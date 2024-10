Cosa aspettarsi dalla decisione del BoJ❓

Il taglio dei tassi più moderato degli Stati Uniti ha scosso l'umore dell'economia globale. Mentre i mercati monetari avevano giustamente scommesso su un taglio più deciso di 50 punti base, gli economisti intervistati da Bloomberg si sono trovati contro ogni aspettativa, optando in gran maggioranza per un taglio standard di 25 punti base. Con le tensioni parzialmente allentate negli Stati Uniti, tutti gli occhi sono ora rivolti alla Banca del Giappone, pronta a fare il suo annuncio di politica monetaria domani. Cosa aspettarsi dalla BoJ? Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile La Banca del Giappone è ampiamente attesa a lasciare invariato il suo tasso di politica monetaria, con un tasso obiettivo che rimane al suo attuale livello dello 0,25%. I mercati monetari sono attualmente fiduciosi che la BoJ rimarrà sulla strada tracciata con i suoi tassi attuali, lasciando quasi nessun margine di manovra per qualsiasi movimento nella politica monetaria. Mercati monetari vedono probabilità di taglio tassi al 1%, indicando virtualmente nessuna variazione di politica alla prossima riunione. Fonte: xStation5 Ueda non così aggressivo Un recente, inatteso aumento dei tassi di interesse in Giappone ha causato ampia ansia sui mercati finanziari, a causa del netto cambiamento di direzione della politica monetaria in Giappone e negli Stati Uniti. Mentre i dati sul lavoro di luglio hanno esercitato una pressione significativa sulla Fed per tagliare i tassi di interesse in modo più aggressivo, Ueda della BoJ ha sottolineato la disponibilità della banca centrale ad aumentare i tassi di interesse, se l'inflazione continua a salire. Tuttavia, nonostante l'IPC di luglio sia stato leggermente superiore alle aspettative (2,74%, previsto: 2,7%, precedente: 2,85%), esiste un forte consenso sul fatto che la BoJ rinvierà eventuali aggiustamenti più avanti nell'anno, poiché vuole prima vedere gli effetti del recente aumento di 0,15 punti base. I tassi di interesse in Giappone sono al loro massimo da 16 anni. La politica monetaria della BoJ ha già fatto diminuire l'inflazione dai suoi recenti picchi, mentre le prossime letture dell'IPC rimangono cruciali per ulteriori aggiustamenti politici. Fonte: XTB Research / Bloomberg Finance L.P. Attualmente, il mercato sta valutando la possibilità che la BoJ aumenti i tassi di interesse di 22 punti base nei prossimi 12 mesi. Ciò significa che i tassi di interesse effettivi rimarranno nella regione dello 0,25% nel breve termine. Questo potrebbe portare a una rinnovata pressione al ribasso sullo yen a lungo termine rispetto alle banche (e le valute che rappresentano) che mantengono politiche "più aggressive". Fonte: Bloomberg Finance L.P. L’USDJPY guadagna nonostante il taglio di 50 punti base della Fed Le aspettative moderate verso la politica della BoJ hanno aiutato il dollaro a guadagnare terreno rispetto allo yen, mentre si è apprezzato rispetto a tutte le altre principali valute. Potremmo aspettarci una possibile reversione intorno al livello 143-143.100 una volta che la decisione della banca centrale giapponese si assorba e i dati sull’IPC impostano l’atmosfera per il mese prossimo. "Da un punto di vista tecnico, tuttavia, la coppia USDJPY continua a mantenersi in un trend ribassista dinamico, come evidenziato dalle medie mobili orientate al ribasso. Fonte:xStation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.