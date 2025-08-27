Crisi Francia e Europa al Ribasso





IL "SUPERDEBITO" IN FRANCIA?



Si parla di super-debito in Francia, in realtá cosí non é se paragoniamo la Francia a altri Stati. Il rapport debito/Pil della Francia si aggira attorno al 113%, di poco sotto al 135% dell'Italia, poco sopra il 110,8 del Canada, inferiore sicuramente a quel 124% che invece fa capo agli Usa. Se non preoccupa il debito Usa, non vediamo il motivo per cui preoccuparsi di una singola economia il cui effetto sistemico sull'intero continente europeo sarebbe semplicemente devastante. In sostanza, mal comune mezzo gaudio in Europa, lo abbiamo visto nel 2011 con la Grecia e al momento un debito sistemico in aumento per tutte le economie piú importanti dell'Europa non dovrebbe di fatto preoccupare, soprattutto in presenza di un debito mostruoso come quello degli Usa, quest'ultimo ovviamente quotato in dollari americani. Attenzione quindi a quando si parla di spread, super-debito, crisi dei governi, osserviamo sempre i numeri e paragoniamoli a ció che il mercato offre.



RIBASSO EUROPEO



Ribasso sui principali listini europei, usata la Francia come scusante per scaricare delle buone performance soprattutto per l'EurUsd che ha visto un forte apprezzamento da inizio anno e che fa la differenza tra portafogli di gestori europei e americani. Oggi il ribasso ha riguardato anche il mercato obbligazionario che di fatto ha visto un aumento dei rendimenti sulle scadenze decennali. Attenzione a questo mercato in quanto siamo in palese attesa di un taglio dei tassi da parte della Fed, il che potrebbe essere assolutamente determinante per il destino del mercato obbligazionario. Al momento lo spread tra il 2 e il 10 anni Usa si trova infatti poco oltre i 60 punti base.

Rendimento del titolo francese OAT a 10 anni sui massimi di quest'anno - Fonte: TradingView.com



CONCLUSIONI



Mercati Europa al ribasso dopo le tensioni che arrivano dalla Francia con la proposta di un voto di fiducia per l'8 settembre voluto da Bayrou. Instabilitá politica e finanziaria, un mix letale per i mercati che al momento scaricano l'Europa ma senza grandi scossoni in termini di volatilitá, il ribasso sembra sistemico ma poco impattante. Scendono le obbligazioni, i listini azionari e ovviamente l'euro che si riporta addirittura sotto 1,16.

