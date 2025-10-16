DE40: L'Europa si muove lateralmente, Nestlé guadagna

Punti chiave Giornata inizia in calo, ma l’ottimismo ritorna sul mercato durante il giorno

Nestlé guadagna grazie alla promessa di licenziare 16.000 lavoratori

Ampia serie di report dalla Svezia

Discorsi del FOMC e della BCE probabili principali movimenti dei prezzi nella seconda parte della giornata

La sessione europea è iniziata sotto il segno delle tensioni commerciali e finanziarie legate ai rapporti con Russia e Cina, ma anche con buoni risultati aziendali. Nonostante iniziali lievi cali nei principali indici, gli investitori hanno gradualmente recuperato ottimismo. Verso mezzogiorno, la maggior parte dei mercati europei è riuscita a recuperare le perdite della mattina e a chiudere leggermente in positivo.

Degni di nota sono i solidi risultati trimestrali pubblicati da TSMC, Nestlé e Sartorius, che hanno rafforzato il sentiment di mercato. Al termine della sessione, tre grandi aziende scandinave — Industrivärden, Investor e Nordea Bank — presenteranno i loro rapporti trimestrali, i cui risultati potrebbero avere un impatto significativo sul sentiment nella regione. Gli investitori interessati al mercato locale dovrebbero seguire da vicino queste pubblicazioni. Fonte: Bloomberg Finance Lp Il maggiore contributo alla crescita odierna proviene chiaramente dall’industria, mentre il settore sanitario trascina gli indici verso il basso. Dati macroeconomici: Inoltre, gli ultimi dati sulle bilance commerciali dei paesi dell’Unione Europea hanno confermato i continui surplus export.

Nella seconda metà della giornata, gli investitori seguiranno attentamente i discorsi dei membri del FOMC e della BCE.

Il mercato attenderà anche il rapporto EIA sulle scorte di petrolio, che potrebbe influenzare la direzione futura dei prezzi delle materie prime e il sentiment di mercato. Sono previsti cali moderati delle scorte. DE40 (D1) Fonte: xStation5 Il prezzo delle azioni rimane attorno a una chiara resistenza vicino a 24.380 punti, ma i compratori mostrano debolezza significativa poiché il prezzo scivola visibilmente sotto la zona e fatica a mantenersi sopra. Attualmente, il prezzo si trova intorno al livello FIBO 38,2 e, al di sotto di esso, può contare sul supporto della EMA50 e del FIBO 50, livello verso cui il prezzo si sta attualmente dirigendo. Per i compratori, è essenziale superare il livello FIBO 23,6 per riconquistare iniziativa sul grafico. Notizie aziendali: Nestlé (NESN.CH) — Il conglomerato svizzero ha pubblicato oggi i risultati dei primi 3 trimestri. I risultati finanziari sono stati discreti, vicini alle aspettative, con una lieve crescita nella maggior parte delle aree di attività. Tuttavia, ciò che ha spinto le azioni a salire di quasi l’8% è stato il piano di licenziare 16.000 dipendenti nei prossimi 2 anni, principalmente nell’area amministrativa.

Sartorius (SRT.DE) — L’azienda energetica ha pubblicato previsioni di vendita ottimistiche, prevedendo un aumento del 7% delle vendite il prossimo anno. Il prezzo delle azioni sale fino al 3%.

Kering (KER.FR) — Il retailer britannico ha ricevuto una raccomandazione negativa da una banca d’investimento; il titolo, dopo i guadagni di ieri, perde quasi il 3%.

flatexDEGIRO (FTK.DE) — Il fornitore tedesco di servizi d’investimento ha registrato una crescita del fatturato a 550 milioni di euro, superando le aspettative degli analisti, con un incremento di oltre il 5%.

Kinnevik (KINVB.SE) — La società di investimento svedese ha migliorato i risultati dopo le recenti perdite, registrando un utile netto di 741 milioni di corone svedesi rispetto a una perdita di 1,9 miliardi un anno fa. Le azioni crescono di oltre il 6%.

Repsol (REP1.ES) — La società energetica spagnola ha ricevuto una raccomandazione negativa da Morgan Stanley, che indica Shell e Total come migliori integratori energetici in Europa. Il prezzo delle azioni scende di oltre l’1%.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.