavorazione del cacao in Europa è diminuita del 5,3% su base annua, scendendo a 332.000 tonnellate. In Asia, la lavorazione è calata dello 0,5% su base annua, arrivando a 210.000 tonnellate, il livello più basso in quattro anni. In Nord America, la domanda di cacao è scesa dell'1,2% su base annua, fermandosi a 103.000 tonnellate. Sebbene la domanda stia diminuendo, il calo è molto inferiore rispetto alla diminuzione della produzione. Tuttavia, la stagione attuale è significativamente migliore rispetto alla precedente. Al 9 febbraio, gli arrivi di cacao nei porti della Costa d'Avorio sono aumentati del 21% su base annua. Tuttavia, da ottobre a dicembre, il surplus rispetto alla stagione precedente ha superato il 30%. Secondo Maxar Technologies, i venti Harmattan che colpiscono l'Africa occidentale sono i più secchi degli ultimi sei anni, il che potrebbe peggiorare le prospettive per i raccolti di metà stagione, che iniziano ad aprile. Alla fine di gennaio, l'ICCO ha riferito che le scorte globali di cacao alla fine della stagione 2023/2024 erano diminuite del 36% su base annua, scendendo a 1 milione di tonnellate, rispetto a una stima precedente di 1,3 milioni di tonnellate. Le scorte nei porti monitorate da ICE sono recentemente aumentate leggermente dopo una diminuzione, indicando un possibile aumento delle consegne contrattuali piuttosto che delle forniture fisiche. Se questa tendenza continua, i prezzi dei futures sul cacao potrebbero aumentare nelle prossime settimane. Tuttavia, non ci sono segnali di un aumento della posizione speculativa. Si riporta che la CFTC ha approvato una richiesta di Hershey per acquistare una grande quantità di cacao sull'exchange ICE negli Stati Uniti. L'acquisto dovrebbe ammontare a 90.000 tonnellate, nove volte il limite usuale. I prezzi del cacao sono diminuiti in modo significativo negli ultimi giorni, aumentando l'incertezza del mercato. Negli ultimi cinque anni, queste sono le maggiori diminuzioni registrate in questo periodo. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Non c'è stato alcun movimento nelle posizioni speculative sui contratti futures del cacao finora. Tuttavia, sono visibili dei movimenti lungo l'intera curva dei futures. Nei contratti di marzo e maggio, è apparso un contango, con il contratto di marzo che scambia circa 150 dollari al di sotto del contratto di maggio. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB









