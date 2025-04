CoreWeave, sostenuto da Nvidia, fatica dopo l'IPO

Il fornitore di cloud AI sostenuto da Nvidia, CoreWeave, ha visto il suo titolo scendere di quasi l'8% a $36,90 lunedì, il suo secondo giorno di trading, segnalando un raffreddamento del sentiment degli investitori verso gli investimenti in infrastrutture AI. Il debutto della società al Nasdaq, che era stato seguito con attenzione come indicatore per le IPO tecnologiche, ha registrato risultati ben al di sotto delle aspettative iniziali. L'IPO delude nonostante il supporto di NVIDIA Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'offerta pubblica iniziale di CoreWeave ha raccolto $1,5 miliardi tramite la vendita di 37,5 milioni di azioni a $40 ciascuna, molto meno rispetto all'obiettivo iniziale di 49 milioni di azioni a $47-55, che avrebbe potuto generare fino a $2,7 miliardi. La valutazione della società è stata ridotta da $32 miliardi a $23 miliardi, riflettendo quelli che il CEO Michael Intrator ha definito "venti contrari più ampi nel mercato". È degno di nota che il partner chiave NVIDIA ha investito $250 milioni per supportare l'IPO, con metà dei fondi raccolti provenienti da soli tre acquirenti. L'analista Gil Luria di DA Davidson ha commentato che "il fatto che NVIDIA abbia dovuto salvare l'IPO all'ultimo minuto supporta la nostra opinione che CoreWeave sembri un veicolo a scopo speciale per NVDA—un accordo fuori bilancio per amplificare l'investimento di $350 milioni in un cliente da $10 miliardi." Crescita mischiata a sfide significative Nonostante abbia registrato una crescita straordinaria dei ricavi del 737%, raggiungendo i $1,9 miliardi nel 2023, CoreWeave ha riportato una significativa perdita netta di $863 milioni. Il modello di business della società, che prevede di prendere in prestito per acquistare GPU NVIDIA e affittarle a aziende di AI, affronta molteplici sfide: Forte dipendenza da Microsoft, che ha rappresentato il 62% dei ricavi lo scorso anno

$8 miliardi di debito per costruire data center, con costi di servizio stimati in $1 miliardo quest'anno

Dipendenza da modelli specifici di chip NVIDIA, che potrebbero essere interrotti da versioni più recenti

Moat competitivo limitato in un mercato delle infrastrutture AI sempre più affollato Il tiepido reception di CoreWeave potrebbe segnalare preoccupazioni più ampie degli investitori sugli investimenti in AI. Recenti voci secondo cui Microsoft avrebbe annullato contratti di locazione di data center hanno ulteriormente abbassato il sentiment, sebbene CoreWeave neghi annullamenti di contratti. NVIDIA (Intervallo D1) Il prezzo sta mantenendo il supporto al livello di ritracciamento di Fibonacci al 78,6%, una zona che in passato ha innescato inversioni. L'RSI si sta avvicinando a un livello che ha anche portato a inversioni più volte, mentre l'MACD, dopo un crossover ribassista, potrebbe segnalare un ulteriore ribasso.

Fonte: xStation

