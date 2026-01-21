Cosa succederà ai tassi di interesse nel Regno Unito? 📈

L’inflazione nel Regno Unito ha accelerato per la prima volta in cinque mesi, raggiungendo il 3,4% su base annua a dicembre, rispetto al 3,2% di novembre, leggermente al di sopra delle previsioni degli economisti (3,3%). L’aumento dei prezzi è stato trainato principalmente dall’incremento delle accise sul tabacco e dall’aumento delle tariffe aeree. L’inflazione dei servizi, un indicatore chiave per la Banca d’Inghilterra, è salita al 4,5% dal 4,4%, risultando però più debole delle attese.

La Banca d’Inghilterra prevede che l’inflazione si avvicinerà all’obiettivo del 2% in primavera, sostenuta da misure governative, tra cui il congelamento delle tariffe ferroviarie e la riduzione delle bollette energetiche. Nonostante ciò, la banca centrale si sta avvicinando alla fine del ciclo di tagli dei tassi di interesse, monitorando il mercato del lavoro per individuare segnali di rallentamento.

La sterlina ha perso leggermente valore dopo la pubblicazione dei dati, ma al momento oscilla intorno a 1,3440 dollari, mentre le aspettative su futuri tagli dei tassi rimangono sostanzialmente invariate.

A dicembre, i prezzi del tabacco sono aumentati del 3% su base mensile a causa del rinvio degli aumenti fiscali, mentre le tariffe aeree sono balzate del 28,6% m/m, portando l’inflazione dei trasporti al livello più alto dal 2022. I prezzi alimentari sono cresciuti del 4,5% su base annua, soprattutto per pane e cereali, mentre si sono registrati cali in categorie come ricreazione, giochi e attrezzature sportive.

Allo stesso tempo, i dati indicano un allentamento delle pressioni sui costi nell’industria: i prezzi alla produzione sono rimasti invariati, mentre i prezzi delle materie prime e dei carburanti sono diminuiti. Gli economisti di Bloomberg stimano che l’aumento dell’inflazione di dicembre non modificherà l’orientamento di politica monetaria della Banca d’Inghilterra, poiché il trend disinflazionistico complessivo resta intatto.

Il mercato del lavoro mostra segnali di indebolimento, con la crescita salariale più bassa dal 2020 e un tasso di disoccupazione al 5,1%, sebbene il numero di posti vacanti sia aumentato leggermente. A novembre, il PIL ha sorpreso con un risultato positivo del +0,3% su base mensile, suggerendo una certa resilienza dell’economia.

Grafico che mostra i contributi all'inflazione CPI nel Regno Unito. Fonte: ONS, Bloomberg Financial Lp

TIl mercato dei futures indica attualmente che la Banca d'Inghilterra deciderà un taglio dei tassi di interesse nel 2026 (pienamente scontato) con una probabilità dell'83% di una seconda mossa del genere alla fine dell'anno. Fonte: Bloomberg Financial Lp