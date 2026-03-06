Il petrolio aumenta del 6% 📈Si ripeterà lo scenario del 2022?

I future sul petrolio Brent (OIL) nei mercati globali sono saliti di oltre il 6% oggi, avvicinandosi a quasi 90 dollari al barile. Il petrolio si trova ora a circa il 12% dal livello “psicologico” dei 100 dollari.

Questo sembra un buon momento per confrontare la reazione del mercato all’aumento dei prezzi del petrolio con il picco registrato nel febbraio 2022, quando la Russia lanciò la sua “operazione militare speciale” in Ucraina. All’epoca, l’entità dell’aumento fu significativamente maggiore: i prezzi passarono da circa 94 a 132 dollari al barile, pari a un incremento di circa il 40%, nettamente superiore al movimento osservato oggi.

Attualmente, i prezzi del petrolio sono in rialzo di circa il 20% dall’inizio del conflitto e, se lo scenario del 2022 dovesse ripetersi, il prezzo potrebbe salire fino a 110 dollari al barile. Tuttavia, il Medio Oriente è molto più importante per il mercato petrolifero globale rispetto all’Ucraina o persino alla Russia. Osservando il grafico, possiamo vedere che nonostante la “paralisi energetica” di quel periodo, gli aumenti speculativi dei prezzi si erano già fermati a marzo, e i prezzi non sono poi riusciti a tornare ai massimi precedenti.

Attualmente, una possibile interruzione nello Stretto di Hormuz, combinata con attacchi alle infrastrutture petrolifere negli Emirati Arabi Uniti o in Qatar che potrebbero durare settimane, sembra avere un potenziale molto maggiore per alimentare ulteriori rialzi speculativi dei prezzi del petrolio. Molto dipenderà dalla durata del conflitto e dal fatto che l’Iran mantenga la capacità di condurre attacchi contro i Paesi vicini.

Un ruolo chiave potrebbe essere svolto dalla Cina, che dipende dalle importazioni di petrolio iraniano e potrebbe diventare una vittima economica del conflitto in Medio Oriente. La domanda è se Pechino riuscirà a persuadere l’Iran a non colpire le infrastrutture energetiche della regione e a garantire la continuità del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, il Mar Rosso e Bab el-Mandeb.

OIL (D1)

Fonte: xStation5