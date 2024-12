Conferenza stampa del presidente della Fed, Jerome Powell

Il presidente della Fed, Jerome Powell, inizia la conferenza dopo che la Fed ha ridotto i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli al 4,5%, in linea con le aspettative di Wall Street. Gli indici statunitensi scendono dopo l'inizio della conferenza stampa di Powell; il US100 perde quasi l'1%, l'US500 scende dello 0,6%; il dollaro statunitense si rafforza. Ecco la trascrizione dalla conferenza stampa di Powell. Dichiarazioni del presidente della Fed, Powell: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Possiamo essere più cauti mentre consideriamo ulteriori aggiustamenti. Ridurre troppo lentamente il vincolo della politica potrebbe indebolire eccessivamente l'economia e l'occupazione.

I rischi per il raggiungimento degli obiettivi sono sostanzialmente bilanciati. Il PCE totale probabilmente è aumentato del 2,5% nei 12 mesi terminati a novembre. Il mercato del lavoro non è una fonte di pressioni inflazionistiche.

La spesa dei consumatori è resiliente e gli investimenti in attrezzature sono aumentati.

L'attività economica è cresciuta a un ritmo solido. Il mercato del lavoro rimane solido.

Siamo focalizzati su due obiettivi. Quattro funzionari hanno previsto tagli di 25 punti base o meno per il 2025.

L'orientamento della politica è ora significativamente meno restrittivo. La politica monetaria è ben posizionata per affrontare i rischi. Possiamo rallentare l'approccio restrittivo della politica se l'inflazione non si muove in modo sostenibile verso il 2%.

Le proiezioni dei policy maker per il tasso di politica sono più alte per il prossimo anno, in linea con un'inflazione più alta. EUR/USD scende a 1,04 dopo le dichiarazioni hawkish di Powell. Domande e risposte: I rischi per il mercato del lavoro si sono attenuati.

Il mercato del lavoro continua a raffreddarsi, ma a un ritmo limitato e controllabile.

L'inflazione sta lentamente scendendo, ma sarà sopra l'obiettivo di inflazione nel breve termine.

La posizione hawkish di Powell sta anche causando una forte vendita sull'S&P 500, con l'US500 che testa l'area dei 6000 punti, dove si trova anche la linea di tendenza crescente.

La Fed è ora più vicina a un tasso neutro, ma il tasso attuale sembra ancora leggermente restrittivo.

I due tagli previsti per il prossimo anno sembrano una buona valutazione dell'approccio attuale del Comitato.

La politica monetaria attuale sembra essere appropriata e, secondo Powell, "non c'è motivo di pensare che una recessione sia più probabile del solito".

Se l'inflazione core scende al 2,5% il prossimo anno, come nelle proiezioni, sarebbe un progresso significativo.

È prematuro trarre conclusioni sugli impatti delle tariffe; non sappiamo quali paesi, di che dimensioni e per quanto tempo.

Il comitato sta discutendo su come le tariffe possano alimentare l'inflazione; abbiamo fatto un buon lavoro su questo.

L'inflazione più alta è probabilmente il fattore principale per le nuove proiezioni.

Vogliamo vedere progressi sull'inflazione mentre consideriamo ulteriori tagli, insieme a un solido mercato del lavoro.

L'inflazione di novembre è tornata in linea dopo letture più alte. Fonte: xStation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.