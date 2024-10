Cotone sale oltre $70 con preoccupazioni per l'uragano Francine e il rapporto USDA WASDE📈

I future sul cotone, scambiati sull'ICE exchange (COTTON), hanno superato i $70 e sono in aumento del 5% dai minimi pluriennali. I guadagni sono stati stimolati da stime di produzione più basse nel rapporto USDA WASDE di ieri e dalle preoccupazioni per le colture del Mississippi Delta, che potrebbero interrompere l'offerta sul mercato statunitense. Gli analisti agricoli prevedono che i rendimenti del cotone per acro quest'anno saranno i più bassi dal 2015. Il bilancio del cotone statunitense per la stagione 2024/25 mostra un calo della produzione, delle esportazioni e delle scorte finali rispetto al mese scorso, con una domanda interna prevista stabile.

Raccolti più piccoli negli Stati Uniti, India e Pakistan hanno più che compensato raccolti più grandi in Cina. Nel rapporto, la produzione globale è stata ridotta di circa 1,2 milioni di balle, con un calo di circa 460.000 balle, principalmente dovuto a un calo di 200.000 balle in Vietnam e di 100.000 balle in Bangladesh e Turchia. Le scorte finali globali sono diminuite di 1,1 milioni di balle da agosto a circa 76,5 milioni oggi. Il Dipartimento dell'Agricoltura ha indicato che la siccità in Arizona, Oklahoma e Texas sta mettendo a dura prova le colture. Gli aggiustamenti alle colture in queste regioni degli Stati Uniti stanno compensando (ancora) raccolti abbastanza buoni in Louisiana, California e Nuovo Messico.

Francine sosterrà lo slancio dei prezzi del cotone?

Il mercato potrebbe iniziare a preoccuparsi che i rendimenti già afflitti dalla siccità potrebbero diminuire ulteriormente, a seconda dei danni dell'uragano Francine. Questo uragano minaccia le colture nel Delta del Mississippi, una regione che finora ha ancora avuto un buon raccolto. Nonostante una domanda ancora più debole da parte dei principali produttori tessili Cina, Vietnam, Turchia e Bangladesh, tra gli altri, il cotone è ancora scambiato vicino ai minimi pluriennali, e i fattori stagionali sono ancora una frazione dello sfondo fondamentale più ampio.

Un rapporto del USDA indica che gli agricoltori statunitensi raccoglieranno quest'anno circa 807 libbre di cotone per acro (in calo del 10% rispetto all'anno precedente). Sebbene i rendimenti delle colture siano diminuiti, i rendimenti finali saranno comunque più alti rispetto al 2024 grazie a 1 milione di acri in più piantati e a meno acri cancellati dagli agricoltori. Tuttavia, sono stati ridotti di 33 libbre rispetto alla stima di agosto.

Inoltre, il recente rimbalzo dei prezzi del petrolio dopo forti cali ha sostenuto il cotone, e ulteriori aumenti potrebbero potenzialmente aumentare i costi della catena di fornitura del poliestere. Attualmente, le principali regioni di raccolta continuano a sperimentare condizioni meteorologiche sfavorevoli per la coltura. I future sul cotone sono in aumento per la terza sessione consecutiva, e il calo del dollaro ha sostenuto le materie prime agricole. Attualmente, gli aumenti sono ancora in qualche modo limitati, poiché WASDE ha anche leggermente abbassato le stime di consumo.

L'ultimo rapporto Commitment of Traders (CoT) ha indicato che i produttori stanno iniziando a esitare a coprire la fornitura. Un gruppo di Managed Money (fondi e grandi speculatori) ha ritirato più di 4.400 contratti in posizioni corte, e sebbene queste superano ancora di gran lunga le posizioni lunghe, esiste il potenziale per coprire le posizioni, come avviene nel grano.

Grafici COTTON (H1, D1) I contratti future sul cotone hanno rotto al di sopra della linea di tendenza ribassista a breve termine e stanno testando l'area sopra $70.

Source: xStation5

Cotton is approaching the 50-session exponential moving average on the daily interval (EMA50, orange line), at $71.

Source: xStation5