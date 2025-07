US OPEN: gli indici raggiungono nuovi massimi; i titoli finanziari superano lo stress test della Fed (30.06.2025)

Gli indici superano i recenti massimi storici

Le principali istituzioni finanziarie superano gli stress test della Fed

Il successo del vaccino antinfluenzale di Moderna rafforza le speranze per il vaccino combinato Wall Street inizia la settimana con una forte dose di ottimismo, con i principali indici che proseguono al rialzo oltre i recenti massimi storici. Il sentiment degli investitori rimane positivo, sostenuto dalle speranze di una rapida de-escalation delle tensioni in Medio Oriente e dai progressi comunicati sugli accordi commerciali con i principali partner degli Stati Uniti. L’S&P 500 e il Nasdaq registrano un aumento dello 0,25%, mentre il Dow Jones e il Russell 2000 guadagnano ciascuno lo 0,3%. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile La nuova settimana si apre con una nota positiva soprattutto per le istituzioni finanziarie. Le banche statunitensi sono salite in Borsa dopo aver superato gli stress test della Federal Reserve, aprendo la strada a un aumento dei buyback e dei dividendi. Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley e Citigroup hanno registrato rialzi nelle prime ore di contrattazione. Gli analisti considerano i risultati molto positivi, prevedendo una riduzione dei buffer di capitale e un incremento dei rendimenti per gli azionisti, con Goldman Sachs e Wells Fargo visti come i principali beneficiari. Volatilità all'interno dei settori dell'S&P 500.

Fonte: Bloomberg Finance LP US500 (H1)

Fonte: xStation5

I futures sull'S&P 500 hanno esteso i guadagni oltre il massimo storico registrato venerdì, sostenuti da sviluppi positivi nelle trattative commerciali e da aspettative accomodanti sulla politica monetaria statunitense. I venditori hanno tentato di interrompere il rally, ma sono stati contenuti in prossimità della media mobile esponenziale a 24 ore (EMA, linea viola chiaro). L'RSI rimane comodamente al di sotto della zona di ipercomprato, suggerendo un potenziale spazio per ulteriori rialzi—salvo shock macroeconomici o geopolitici imprevisti. Tuttavia, eventuali delusioni riguardo agli esiti dei colloqui commerciali dopo luglio o negoziati prolungati potrebbero smorzare il sentiment e innescare una possibile correzione.

Boeing (BA.US): L'autorità antitrust del Regno Unito (CMA) ha avviato una revisione dell'acquisizione da 4,7 miliardi di dollari di Spirit AeroSystems da parte di Boeing, parte di un accordo complessivo da 8,3 miliardi di dollari includendo il debito. Una decisione su un'eventuale indagine approfondita è attesa entro il 28 agosto. L'accordo riunirebbe Boeing con la sua ex controllata, un importante fornitore per i jet 737 e 787. Il titolo Boeing è in calo dell'1,5%.

L'autorità antitrust del Regno Unito (CMA) ha avviato una revisione dell'acquisizione da 4,7 miliardi di dollari di Spirit AeroSystems da parte di Boeing, parte di un accordo complessivo da 8,3 miliardi di dollari includendo il debito. Una decisione su un’eventuale indagine approfondita è attesa entro il 28 agosto. L'accordo riunirebbe Boeing con la sua ex controllata, un importante fornitore per i jet 737 e 787. Il titolo Boeing è in calo dell’1,5%. GMS (GMS.US): Le azioni sono balzate di quasi il 12% dopo che SRS Distribution, una divisione di Home Depot, ha accettato di acquisire GMS per 110 dollari per azione, valutando l’accordo circa 4,3 miliardi di dollari in equity e 5,5 miliardi di enterprise value. L’operazione, che dovrebbe chiudersi entro la fine dell’anno fiscale 2025, sarà finanziata in contanti e a debito, e si prevede un impatto positivo sull’EPS rettificato già nel primo anno dopo la chiusura.

HP Enterprise (HPE.US): Il Dipartimento di Giustizia USA (DOJ) ha risolto la causa antitrust contro l'acquisizione da 13 miliardi di dollari di Juniper da parte di HPE, evitando un processo grazie all'obbligo per HPE di vendere la propria divisione wireless Instant On e mettere all'asta una licenza per l'unità Mist di Juniper. L'accordo mantiene la concorrenza e consente la fusione, che punta a rafforzare le reti pronte per l'IA. Il titolo HPE guadagna attualmente il 13%.

Il Dipartimento di Giustizia USA (DOJ) ha risolto la causa antitrust contro l’acquisizione da 13 miliardi di dollari di Juniper da parte di HPE, evitando un processo grazie all’obbligo per HPE di vendere la propria divisione wireless Instant On e mettere all’asta una licenza per l’unità Mist di Juniper. L'accordo mantiene la concorrenza e consente la fusione, che punta a rafforzare le reti pronte per l’IA. Il titolo HPE guadagna attualmente il 13%. Moderna (MRNA.US): Il vaccino antinfluenzale sperimentale dell’azienda ha superato gli obiettivi di efficacia in uno studio di fase avanzata, offrendo una protezione del 27% superiore rispetto ai vaccini attuali negli adulti over 50. Questo risultato apre la strada a un vaccino combinato contro Covid e influenza, con il potenziale di aumentare l’adesione vaccinale. Le azioni sono salite del 7,4%. Moderna punta a richiedere l’approvazione sia per i vaccini singoli che combinati il prossimo anno, sfruttando la rapidità della tecnologia mRNA. Il titolo è in rialzo di circa il 3,2%.

Oracle (ORCL.US): Le azioni sono aumentate del 5,4% dopo l'annuncio di un accordo cloud che dovrebbe generare oltre 30 miliardi di dollari di ricavi annui a partire dall'anno fiscale 2028. Sebbene il cliente non sia stato nominato, l'accordo evidenzia il crescente slancio di Oracle nel cloud e nelle infrastrutture AI. L'AD Safra Catz ha segnalato una crescita superiore al 100% delle banche dati su cloud concorrenti. Il titolo è in rialzo del 26% da inizio anno, vicino ai massimi storici.

