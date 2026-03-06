Market Wrap: il capitale fugge dall'Europa 🇪🇺 📉

Mercati Azioni europee La sessione europea è caratterizzata da forti ribassi. I maggiori deflussi si registrano nei mercati emergenti (W20 della Warsaw Stock Exchange in Polonia: -1,6%), anche se l’intero mercato europeo è poco distante (EU50: -1,3%). Le vendite sono diffuse in tutti i settori, colpendo: Crescita – ASML -3,4%

Ciclici / finanziari – HSBC -0,7%

Difensivi / farmaceutici – Roche -2,8%, GSK -1,3% L’unica “isola verde” della giornata è il settore energetico: Shell +1,4%

BP +2,0% Notizie societarie Un farmaco sperimentale contro l’obesità sviluppato da Roche e Zealand Pharma ha deluso gli investitori, mostrando una perdita di peso di solo il 10,7% dopo 42 settimane. Di conseguenza, le azioni di Zealand sono crollate di un record del 32%, mentre Roche è scesa del 3,3%. Nonostante gli effetti collaterali minimi, gli analisti dubitano che il composto possa diventare una terapia di prima scelta in un mercato altamente competitivo. Valute L’indice del dollaro USA continua a salire (+0,3%) e si trova ora ai massimi da dicembre 2025. L’euro è la valuta più colpita (EUR/USD -0,4% a 1,156), mentre anche altri beni rifugio stanno arretrando: Franco svizzero (USD/CHF +0,15% )

Yen giapponese (USD/JPY +0,3%) Materie prime L’oro estende la correzione di ieri con un ulteriore -0,2% a 5.070 $, penalizzato dal rafforzamento del dollaro. Il petrolio invece continua a salire: Brent +5,7% fino a quasi 89 $/barile

WTI +8,7% fino a circa 86 $/barile Economia e politica PIL dell’Eurozona L’ultima lettura del PIL dell’Eurozona è stata rivista al ribasso dall’1,3% all’1,2% su base annua. Nel quarto trimestre del 2025, la crescita del PIL nell’Eurozona e nell’UE è stata sostenuta da: consumi delle famiglie

spesa pubblica

investimenti fissi Tuttavia, la crescita complessiva è stata frenata da un calo delle esportazioni e da un contributo negativo delle scorte. Commenti della Fed Christopher Waller della Federal Reserve ha affermato che la guerra in Iran non dovrebbe provocare un aumento permanente dell’inflazione. Il tono non è stato però completamente accomodante: Waller ha avvertito che uno shock energetico che duri settimane o mesi rappresenterebbe un problema per la Fed, ricordando che gli shock energetici del passato hanno spesso innalzato permanentemente il livello dei prezzi. Conflitto USA–Iran In recenti interviste, il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli americani dovrebbero prepararsi al rischio di attacchi iraniani, sottolineando che durante una guerra “le persone muoiono”. Ha inoltre affermato che l’obiettivo dell’operazione militare è un completo cambio di regime in Iran e l’insediamento, con il supporto degli Stati Uniti, di un nuovo leader “ragionevole”, per il quale avrebbe già in mente alcuni candidati. Risposta dell’UE Ursula von der Leyen e António Costa incontreranno lunedì i leader dei Paesi del Golfo per discutere del conflitto in Medio Oriente. L’UE è preoccupata per: l’escalation della guerra

possibili crisi energetiche

nuove pressioni migratorie A causa di questi rischi, alcuni incontri europei previsti a Cipro sono stati cancellati, mentre gli aiuti alla regione sono stati aumentati. Sicurezza energetica Secondo il ministro tedesco dell’Economia, i mercati delle materie prime energetiche restano liquidi e non vi sono problemi per la sicurezza delle forniture di gas. Tuttavia, la chiusura della produzione di LNG in Qatar è stata uno dei principali fattori dietro il recente indebolimento dell’euro, dato che l’economia europea è particolarmente sensibile ai prezzi delle materie prime energetiche. L'UE50 è al minimo da dicembre 2025, mentre l'EURUSD peggiora le perdite sotto quota 1.1600. Fonte: xStation5

