Cosa succederà ai tassi di interesse nel Regno Unito? 📈

L’inflazione nel Regno Unito ha accelerato per la prima volta in cinque mesi, raggiungendo il 3,4% su base annua a dicembre, rispetto al 3,2% di novembre, leggermente al di sopra delle previsioni degli economisti (3,3%). L’aumento dei prezzi è stato trainato principalmente dall’incremento delle accise sul tabacco e dall’aumento delle tariffe aeree. L’inflazione dei servizi, un indicatore chiave per la Banca d’Inghilterra, è salita al 4,5% dal 4,4%, risultando però più debole delle attese.
La Banca d’Inghilterra prevede che l’inflazione si avvicinerà all’obiettivo del 2% in primavera, sostenuta da misure governative, tra cui il congelamento delle tariffe ferroviarie e la riduzione delle bollette energetiche. Nonostante ciò, la banca centrale si sta avvicinando alla fine del ciclo di tagli dei tassi di interesse, monitorando il mercato del lavoro per individuare segnali di rallentamento.
La sterlina ha perso leggermente valore dopo la pubblicazione dei dati, ma al momento oscilla intorno a 1,3440 dollari, mentre le aspettative su futuri tagli dei tassi rimangono sostanzialmente invariate.
A dicembre, i prezzi del tabacco sono aumentati del 3% su base mensile a causa del rinvio degli aumenti fiscali, mentre le tariffe aeree sono balzate del 28,6% m/m, portando l’inflazione dei trasporti al livello più alto dal 2022. I prezzi alimentari sono cresciuti del 4,5% su base annua, soprattutto per pane e cereali, mentre si sono registrati cali in categorie come ricreazione, giochi e attrezzature sportive.
Allo stesso tempo, i dati indicano un allentamento delle pressioni sui costi nell’industria: i prezzi alla produzione sono rimasti invariati, mentre i prezzi delle materie prime e dei carburanti sono diminuiti. Gli economisti di Bloomberg stimano che l’aumento dell’inflazione di dicembre non modificherà l’orientamento di politica monetaria della Banca d’Inghilterra, poiché il trend disinflazionistico complessivo resta intatto.
Il mercato del lavoro mostra segnali di indebolimento, con la crescita salariale più bassa dal 2020 e un tasso di disoccupazione al 5,1%, sebbene il numero di posti vacanti sia aumentato leggermente. A novembre, il PIL ha sorpreso con un risultato positivo del +0,3% su base mensile, suggerendo una certa resilienza dell’economia.
Grafico che mostra i contributi all'inflazione CPI nel Regno Unito. Fonte: ONS, Bloomberg Financial Lp
TIl mercato dei futures indica attualmente che la Banca d'Inghilterra deciderà un taglio dei tassi di interesse nel 2026 (pienamente scontato) con una probabilità dell'83% di una seconda mossa del genere alla fine dell'anno. Fonte: Bloomberg Financial Lp
Live Mercati in Sintesi
Panoramica del mercato: gli indici PMI plasmano i mercati europei🚨
L'argento è aumentato del 40% a gennaio, avvicinandosi ai 100 dollari l'oncia📈
Oro: rischio di correzione in aumento? 🚨 Goldman alza l'obiettivo del 2026
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.