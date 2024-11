Crolla il Dollaro

Scenario Risk-off Il vero protagonista della giornata é stato sicuramente il cambio UsdJpy che ha visto un vero e proprio crollo durato praticamente tutto il giorno, senza soluzioni di continuitá. Nel frattempo rimbalzano anche EurUsd e GbpUsd che di fatto ritornano verso nuovi massimi intraday e il mercato azionario che scende il giorno prima della festivitá del ringraziamento. Domani mercati saranno chiusi mentre riapriranno nella giornata di venerdí con una chiusura anticipata alle 19:00 ora italiana. I dati di oggi non hanno scosso i mercati che hanno comunque ritracciato in modo omogeneo, un ritracciamento assolutamente fisiologico dopo le performance incredibili dei giorni scorsi.



DOLLARO IN CROLLO



Si parlava di strutturazione di un movimento ribassista del dollaro che potrebbe essere confermato nel corso delle prossime settimane, un movimento che potremmo dire che si é manifestato oggi con la caduta libera di UsdJpy che di fatto ha totalizzato un movimento di quasi 4 figure al ribasso in ben 2 giorni di negoziazione. Si vocifera di un possibile aumento dei tassi di interesse, in realtá sarebbe piú opportuno attendere ulteriori misure da parte della Boj che potrebbe di fatto intervenire prima sul mercato obbligazionario e successivamente direttamente sul mercato di valutario, l'aumento dei tassi rappresenta l'ultima spiaggia. EurUsd e GbpUsd recuperano bene e proseguono il movimento visto nella giornata di ieri con il recupero dai minimi e il proseguimento in mattinata del trend rialzista ben strutturato nella giornata di ieri. Al momento dollaro venduto, si attendono conferme nei prossimi giorni.



SCENARIO RISK OFF



Obbligazioni ben comprate, mercato azionario venduto e dollaro venduto, scenario totalmente ribassista anche se le oscillazioni maggiori sono state viste sul Forex e non sull'azionario. Scendono i rendimenti di tutte le principali obbligazioni globali, il tutto mentre i mercati europei continuano il loro trend ribassista molto lento e continuo. Scende anche il Nikkei che continua la sua dinamica ribassista. Al momento si attendono conferme dalle prossime giornate, specialmente quelle di inizio prossima settimana.

