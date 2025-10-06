Crisi Francia: Rendimenti Titoli di Stato superano quelli Italiani

Punti chiave - Dimissioni Lecornu, Governo piú breve di sempre in Francia



- Cac40 perde il -1,3%, calo piú forte in Europa



- Titoli di Stato Francia a 10 anni rendono piú dei Btp italiani

"Non ci sono le condizioni per governare", sia apre cosí la crisi di Governo in Francia, si dimette Lecornu facendo sí che questo governo sia stato il piú breve della storia. Questa crisi comporta ora solamente due opzioni al vaglio di Macron:



1) Un nuovo risvolto a Sinistra con la probabilitá ampia di non ricevere la fiducia e la formazione di un nuovo governo

2) Nuove elezioni anticipate



Una situazione che sembra non avere una fine, la crisi di governo é palese, non si é ancora trovata una soluzione drastica al problema e nel frattempo i mercati puniscono la Francia soprattutto sul mercato dei titoli di Stato.



CAC40, INDICE PEGGIORE IN EUROPA



Il Cac40 di Parigi da inizio hanno sta conseguendo una performance del +8%, ben lontano da tutti gli altri indici internazionali ed europei che registrano performance a doppia cirra, una condizione di debolezza strutturale rispetto agli altri indici di riferimento, figlia di una crisi che perdura da molto tempo. Per oggi la situazione vede infatti un indice in perdita del -1,3% quando gli altri indici europei conseguono performance deboli ma nettamente migliori rispetto all'indice francese. Continua quindi la debolezza strutturale del settore finanziario francese, la situazione non migliora e di conseguenza la risoluzione del problema é rimandata a data da destinarsi con conseguente incertezza per il listino francese.



TITOLI DI STATO: FRANCIA SUPERA ITALIA



Il famoso spread, questa volta tra Oat e Btp torna in positivo dopo una breve parentesi a fine settembre, é la prima volta che vediamo i titoli francesi rendere piú di quelli italiani dal 2004. Stiamo ovviamente parlando del benchmark a 10 anni, riferimento assoluto per il sistema bancario e finanziario internazionale, un forte messaggio su come la crisi francese sia forte e impattante. Sicuramente questo evento potrebbe essere importante per il pricing di tutti i titoli europei, magari con un consolidamento dello spread in positivo per poi vedere un ribasso dei rendimenti in futuro dovuto al calo dei tassi di interesse promosso dalla Bce negli ultimi mesi.

