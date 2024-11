Crolla il Nikkei. Oggi FED e BOE

Giornata di Taglio dei Tassi per USA e UK Il giorno dopo il risultato delle elezioni Usa, che vedono vittorioso Donald Trump con un certo distacco, iniziano gli interrogativi circa il futuro dei mercati, dell'economia e delle politiche monetarie. Il cambio di governo potrebbe essere visto come un segnale di malcontento da parte della popolazione che ha di fatto votato a favore di Trump, soprattutto la parte est che ha visto un cambiamento radicale nel voto rispetto al 2020 come si puó vedere nell'immagine. Gli americani sono probabilmente scontenti della precedente amministrazione, soprattutto della gestione di un'economia che, stando a quanto detto in questi ultimi due anni da economisti e esponenti della Fed, sarebbe forte e resiliente. I dubbi circa la tenuta del tasso di disoccupazione iniziano a diventare molto forti dopo l'esito di questa elezione, vedremo se i prossimi dati in uscita ci diranno effettivamente lo stato di salute dell'economia americana. Oggi le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione.

In rosso il cambiamento del voto a favore di Trump rispetto al 2020 - Fonte: Bloomberg



CROLLA IL NIKKEI. EUROPA NEGATIVA E USA POSITIVI



Ieri abbiamo assistito a movimenti di mercato regolati principalmente dalla volatilitá e dall'euforia. In Europa si scende rovinosamente con performance negative per i principali indici europei, tra cui Dax, Ftse Mib, Cac, Ibex e Eurostoxx che vanno a confermare le brutte tendenze viste nel corso delle scorse settimane. I mercati americani risultano particolarmente euforici, soprattutto il Russell 2000 che va a fare nuovi massimi annuali e si avvicina ai massimi del 2021, cosí come Nasdaq che rompe i massimi di luglio. S&P500 e Dow Jones conseguono i loro massimi storici, in netta controtendenza rispetto all'Europa. Stanotte e stato il turno del Nikkei che ieri ha spolverato una gran performance, al momento annullata dal movimento di questa notte che ha portato le quotazioni a conseguire una performance negativa di circa il -2%. La situazione attuale é da definirsi in fase di aggiustamento, non abbiamo trend chiari se non nel brevissimo e le decisioni della banche centrali di oggi potrebbero essere decisive.



BANK OF ENGLAND AL TAGLIO DEI TASSI



Oggi pomeriggio toccherá alla Bank of England toccare i tassi che si trovano al momento al 5%. Gli Uk presentano una dinamica macroeconomica tra le piú esasperate delle economie sviluppate in quanto lo spread tra tassi di interesse e inflazione é il piú alto presente sui mercati, ossia del 3,3% (tassi al 5% - inflazione a 1,7%). Questo gap, da colmare il prima possibile, si colma solamente con un taglio dei tassi che oggi potrebbe essere aggressivo anche se le aspettative sono per un taglio dello 0,25%, un taglio conservativo. Al momento la sterlina tiene le quotazioni sul Forex al di sopra di 1,28 mentre il Gilt a 10 anni quota livelli di rendimento molto elevati, al 4,66% circa. Un taglio dei tassi potrebbe portare di nuovo i titoli di Stato ad essere ricomprati e di conseguenza rivedere un rientro dei rendimenti che al momento risultano veramente eccessivi, non solo in Uk.



FED E TAGLIO TASSI



Trump sale in cattedra ma le aspettative di taglio dei tassi non cambiano, neanche di fronte al rally visto ieri sull'azionario. Gli operatori di mercato vedono un taglio dello 0,25% per oggi e un altro taglio dello 0,25% per dicembre, il tutto perfettamente in linea con quanto dovrebbe essere fatto ma in piena contraddizione con un'economia "strong and resilient" (forte e resiliente) coime é stata spesso definita da Powell negli ultimi mesi. Attenzione ovviamente al titolo di Stato a 2 anni Usa che ha una fortissima correlazione con i tassi di interesse, pertanto un taglio potrebbe portare anche in questo caso ad acquisti sul mercato del fixed income, questo non solo sui tassi a breve ma anche sulle scadenze lunghe che risultano al momento avere dei rendimenti alquanto eccessivi con il decennale Usa che si trova oltre il 4,4% di rendimento. Tassi per oggi previsti al ribasso a 4,5-4,75% con una probabilitá vicina al 98%

Stime degli operatori professionali del CME sui tassi Fed di oggi - Fonte: FedWatchTool - CME



ATTENZIONE ALLE RICHIESTE DI SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE



